PRIME TIME fitness Topleistung: Deutscher Servicepreis 2021!

Heute: PRIME TIME fitness von NTV und dem Deutschen Institut für Service-Qualität mit dem Deutschen Servicepreis 2021 im Bereich Sport und Gesundheit ausgezeichnet.

Frankfurt/München 25. Februar 2021– Dass auch in den schwierigen Corona Zeiten in Deutschland exzellenter Kundenservice großgeschrieben wird, ergab die aktuelle Jahresauswertung von 54 Studien und Kundenbefragungen des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ). Die Sieger zeichnen heute der Nachrichtensender ntv und das DISQ mit dem renommierten Deutschen Servicepreis aus. Die servicebesten Unternehmen 2021 werden in 27 Kategorien prämiert. PRIME TIME fitness steht erstmals in der Kategorie Sport und Gesundheit an der Spitze.

Für den Servicepreis wurden im Rahmen der Studien und Verbraucherbefragungen von rund 12.000 verdeckten Testkontakten und fast 90.000 Kundenmeinungen zu insgesamt gut 1.700 Unternehmen untersucht. Die Auszeichnung wird in 27 Kategorien vergeben, wie in den Bereichen Sport & Gesundheit, Versicherung und Finanzen, Energie, Reise und Touristik oder Bildung.

Gerade im vergangenen schwierigen Corona Jahr, in dem die Studios der Premiumfitnesskette über Monate geschlossen waren und sind, mit bestem Service zu punkten ist für PRIME TIME fitness eine echte Höchstleistung. Henrik Gockel, PRIME TIME fitness Inhaber und gleichzeitig Dozent an der Hochschule für Gesundheit und Prävention, ist daher mega stolz auf sein 150-köpfiges Team, denn ohne den stetigen Einsatz und die Perfektion wäre dieses herausragende Ergebnis nicht möglich gewesen. Sicherlich haben zu dem Erfolg auch die vielen innovativen neuen Serviceleistungen und Aktionen im Online Bereich wie der Start eines virtuellen Clubs mit Webinaren, Ernährungscoaching, täglichen Live Fitness Sessions und 1:1 und 1:10 Personal Online Training Optionen beigetragen.

PRIME TIME fitness

PRIME TIME fitness bietet in seinen 11 Studios ausgefeilte Geräte für effektiveres Training: Den milon Zirkel für ein neuartiges Ganzkörpertraining und im Kardiobereich einen Fatburner Zirkel, der bis zu 72 Stunden erhöhten Kalorienverbrauch bewirkt. Die Functional Area ist ausgestattet mit TRX-Bändern, Gewichten, Seilen und mehr. Doch PRIME TIME fitness ist vielmehr als nur Geräte in einem Raum. Bei Prime Time fitness wird auch maßgeschneidert: Die top ausgebildeten Personaltrainer helfen den Mitgliedern – egal ob jung oder alt – ihre ganz persönlichen Ziele mit individuell zugeschnittenen Trainingsprogrammen zu erreichen. Neben den drei Studios in München betreibt Prime Time fitness sieben Studios im Raum Frankfurt und ein Studio in Hamburg – ein zweites Studio ist dort in der Planungsphase.

