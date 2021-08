Panthers-Halle heißt jetzt datos – home of the panthers

Die datos Immobilien GmbH verleiht der Trainingsstätte der GiroLive-Panthers Osnabrück ihren Namen. Ab sofort trainiert und spielt die Damen-Basketballmannschaft des Osnabrücker Sportclubs im datos – home of the panthers.

Osnabrück, 20.08.2021. Mit der datos Immobilien GmbH hat der Osnabrücker Sportclub (OSC) einen neuen Sponsor für die Saison 2020/21 gewonnen. „Es ist toll, dass wir mit datos so einen starken regionalen Partner für unser Basketballteam gewinnen konnten“, sagt Hendrik Witte, Geschäftsführer des OSC. „Wir legen großen Wert darauf, unsere Partner miteinander zu vernetzen und auch den Austausch innerhalb der Region zu fördern.“ Der Sonntagnachmittag habe sich dabei als Spieltag etabliert. Von nun an im datos – home of the panthers.

Die datos Immobilien GmbH ist seit über 47 Jahren der Immobilienspezialist in Osnabrück. Daher war es für den neuen Geschäftsführer und leidenschaftlichen Osnabrücker Miguel Pereira selbstverständlich, in die Region zu investieren. „Es ist toll, dass die datos Immobilien GmbH ein Teil des Panthers-Netzwerkes ist und wir der Region mit unserem Sponsoring etwas zurückgeben können“, so Pereira. „Ich war sofort von der Idee begeistert, die GiroLive-Panthers zu unterstützen und Ihnen wie in meinem Beruf ein Zuhause zu schenken.“

Auch Axel Voss, Geschäftsführer der Werbeagentur team4media, ist vom neuen Namen der Halle vollkommen überzeugt: „Die Story passt einfach. Wir verbinden in diesem Namen die Tätigkeit des Unternehmens datos und den Ort, das Zuhause des Sports.“ Die Werbeagentur unterstützt die Panthers schon seit vielen Jahren. Sportereignisse bringen viele Menschen zusammen. Deshalb sei Sportsponsoring eine tolle Möglichkeit für Unternehmen, regional bekannter zu werden. „Der Sponsor des regionalen Sportclubs wird beispielsweise mit positivem Teamspirit, Agilität und Dynamik in Verbindung gebracht“, erklärt Voss.

Ansprechpartner für das Sponsoring bei den Panthers

Sie wollen als regionales Unternehmen oder als Einzelperson die Panthers unterstützen? Melden Sie sich gerne bei Axel Voss für weitere Informationen (0541 – 33 57 9-13 | voss@team4media.net).

Zum Hintergrund

Über den Osnabrücker Sportclub

Der Osnabrücker Sportclub (OSC) besteht seit 1849 und ist damit der älteste und zugleich auch größte Sportverein in Osnabrück. Über 50 Sportarten bietet der OSC an der Hiärm-Grupe-Straße im Stadtteil Wüste für die ganze Familie an.

Über die datos Immobilien GmbH

Die datos Immobilien GmbH ist seit 47 Jahren Immobilien-Spezialist in Osnabrück mit dem größten Angebot an Bestandsimmobilien in Osnabrück-Stadt. Ein Team aus Immobilienkaufleuten, Gutachtern, Juristen und Notaren setzt sich erfolgreich für den Verkauf von Immobilien und Grundstücken ein.

Über die Werbeagentur team4media

team4media ist eine Werbeagentur aus Osnabrück mit über 20 Jahren Erfahrung im Marketing. Das Kreativteam ist Partner in Print, Online und Film.