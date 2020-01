Pressemeldung Comic- und Mangaconvention Hamburg  11-01-2020 Geballte Comic-und Mangapower in der Uni-Mensa…

Pressemeldung



Hamburg, den 8.01.2020

Comic- und Mangaconvention Hamburg

Geballte Comic-und Mangapower in der Uni-Mensa…

Das erste „Highlight“ des neuen Jahres!

Am Samstag, den 11.01.2020 könnt ihr die innovative Szene aus Zeichnern und Illustratoren bei ihren Neujahrstreff auf der Comic- und Mangaconvention in Hamburg erleben.

Herzlich Willkommen zum ersten Szene-Event 2020.

Zu unseren Ehrengästen zählen diesmal u.a.: Piero Masztalerz, der Gewinner des deutschen Cartoon-Preises 2019, der Hamburger Urban-Sketching-Künstler Timo Zett und der sehr erfolgreiche YOUTUBER Chan.

Comiczeichner Piero Masztalerz, erhielt 2019 auf der Frankfurter Buchmesse den Deutschen Cartoon Preis 2019. Bekannt aus der NDR-Serie „Frühstück bei Stefanie“, hat er schon für das Satiremagazin Eulenspiegel, die Lübecker Nachrichten sowie SPIEGEL ONLINE und den STERN gearbeitet.

Urban Sketching – diesen aktuellen Trend der Kreativ-Szene wollen wir euch auf der Neujahrsausgabe der Comic und Mangaconvention in Hamburg vorstellen. Aus diesem Anlass haben wir Timo Zett, der mit seinem gerade erschienenen Buch „Sketching Hamburg“ in den Medien für Aufmerksamkeit sorgte, eingeladen. Er wird im Rahmen von Signierstunden seine Arbeiten präsentieren, euch für Fragen zur Verfügung stehen und natürlich auch das aktuelle Buch präsentieren.

Chan hat den erfolgreichen YouTube-Kanal AppleWar Pictures mitgegründet. Ihn lieben die vielen jungen Fans besonders für seine Kult-Serie „Die Meeries“, die derzeit ein Mega-Erfolg ist. Allein bei YouTube folgen dem Künstler Chan mehr als 268 000 Abonnenten in seine Meerschweinchen-Wunderwelt.

Die Comic- und Mangaconvention Hamburg ist geprägt durch zahlreiche vielseitige Künstler*innen, die der Veranstaltung eine besondere Atmosphäre verleihen. Das ist die Chance zum direkten Kontakt!

Cosplayers are very welcome!

Außerdem erwartet euch ein außergewöhnliches Universum mit klassischen Comics und der jungen Manga-Szene, präsentiert von über 100 Comic-Zeichnern, Manga-Künstlerinnen und Illustratoren sowie zahlreichen Händlern. Original-Art, Comic/Manga-Hefte und Schnäppchen sowie Figuren und anderes Merchandise können vor Ort direkt erworben werden. Die vielen tollen Künstler zeichnen auch nach euren Wünschen und stehen im Rahmen von Signierstunden euch gerne zur Verfügung.

Zur Geschichte der Comic-Events in der UNI-MENSA:

Bis zum Jahr 2009 gab es von Mitte der 1980er Jahre in der Hansestadt Hamburg immer 2x im Jahr eine eigene Comicmesse, übrigens genau an diesem für Comicfans „traditionsreichen“ Ort in der Uni. Zuerst von Georg Gössler veranstaltet, hinterher von Hartmut Becker organisiert gab es ein regelmäßiges Forum, wo sich Fans, Sammler und Künstler der sogenannten NEUNTEN KUNST getroffen haben.

Die Comic-und Mangaconvention Hamburg findet seit 2016 wieder zweimal pro Jahr statt, jeweils im Frühjahr und Herbst. Hamburgcomics und BD EVENTS organisieren zusammen die Comic-und Mangaconvention Hamburg. Die beiden Anbieter haben bereits in anderen deutschen Großstädten wie Köln oder Düsseldorf erfolgreich Comic-Messen umgesetzt und greifen auf umfangreiche Szenekontakte zurück.

Termin:

Comic- und Mangaconvention Hamburg

Samstag, 11.01.2020 von 10.00 h – 17.00 h

Uni-Mensa (Hauptmensa), Schlüterstr. 7, 20146 Hamburg

Eintritt: 5€, Kinder bis 12J. in Begleitung eines Erwachsenen: FREI!

Save the Date :-)

WEB: www.comicconvention-hamburg.de

Mail: info@comicconvention-hamburg.de

Kontakt:

hamburgcomics: Tel. 04532 / 975 96 98

BD EVENTS: Tel. 0202 / 698 60 94

