Premiere eines Dokumentarfilms über die internationale Zusammenarbeit für den Frieden in Mindanao auf den Philippinen

Ein Dokumentarfilm über die internationalen Friedensbemühungen für Mindanao auf den Philippinen, einen der weltweit längsten Konflikte, der seit den 1960er Jahren durch Gewalt ausgelöst wurde und mehr als 120.000 Tote und Millionen von Vertriebenen gefordert hat, wurde auf den Philippinen veröffentlicht und gezeigt. Anlässlich des Nationalen Monats des Friedensbewusstseins wurde am Abend des 6. September 2022 in einem Kino in Davao City ein Dokumentarfilm mit dem Titel „Great Legacy“ (Großes Vermächtnis) uraufgeführt. Rund 500 Vertreter der Regierung, des Bildungssektors, der Medien sowie führende Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft, religiöse Führer aus dem ganzen Land und Friedensverfechter aus Mindanao nahmen daran teil.

Der Dokumentarfilm wurde von der SMV Media Group, einem in Seoul, Südkorea, ansässigen Fernsehsender, in Zusammenarbeit mit Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) produziert, einer internationalen gemeinnützigen Organisation, die dem ECOSOC der Vereinten Nationen angegliedert ist und sich für den weltweiten Frieden einsetzt. In dem Film wurden HWPL und Schauspieler vorgestellt, die sich in Mindanao für den Frieden engagieren. Der Bürgermeister von Davao City, Baste Duterte, gratulierte mit den Worten: „Indem wir den Menschen Dokumentar- und Spielfilme über den Frieden zeigen, können wir mehr Menschen dazu ermutigen, sich mit uns für die Friedenssicherung und den Aufbau des Friedens in unseren Gemeinden einzusetzen.“

Die Friedensbewegung der HWPL auf den Philippinen begann, als der HWPL-Vorsitzende Lee Man-hee, ein koreanischer Kriegsveteran und Friedensaktivist, Mindanao seit 2013 mehrmals besuchte. Er vermittelte ein ziviles Friedensabkommen, das vom emeritierten Erzbischof Fernando Capalla und dem damaligen Gouverneur von Maguindanao, Esmael „Toto“ G. Mangudadatu, am 14. Januar 2014 in General Santos City unterzeichnet wurde. Vor 300 Zuhörern, darunter Politiker, Universitätsprofessoren, religiöse Führer und Studenten, versprachen die Vertreter an diesem Tag, bei der Beendigung des Konflikts und der Schaffung von Frieden zusammenzuarbeiten, insbesondere in der Region Mindanao, die seit langem unter den Nachwirkungen des Krieges leidet.

Diese Vereinbarung wurde zum Ausgangspunkt der HWPL für die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Frieden nicht nur in Mindanao, sondern auf den gesamten Philippinen, basierend auf den universellen Prinzipien von gegenseitigem Verständnis, Respekt und Harmonie. Zu den Friedensinitiativen von HWPL gehören die Verabschiedung von Gesetzen für den Frieden, interreligiöse Dialoge, Friedenserziehung sowie die Stärkung von Jugendlichen und Frauen, was dazu geführt hat, dass führende Politiker in verschiedenen Ländern den Frieden in Mindanao unterstützen. In dem Film lobte Martin Lee Hojian, ehemaliger Vorsitzender der UN-Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen, die HWPL unter der Leitung des Vorsitzenden Lee und das philippinische Volk, das eine große Leidenschaft für den Frieden hege. Auch Nabil Tirmage, Programmmanager der Asia Pacific Broadcasting Development Organization, sagte, das zivile Friedensabkommen von 2014 sei ein „erstaunliches Beispiel für die Verwirklichung des Friedens, das die Welt studieren sollte“.

„Der Konflikt in Mindanao war nicht nur für die südostasiatische, sondern auch für die globale Situation eine wichtige Variable. Die Herstellung des Friedens in Mindanao war eine globale Aufgabe und erforderte ein konstruktives Eingreifen der internationalen Gemeinschaft. Durch diesen Dokumentarfilm wird es möglich sein zu verstehen, dass die Bemühungen des privaten Sektors, wie HWPL in Mindanao, die Grundlage für den Frieden bilden“, sagte ein Vertreter von HWPL.

Die SMV Media Group kündigte an, dass der Dokumentarfilm über verschiedene Kanäle in verschiedenen Ländern, einschließlich Rundfunkstationen und Multiplex-Kinos, zugänglich sein wird.

