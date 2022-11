Originale Handwerkskunst aus dem  Weihnachtsland am Rennsteig® geht in Thüringen erstmals auf Tour

Glaskünstler*innen und Designer*innen sind das Herzstück im Weihnachtsland am Rennsteig®. Ihre Produkte sorgen weltweit für Faszination und geben der weihnachtlichen Tradition neue Impulse.

Vom 15. November bis zum 24. Dezember 2022 werden an acht Standorten in Thüringen einzelne Produkte präsentiert. Liebhaber der Glaskunst können mit der Geschenkbox „Magische Momente“ Gutscheine für eine Auftragsfertigung in 2023 erwerben oder diese natürlich als aussergewöhnliches Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen.

Mit dem Weihnachtsland am Rennsteig® entsteht seit einiger Zeit eine neue Weihnachtsdestinationsmarke mit ganzjähriger Weihnachts- und Erlebniswelt im südlichen Thüringer Wald. Eines der wichtigsten Aushängeschilder ist die einzigartige Handwerkskunst, die schon seit fast 200 Jahren in Lauscha und den umliegenden Orten entsteht. Künstlerinnen und Künstler, Designerinnen und Designer lassen ihr Können, aber auch viel Liebe und Feingefühl zusammenfließen und schaffen mundgeblasene, von Hand bemalte, geformte oder dekorierte Unikate für die schönste Zeit des Jahres und darüber hinaus.

In einer Pop-up Store Tour präsentiert das Weihnachtsland am Rennsteig®, unterstützt durch die Lauscha Glaskunst GmbH, in den nächsten Wochen erstmalig die Werke von gut einem dutzend Künstler*innen aus der Rennsteigregion an acht ausgewählten Standorten in Thüringen. Gleichzeitig kann die Gutschein-Geschenkbox „Magische Momente“ und damit ein Anrecht auf eine Auftragsfertigung in 2023 für exklusive Glaskunst und Christbaumschmuck erworben werden – eine großartige Geschenkidee.

Von Künstler*innen und Designer*innen und ihrer exklusiven Handwerkskunst

Veit Hartleb aus Lauscha lässt all sein handwerkliches Geschick und seine Leidenschaft für sehr spezielle, einzigartige Formen in unverwechselbaren Christbaumschuck aus Glas zusammenfließen. Wenn am Weihnachtsbaum die bekannten Figuren der schwedischen Schriftstellerin Astrid Lindgren – Pipi Langstrumpf, Herrn Nilsson und das Pferd „Kleiner Onkel“ – in einzigartiger Glaskunst ihren Platz finden, werden definitiv Kindheitserinnerungen wach.

In außergewöhnlichem und eleganten Design präsentiert Glasbläsermeister Helmut Bartholmes einen schwarzen Schwan, besetzt mit 24 Swarovski® Kristallen und veredelt mit einer schwarzen Naturfeder. Der Schwan als Symbol der Reinheit, Liebe, Grazie und Feinsinnigkeit wird in aufwendiger und liebevoller Handarbeit in der Neuhäuser Glasmanufaktur gefertigt und findet sicher seinen Platz, weit über den Weihnachtsbaum hinaus das ganze Jahr.

Eindeutig zweideutig ist „LUMA – die Lichtbringende“. Die handgefertigte Porzellanplastik lässt sich am besten als lasziv, skurril, heiter, amüsant und frivol beschreiben. Seit über 40 Jahren erschafft die Künstlerin Kati Zorn aus Cursdorf einzigartige Porzellanplastiken. Im Set mit Christbaumkugeln des Lauschaer Künstlers Rolf Köhler ein unvergleichlicher Blickfänger im heimeligen Wohnzimmer.

Der in Handarbeit gefertigte MAROLIN® Weihnachtsmann nach einem Modell der Jahrhundertwende um 1900 ist das Highlight für Liebhaber traditionellen Weihnachtsschmuckes. Betont stilsicher in silbergrau ist nicht nur die Form, sondern auch das Material etwas ganz Besonderes, bei dem der Zufall im Spiel war. Die schon verloren geglaubte original Papiermaché-Rezeptur wurde bei Aufräumungsarbeiten auf einer alten Werkstatt-Tür wiederentdeckt und verhalf dem Familienunternehmen zum Weiterbestehen.

Die Design-Kugel „Diversity“ ist mehr als eine Christbaumkugel. Die von der Thüringer Glasdesign GmbH aus Steinheid mundgeblasene und handbemalte Kugel soll uns ganzjährig an die Vielfalt unserer Welt erinnern. Entworfen von der Designagentur RITTWEGER + TEAM GmbH und inspiriert von Piet Mondrian sowie Rudolf Steiner entwickelt die in den Primärfarben Rot, Geld und Blau gehaltene Kugel die charakteristischen Gestaltungsmerkmale der Bauhaus-Epoche weiter und symbolisiert natürliches und toleranzbezogenes Miteinander.

Die Kleinstadt Lauscha ist nachweislich der Geburtsort der gläsernen Christbaumkugel und mit der ansässigen traditionellen Handwerkskunst des mundgeblasenen gläsernen Christbaumschmucks als immaterielles Kulturerbe der Deutschen UNESCO (Kommission) gewürdigt. Von hier kommt die sogenannte Masterkugel im Design der neuen Marke Weihnachtsland am Rennsteig®, gefertigt von Glasbläsermeister Helmut Bartholmes der Glasbläserei Thüringer Weihnacht. Sie steht für die Qualitätsmerkmale des gläsernen Christbaumschmucks, nämlich mundgeblasen und handbemalt. In der Gesamtheit repräsentiert sie das Wahre und Echte, das Bestand hat – vom Thüringer Wald aus bis in die ganze Welt.

