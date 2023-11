PRIME TIME fitness: Eröffnung des ersten HOME-Studios in Schindellegi in der Schweiz

PRIME TIME fitness eröffnete das erste „home“–Studio der Premium-Fitnesskette und das 2. Schweizer Studio in Schindellegi oberhalb des Zürichsee. PRIME TIME fitness home bringt Fitness noch näher dorthin, wo die Menschen leben. Das ermöglicht zum einen zeiteffizientes und effektives Training, zum anderen steigert es darüber hinaus auch die Trainingshäufigkeit. Die wohnortnahe Lage wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Quartiere aus und inspiriert zu einem gesünderen Lebensstil.

Denn was nützt ein noch so großes Fitnessstudio, das man nur schlecht erreicht? Der Traum vieler ist daher der eigene Fitnessraum. Genau deswegen wurde PRIME TIME fitness home konzipiert. Die home-Studios sind wie ein eigener Fitnessraum, nur besser und viel professioneller. Sie liegen direkt um die Ecke, verfügen aber immer über die neuesten Fitnessgeräte, eine perfekte Belüftung und eine Klimaanlage. Professionelle Trainingsvoraussetzungen, die im eigenen Home-Gym kaum umzusetzen sind. Dazu bietet PRIME TIME fitness auch in den home-Studios mit Personal Training nach Bedarf seine absolute Spezialität an. In den Kerntrainingszeiten ohnehin professionelle Betreuung garantiert.

Auf kompakten 300 qm ermöglicht das PRIME TIME fitness home professionelles Kraft- und Cardiotraining. Dazu bietet es die besten Geräte führender Hersteller wie Eleiko, Cybex oder Hammer Strength. Das SensoPro-Koordinationstrainingstool sorgt neben reichlich Spaß auch für eine bessere Körperbeherrschung und eine gesteigerte Beweglichkeit. Dazu ist das home-Studio mit der modernsten Trainingstechnologie von E-Gym ausgestattet. Dieses System ist mit der Inbody BIA Messung vernetzt, mit der die Anamnese und Festlegung der Trainingsziele erfolgt. Allesamt Geräte und Instrumente, die man sich schon einmal für den eigenen Fitnessraum gewünscht hat, die Realisierung aber meist entweder am Budget oder am Platz scheiterten. PRIME TIME fitness home ist ein Ort zum Training ohne Ablenkungen, ohne Schnickschnack. Hier lassen sich ohne Ausreden sichtbare Ergebnisse produzieren.

PRIME TIME fitness: Die 16 Premiumstudios von PRIME TIME fitness in Hamburg, Frankfurt, München, Wiesbaden und Ostermundigen/BE sowie Schindellegi/SZ in der Schweiz bieten beste und modernste Fitnessgeräte: Profiequipment für Kraftsportler und Performer wie EGym, Cybex, Eleiko und Hammer Strength, SensoPro Geräte für das Koordinationstraining und im Cardiobereich einen Fatburner Zirkel mit Woodway, Wattbike und Stairmaster. Die „Functional Area“ ist ausgestattet mit TRX, Kettle-Bells, Ropes, BOSU-Bällen und vielem mehr. Mit Personal Training 1:1 oder in kleinen Gruppen sorgt PRIME TIME fitness für schnelle, messbare Ergebnisse. Eine App trackt die Sportaktivitäten und vereinfacht die Buchung von Terminen.