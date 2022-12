Planungsvorschlag Onlinetools SHK-Branche

Warum bieten SHK-Unternehmen ihre Beratungs- und Planungsleistung potentiellen Kunden kostenfrei an? Schließlich ist die fachliche Ausarbeitung eines Angebots – egal, ob für Heizung, Bad, Klimaanlage oder gar Photovoltaik – für den jeweiligen Betrieb zeit- und kostenaufwändig. Die Branche kann die Flut an Anfragen kaum auf herkömmliche Weise bewältigen. thermregio nahm sich diesem Problem an und kann ab sofort eine Lösung bieten, die SHK-Unternehmen und Verbrauchern gleichermaßen einen hohen Nutzen bietet.



Verbraucher bezahlt die fachliche Offerte – und bekommt sofort einen individuellen Planungsvorschlag

Kerngedanke dabei ist, dass der Verbraucher selbst den planungsVORSCHLAG zum Preis von EUR 69,00 bezahlt. Dem SHK-Unternehmen entstehen dabei keinerlei Kosten.

Nach Eingabe der Objektdaten und seiner individuellen Wünsche auf der Homepage des SHK-Betriebs, kann der Kunde bequem aus mehreren sicheren Bezahloptionen Kreditkarten, PayPal oder Sofortüberweisung auswählen und den planungsVORSCHLAG kaufen.

Für das Handwerksunternehmen bedeutet dies neben keinen Kosten auch kein Aufwand für einen Auftrag in spe.

Der SHK Betrieb erhält ein vollständiges Leistungsverzeichnisse mit korrekten Menge- und Preisangaben

Basis jedes Onlinetools sind von Fachingenieuren und -technikern erarbeitete Leistungsverzeichnisse. Diese sind vollumfängliche und klar beschriebene Zusammenstellungen für das Heizungs-, Photovoltaik-, Bad- oder Klimaanlagen-Projekt.

Alle Modellkomponenten, die nur an den SHK-Betrieb mit Herstellernummern ausgespielt werden, sind optimal aufeinander abgestimmt und werden stetig überprüft; somit ist eine beste Funktionalität und Kompatibilität gewährleistet. Ferner werden alle Material- und Leistungskomponenten, wie Arbeitsleistungen, die erforderlich sind, mit korrekten Mengen- und Preisangaben ausgegeben.

Diese Planungsarbeit verkürzt das anvisierte Projekt deutlich, die Arbeitsvorbereitung für den Fachberater minimiert sich nachhaltig. Nach Auftragserteilung und einer Vor-Ort-Verifizierung kann die Installation, bzw. der Einbau, auf dieser Grundlage weitergeführt werden.

Der Verbraucher erhält einen planungsVORSCHLAG

Unverzüglich, nachdem die Zahlung des Verbrauchers für die Buchung seines planungsVORSCHLAGS bestätigt ist, wird dieser automatisiert generiert.

Zugrunde gelegt werden dabei die Komponenten des Herstellers, den das SHK-Unternehmen definiert hat.

Der planungsVORSCHLAG weist komprimiert alle Komponente des spezifischen Leistungsverzeichnisses aus, ohne dabei jedoch Artikelnummern zu benennen – diese bleiben dem SHK Betrieb vorbehalten.

Jeder Planungsvorschlag enthält außerdem alle Informationen zu aktuellen regionalen und bundesweiten Fördermaßnahmen

Und das alles per Klick und gegen eine Gebühr von 69 Euro.

Alleinstellungsmerkmal Unabhängigkeit



Alle Tools kennzeichnen sich durch die Unabhängigkeit von Herstellern oder zum Großhandel aus.

So können vom SHK-Unternehmen beliebige Hersteller für die Modellkomponenten zur Erstellung des planungsVORSCHLAGS ausgewählt werden.

thermregio hat alle Tools von Handwerksmeistern und Ingenieuren der Maurer Gruppe eigenständig entwickelt. Unsere Maxime dabei: 100% praxisorientiert von Handwerkern für Handwerker.

Onlinetools – Welche Variante für welches SHK-Unternehmen?

Die Onlinetools kann jeder SHK-Betrieb in zwei Versionen nutzen:

Individualisierbar hinsichtlich Preisen, Vorgabewerten und im Corporate Design:

Mit monatlicher Nutzungsgebühr, die das SHK-Unternehmen trägt (Abo-Modell)

Mit monatlicher Nutzungsgebühr, die das SHK-Unternehmen trägt (Abo-Modell) Mit Standardwerten, nicht individualisiert auf das Corporate Design:

Keine Nutzungsgebühr für das Handwerksunternehmen, der Verbraucher bezahlt seinen planungsVORSCHLAG (Frei-Haus-Modell)

Los geht’s

Binnen weniger Stunden ist jedes der thermegio-Onlinetools ohne technischen Aufwand einsatzbereit. Das Handwerksunternehmen integriert nur eine Codesequenz auf der Homepage. Und schon können die ersten Anfragen eingehen und eigene Offerten oder planungsVORSCHLÄGE erstellt werden.



Kontaktdaten:



Thermregio GmbH

Herr Michael Winzenried

Dr.-Kurt-Steim-Strasse 7

78713 Schramberg-Sulgen

Telefon: 07422/516-556

Internet: www.shk-digitalerleben.de

E-Mail: info@thermregio.de