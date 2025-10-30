Plant Based im Paradies: Nova Maldives begrüßt Vegan-Influencerin Elly Smart vom 14. – 16. November 2025

Am 14. und 16. November veranstaltet Nova Maldives zusammen mit der Britischen Vegan-Influencerin und Kochbuchautorin Elly Smart ein Fest der pflanzlichen Kulinarik. Elly Smart ist besonders für ihre Kreativität in der Verwandlung klassischer Gerichte zu veganen Kreationen, egal ob für den Alltag oder für besondere Anlässe. Gemeinsam mit Sobah Hassan, dem preisgekrönten Executive Chef von Nova Maldives stehen die Tage unter dem Motto „A Soulful Plant-Based Celebration“. Dabei bring Sobah Hassan die Esenz der maledivischen Kochtradition ein, die ohnehin reich an veganen Gerichten ist.

Beim „An Evening with Elly”-Dinner können Gäste den Kochsstar ganz privat am Strand des Nova unter dem Sternenhimmel kennenlernen. Dabei kommen Ellys Klassiker wie ihre Tofu-Bällchen mit einem leichten, maledivischen Touch auf den Teller. Elly wird jedes Gericht persönlich auf jedes Gericht eingehen und ihre Inspiration, die Techniken und Geschichten hinter jedem Gericht teilen. Der zweite Abend steht unter dem Motto „Cooking with Elly“. Im Soul Kitchen Restaurant des Nova können die Teilnehmer Ellys kreative Arbeitsweise hautnah erleben. Gemeinsam werden hier Gerichte zubereitet, probiert, Neues entdeckt und in Ellys individuellen Ansatz der pflanzlichen Küche eingetaucht. Ganz im Einklang zu Novas Philosophie des „Soulful Island Living“; achtsam, kreativ und voller Herz.

Ellys Aufenthalt ist darauf ausgelegt Menschen zu verbinden und ganz im Sinne von Novas Fokus auf die Inselgemeinschaft. Beide Tage laden dazu ein, das eigene Tempo zu drosseln, gutes Essen zu Teilen und den besonderen Geist von Nova zu erleben.

„Pflanzenbasierte Küche findet bei vielen unserer Gäste großen Anklang – nicht nur wegen ihrer gesundheitlichen Vorteile, sondern auch aufgrund ihrer ökologischen und ethischen Bedeutung. Die maledivische Küche war schon immer Ausdruck der Einfalls- und Anpassungsfähigkeit des Insellebens – geprägt durch begrenzten Zugang zu Importwaren und eine tiefe Verbundenheit mit den natürlichen Ressourcen. Traditionell nutzen die Inselbewohner Zutaten wie Kokosnuss, Reis, tropische Früchte und Wurzelgemüse – und schaffen damit eine Küche, die von Natur aus leicht, pflanzenorientiert und nachhaltig ist. Bei Nova sind wir stolz darauf, dieses kulinarische Erbe durch innovative pflanzenbasierte Küche zu feiern, die ebenso geschmackvoll wie kreativ ist – und perfekt zu unseren Werten von Wohlbefinden, Nachhaltigkeit und modernem Lebensstil passt. “ sagt Abdulla Aboobakuru, General Manager von Nova Maldives.

