Principales tendances des robes de mariée pour 2020

Se marier est une expérience unique dans une vie et tout le monde veut rendre cette journée parfaite et mémorable. Et, la robe de mariée est la partie la plus importante du mariage. C’est une chose qui vient en premier dans l’esprit de chaque individu, lorsque nous envisageons le jour de notre mariage. Par conséquent, si vous vous mariez en 2016, nous avons certaines des tendances de mariage que vous pouvez essayer. Cela peut vous aider à trouver quelque chose que vous pouvez intégrer à votre robe de mariée.

Alors, jetons un coup d’œil à quelques-unes des principales tendances de la robe de mariée 2016. Au travail!

Décolleté en V plongé

Les robes de mariée avec décolleté en V plongé est l’une des tendances les plus chaudes car elle flatte le haut de votre corps et dessine votre cadre. Un V plongé délicat avec de la dentelle festonnée offre à chaque mariée un look ultra-féminin tandis qu’un V élégant vous offre un look sexy avec une tenue amincissante. Si vous songez à porter cette robe le jour de votre grand jour, vous devez vous assurer d’avoir du ruban adhésif supérieur à portée de main le jour du mariage.

Boléro

Une robe de mariée avec un boléro est la combinaison d’un style décontracté et moderne qui vous donnera un look exceptionnel avec juste de l’argent sur la peau le jour de votre mariage. C’est la dernière tendance qui accentue et attire l’attention sur votre taille. Beaucoup de gens hésitent à porter cette tendance au premier coup d’œil. Mais n’hésitez pas à mélanger et assortir. Au début, vous pourriez penser que deux pièces ne iront pas bien ensemble, mais après l’avoir enfilé, vous serez surpris de découvrir à quoi peuvent ressembler différentes textures incroyables.

Imprimés floraux

Si vous recherchez une robe féminine et romantique, optez pour une robe de mariée à imprimé floral. Cette superbe robe va faire fleurir votre grand jour de manière inattendue. Les mariées d’automne et d’hiver seront superbes dans une robe imprimée à fleurs romantique. Que ce soit comme broderie complexe ou peinte sur du tissu, la robe à imprimé floral est une robe tendance qui convient à tous les styles.

Robes à épaules dénudées

La robe à épaules dénudées va certainement faire ressortir le look classique sur vous. Cette tendance flatte le haut de votre corps et dessine parfaitement votre cadre. C’est une façon magnifique de mettre en valeur les détails féminins et d’ajouter du mouvement à votre robe.

Combinaison de mariée

Les combinaisons de mariée sont la tendance la plus chaude qui n’est pas du tout une robe alors qu’il s’agit d’un costume deux pièces. Cette robe est la combinaison d’un style causal et tendance qui donne à la mariée un look cool et tueur. Les mariées ont mis un pantalon dans une toute nouvelle lumière donnant un look parfait au jour de leur mariage.

Col haut

Une robe de mariée avec col haut donne à la mariée un look de mode magnifique. Cette robe de mariée va de pair avec la dentelle festonnée pour une allure légale. Il se marie aussi très bien avec un élégant en tulle. Si vous recherchez des bijoux qui ont fière allure à ce sujet, vous pouvez essayer des boucles d’oreilles tendance. Concernant la coiffure, une tenue balayée par le vent complétera parfaitement cette tendance.

Quel style plus tendance vous vient à l’esprit lorsque vous parlez de robe de mariée ? Vous êtes invités à partager les commentaires ci-dessous.