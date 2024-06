Nuova Orchestra Scarlatti, Venezi und Grigolo feiern musikalisch die Präsenz Italiens als Ehrengast 2024 auf der Frankfurter Buchmesse

2024 wird das Jahr der italienischen Kultur in Deutschland dank der Teilnahme Italiens als Ehrengast an der 76. Ausgabe der Frankfurter Buchmesse. Ein historischer Termin, der gestern Abend im Dortmunder Konzerthaus mit dem Sinfonie- und Vokalkonzert „Italienische Passionen“ gefeiert wurde. Eine Hommage an die italienische Musik, von Rossini bis Puccini, von Donizetti bis Verdi und Mascagni.

Nach ihrem internationalen Erfolg im Teatro Colón in Buenos Aires war das Nuova Orchestra Scarlatti aus Neapel unter der Leitung der Direktorin Beatrice Venezi der Protagonist des Abends. Der Tenor Vittorio Grigolo, eine der schönsten Stimmen der internationalen Opernwelt, war der Stargast des Abends.

Das Konzert fand nur wenige Kilometer von Iserlohn entfernt statt, dem Sitz der von Luciano Spalletti geleiteten Fußballnationalmannschaft, die sich auf ihr Abenteuer bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Dortmund vorbereitet.

Mauro Mazza, außerordentlicher Beauftragter der Regierung für die Teilnahme Italiens an der Frankfurter Buchmesse, erklärte, wie die Organisation von „Italienische Passionen“ mit der Einweihung der Casa Azzurri zusammenhängt: „Die Sehnsucht nach Italien, die in Deutschland für die Nationalmannschaft zu spüren war, ist dieselbe, die auch für die kommende Ausgabe der Buchmesse vom 16. bis 20. Oktober erwartet wird“. Die offizielle Einweihungsfeier findet am 15. Oktober statt.