Oliver Henke, der bekannte Close-up Magier

Henke hat zahlreiche Talente, als Close-up Magier ist er einzigartig. Sein sicheres Auftreten, seine Bereitschaft, an Gesprächen teilzunehmen und sich unter das Publikum zu mischen, ist für viele Gäste ein Highlight. Wie er selbst schreibt, wurde sein Hobby sein Beruf. Die Firmenfeier mit Oliver Henke war ein voller Erfolg, so beschreiben seine Fans einen Auftritt. Sie grübeln seit Wochen, wie seine Tricks funktionieren, hat er überhaupt welche, oder ist er so begnadet, dass er alles aus dem Nichts schafft. Überlegen Sie nicht lange, buchen Sie Henke und genießen Sie seine Show. Falls es Geheimnisse gibt, hat diese noch niemand lüften können.

Tischzauber – Henke beherrscht diese Kunst

Der Tischzauberer wird Sie und Ihre Gäste in Erstaunen versetzen. Die Präsentation ist ein immens wichtiger Faktor, für Oliver Henke jedoch kein Problem. Für ihn ist die richtige Präsentation selbstverständlich, ebenso wie die Nähe zum Publikum. Die Referenzen renommierter Firmen beweisen seine Beliebtheit und sein Können:

Energiekonzern E-on,

Bayerwerk Leverkusen,

Dräger Werke,

BMW,

Amazon,



Es würde zu weit führen, alle Konzerne aufzuführen. Glauben Sie, es gibt eine Menge Firmen.

Henke punktet mit der grandiosen Bühnenshow

Der Höhepunkt Ihres Events ist die sagenhafte Bühnenshow. Was halten Sie davon, wenn plötzlich ein Fahrzeug auftaucht, so aus dem Nichts? Zeichnungen fangen an zu leben, Flaschen erscheinen ebenso, niemand weiß woher. Wenn Sie Ihre Gäste unterhalten wollen und Sie sich über einen gelungenen Abend freuen, dann lassen Sie Oliver Henke kommen. Ihre gelungene Festivität bleibt noch lange im Gedächtnis Ihrer Gäste. Die ungewöhnlichen und spannenden Zaubereien sind für alle Altersgruppen ein Vergnügen. Close-up am Messestand, die Messebesucher waren hingerissen, sodass bei der Gelegenheit der Blick auf die Messeprodukte fiel. Der Veranstalter hatte vorher keinen so großen Andrang an seinem Stand. Henke nahm Bezug auf die Produkte, ein volles Auftragsbuch war das lohnende Ergebnis.