Die Fröbelstern-Kugel aus mundgeblasenem Lauschaer Glas hat es in sich, denn sie umhüllt einen handgefertigten dreidimensionalen Stern aus vier goldenen Papierstreifen, benannt nach dem gebürtigen Oberweißbacher Pädagogen und Erfinder des Kindergartens Friedrich Fröbel (1782 – 1852). Diese besonderen Unikate am Weihnachtsbaum sind entworfen und handkonfektioniert von Steffen Flessa, Eigentümer des Weihnachtsbahnhofs Sitzendorf. Der Fröbelstern verkörpert die Kreativität, die hier in dieser Region zuhause ist.

Die Leuchtkugel Rennsteigidyll von Antje Walter von der Firma Glaszauber Lauscha fällt auf, denn sie ist nicht nur mit eleganten Pinselstrichen handbemalt, sondern mit 15 cm Durchmesser auch viel größer als gewöhnliche Weihnachtskugeln und dazu noch von innen beleuchtet. Durch die Fenster der Häuser schimmert Licht und die eingravierten Sterne verwandeln den Wohnraum in ein Sternenmeer.

Glasbläsermeister Dietbert Bätz ist DER Spezialist für freigeformte Weihnachts-Glasdekorationen – vor der Lampe frei geblasen und aufwendig dekoriert. Seine endlos scheinende Kreativität gepaart mit höchster handwerklicher Kunst findet sich in den Reflexkugeln wieder – jede ein kleines Kunstwerk.

Praktische Handwerkskunst für unterwegs hat Michael Drews aus Lauscha entworfen und mundgeblasen. Seine Künstlergläser im edlen, schlichten Styling für Ausflug und Reise schmeicheln nicht nur den Lippen sondern auch nahezu jedem Getränk – das Statement gegen Plastik, Pappe und die Wegwerfkultur. Natürlich im Set mit passendem Reisetäschchen und Tuch.

Ursprünglichkeit in stilistisch ausgereifter Form findet man bei der Glaskaraffe und den Trinkgläsern des Glaszentrums Lauscha aus Thüringer Waldglas. Dieser Urtyp des Thüringer Glases wurde von den mittelalterlichen Glashütten aus einheimischen Rohstoffen wie Sand, Holzasche und Kalk gewonnen. Der Eisengehalt des Sandes führt zu einem typischen Grünton des Glases, der bestens zum Thüringer Wald passt.

Die heiligen drei Könige und die heilige Familie dürfen zu Weihnachten nicht fehlen. Mit den Glasornamenten von Veit Hoch, aufwendig nach Formen der Firma Krebs Glas Lauscha handgefertigt, bringen sie mit ihren prächtigen Gewändern festliche Stimmung an den Christbaum.

Fakten zur Pop-up Store Tour 2022

Zeitraum: 15.11. – 31.12.2022 (Abweichungen bei einzelnen Standorten möglich)

Standorte:

Modehaus Papenbreer , Anger 23, 99084 Erfurt

, Anger 23, 99084 Erfurt Leuchtenburg Kahla , Dorfstraße 100, 07768 Seitenroda

, Dorfstraße 100, 07768 Seitenroda Waldkliniken Eisenberg , Klosterlausnitzer Str. 81, 07607 Eisenberg

, Klosterlausnitzer Str. 81, 07607 Eisenberg Berg & Spa Hotel Gabelbach , Am Gabelbach 1, 98693 Ilmenau

, Am Gabelbach 1, 98693 Ilmenau Tourist Information Weimar , Markt 10, 99423 Weimar

, Markt 10, 99423 Weimar 360Grad Thüringen Digital Entdecken , Willy-Brandt-Platz 1, 99084 Erfurt

, Willy-Brandt-Platz 1, 99084 Erfurt Industrie- und Handelskammer Südthüringen, Bahnhofstraße 4 – 8, 98527 Suhl

Bahnhofstraße 4 – 8, 98527 Suhl Thüringer Wald Shop , Bahnhofstraße 10, 98724 Neuhaus am Rennweg

, Bahnhofstraße 10, 98724 Neuhaus am Rennweg Und online Thüringer Wald Shop, https://thueringer-wald.shop

Hintergrund zum Projekt Weihnachtsland am Rennsteig® :

Mit dem Weihnachtsland am Rennsteig® entsteht eine neue Weihnachtsdestinationsmarke mit ganzjähriger Weihnachts- und Erlebniswelt. Der Rennsteig ist als Geburtsort der Christbaumkugel und der Werkstatt des Weihnachtsmannes der ideale Ort, um diesen touristischen Erlebnisraum entstehen zulassen. Das Projekt Weihnachtsland am Rennsteig® ist eine Maßnahme des Projektes „Zukunft Thüringer Wald“ der Thüringer Landesregierung und ein aktives Mitmachprojekt für Partner aus der Rennsteigregion. So schließen sich vier Säulen aus produzierenden Unternehmen, touristischen Einrichtungen, Events sowie dem Erlebnis- und Lichtfigurenpark zu einer starken Gemeinschaft zusammen. Weitere Partner sind gerne willkommen.

Weitere Infos unter www.weihnachtslandamrennsteig.com