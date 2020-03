Online Beratungsangebot von Vistano trotz COVID-19 uneingeschränkt nutzbar!

Frankfurt am Main, 17.03.2020 – COVID-19 lässt den normalen Alltag der Bevölkerung aus den Fugen laufen. Kitas und Schulen? Geschlossen. Freizeit- und Kultureinrichtungen? Geschlossen. Vistano? Weiterhin für Dich da!

Die COVID-19-Pandemie hat die Welt im Griff. Zu Beginn unterschätzt sind weltweit bereits über 7.000 Menschen dem Virus zum Opfer gefallen, 17 davon waren Deutsche. Das Robert-Koch-Institut schiebt den Risikoeinschätzungsregler heute auf „Hoch“ und das Auswärtige Amt schafft eine Luftbrücke für Touristen, die dringend wieder nach Deutschland gelangen müssen. Beim Thema Luftbrücke klinkt sich auch die Lufthansa ein und möchte ggf. eine Luftbrücke für die Warenversorgung in Deutschland einrichten. Es geht heiß her in dieser doch eher kühlen Jahreszeit.

Jetzt ist guter Rat gefragt!

Gerade in unsicheren Zeiten wie diesen ist das Bedürfnis nach Austausch und Rat hoch. Doch die sozialen Kontakte müssen eingeschränkt werden. Klar, heutzutage haben wir Social Media, aber die Meinungen und Aussagen können dort auch in die falsche Richtung laufen. Da ist es gut einen kompetenten Ratgeber an seiner Seite zu wissen, den man problemlos zu jeder Zeit über das Telefon oder Internet erreichen kann.

Fragen wie „Was ist die beste Ernährung, um das Immunsystem zu stärken?“, „Wie verhalte ich mich am besten, wenn ich eine schwache Person im Haushalt habe“, „Welche Auswirkungen hat es auf meine Zukunft“ oder „Kann sich mein Haustier auch infizieren?“ können dank des Online Beratungsangebots von Vistano problemlos und sicher geklärt werden.

Das online Beratungsangebot von Vistano

Die Berater und Beraterinnen von Vistano beraten Dich zu allen Themen der Gesundheitsberatung, Ernährungs- und Psychologische Beratung, sowie der spirituellen Lebensberatung und der Tierheilkunde 24 Stunden und an 365 Tagen im Jahr – und alles ohne Termin und mit sicherem Abstand zwischen Berater und Ratsuchenden!

Vistano wünscht allen viel Kraft und Durchhaltevermögen für eine Phase, die wir so noch nie erlebt haben. Beachtet die Vorgaben der Regierung und wenn Ihr Euch nicht ganz sicher seid, fragt lieber noch einmal nach.

