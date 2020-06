Personelle Verstärkung für die möller pr GmbH

Köln, 28. Mai 2020. Das Team der Kölner PR-Agentur „möller pr GmbH“ hat personellen Zuwachs erhalten. Seit Anfang Mai 2020 unterstützt Anna-Katharina Stelter (28) als Junior-Beraterin das Team des Kommunikations-Dienstleisters. Dort verstärkt sie u.a. das Social Media-Team und betreut Kunden aus Industrie und Berater-Branche. Die möller pr GmbH ist auf Industrie-, IT- und Beratungsunternehmen sowie Krisenkommunikation spezialisiert.

Anna-Katharina Stelter studierte an der Universität Bonn Germanistik, Literatur- und Kulturwissenschaften (B.A. und M.A.). Während ihres Masterstudiums war sie ein halbes Jahr an der Universität Bethlehem (Palästinensische Autonomiegebiete) tätig, wo sie die deutschsprachige Öffentlichkeitsarbeit verantwortete.

Anna-Katharina Stelter hatte bereits während ihres Studiums den Schwerpunkt auf Kommunikation gelegt. In ihrer Masterarbeit beschäftigte sie sich mit der Unternehmens- und Nachhaltigkeitskommunikation von DAX-Konzernen.

Über möller pr

Die „möller pr Agentur für Kommunikation GmbH“ gehört zu den führenden PR-Dienstleistern für Industrie- und Technologieunternehmen in Deutschland. In der Krisenkommunikation zählt die Agentur zu den deutschen Marktführern. Die Full-Service-Agentur mit Sitz in Köln wurde 2001 von Christoph Möller gegründet. Zu den Kunden der Agentur zählen unter anderem die Deutsche Bahn, Toys R Us, Office Depot, Schletter Group, Meraxis Group, EMH metering, die MMC Studios sowie Rohde & Schwarz Cybersecurity.

www.moeller-pr.de