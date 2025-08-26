PERKEO erhält Patentschutz für LOCKDOWN24-Kupferstücke

Das Traditionsunternehmen PERKEO-WERK hat vom Deutschen Patent- und Markenamt für seine LOCKDOWN24-Kupferstücke den offiziellen Patentschutz unter der Nummer 10 2024 101 283 erhalten. Damit ist die weltweit einzigartige Befestigungslösung rechtlich abgesichert und untermauert PERKEOs Anspruch, Technologieführer in der Löttechnik zu sein.

Weltneuheit von Profis für Profis

Die LOCKDOWN24-Kupferstücke lösen das seit Jahrzehnten bekannte Problem des „Wackelstifts“ auf elegante Weise. Metallbedingt lösen sich herkömmliche Kupferaufsätze bei Hitzeausdehnung vom Haltestift und beginnen zu wackeln. PERKEOs Innovation umgeht dieses Phänomen durch:

die feste Arretierung im neuen Kupferstückhalter mittels einer M8-Schraube

die innenliegende Verzahnung, die ein Lösen beim Löten verhindert

die 360°-Verstellbarkeit für schwer zugängliche Stellen

dem abgeflachten Befestigungsstift, der ein Verdrehen verhindert

Diese einzigartige Erfindung der schwäbischen Tüftler aus Schwieberdingen macht das Weichlöten einfacher, schneller und sicherer – für Handwerker und Industrieanwender.

Höchste Effizienz durch Premium-Kupfer

Das verwendete warmgepresste Elektrolytkupfer 99,9 (Cu-ETP) heizt in unter 55 Sekunden auf Arbeitstemperatur und spart erheblich an Gas. Durch das spezielle Warmpressen und Schmieden ist das Material dichter und langlebiger. Selbst nach intensivem Einsatz genügt ein einzelner Schraubendreh, um den Einsatz zu tauschen, während der Halter weiterverwendet wird.

Erhältlich sind die neuen LOCKDOWN24-Kupferstücke in drei verschiedenen Formen, je nach Anwendungsbereich. Die hammerförmigen und hammerförmig-gekröpften Modelle verfügen über zusätzliche Bohrungen an der Kolben-Unterseite, welche die Angriffsfläche der über 1.000°C heißen Propangasflamme vergrößern und somit für eine schnellere Wärmeaufnahme sorgen. Die spitzförmigen Modelle eignen sich besonders für präzises Löten.

„Seit über 100 Jahren arbeiten wir sehr eng mit unseren Kunden zusammen, um selbst vermeintlich ausgereifte Werkzeuge weiter zu perfektionieren. Der uns aktuell erteilte Patentschutz bestätigt unsere Innovationskraft und macht LOCKDOWN24 zum neuen Standard in der Löttechnik“, so Yassine Hönes, Geschäftsführer bei PERKEO-WERK.

PERKEO auf der Messe SCHWEISSEN & SCHNEIDEN in Essen

Vom 15. bis 19. September 2025 präsentiert PERKEO WERK die patentierten LOCKDOWN24-Kupferstücke und viele weitere spannende Neuheiten in Halle 2 am Stand 2E16.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von PERKEO WERK unter www.perkeo-werk.de oder kontaktieren Sie den Kundenservice unter +49(0)7150/35043-0 oder unter info@perkeo-werk.de.

PERKEO – Made in Germany steht seit 100 Jahren für höchste Qualität und Kundenzufriedenheit in der Löt- und Schweißtechnik.

Über PERKEO

PERKEO-Werk ist führender Hersteller von Qualitätswerkzeugen der Löt- und Schweißtechnik für Dachdecker und Klempner, sowie für Kälte- und Klimatechniker.

Unsere Maxime heißt höchste Kundenzufriedenheit! Seit der Firmengründung im Jahre 1919 in Stuttgart stellen wir einen engagierten Kundenservice, Produkte von höchster Qualität und die Entwicklung von Produktinnovationen gleichermaßen in den Mittelpunkt unserer operativen Geschäftstätigkeiten. Mit einer beharrlichen Konzentration auf diese drei Kernaufgaben gelang es uns in nur wenigen Jahren ein weltweit anerkanntes und hochwertiges Markenprodukt mit dem Label PERKEO auf den Markt zubringen und bis heute erfolgreich zu halten.

Eine dauerhafte Sicherung dieses hohen Qualitätsstandards betrachten wir als Basis für die Zufriedenheit unserer Handelspartner und Anwender. Dies wird durch unser Qualitätsmanagement erreicht, das sich an allen gängigen Qualitätsregeln und Normen sowie an der DIN EN ISO 9000ff orientiert. Mit ständigen Versuchen und Funktionskontrollen von der Entwicklung bis hin zur Endmontage wird die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen intern kontrolliert und bestätigt. Die entsprechenden Anforderungen setzen wir selbstverständlich auch bei unseren Lieferanten voraus.

Kontakt:

PERKEO-WERK GMBH+CO.KG

Yassine Hönes / Geschäftsführer

Talweg 5

D-71701 Schwieberdingen

Tel: +49 (0) 7150-3 50 43-0

info@perkeo-werk.de

https://www.perkeo-werk.de

Pressekontakt:

modus_vm GmbH & Co. KG

Ingo Vögele / geschäftsführender Gesellschafter

Gartenstraße 13

70563 Stuttgart

Tel. +49 (0)711-3418383

hallo@modus-vm.de

https://www.modus-vm.de