Nosto und Shopware bringen gemeinsam die Commerce Experience Partnerschaft auf den Markt, die es Händlern ermöglicht, personalisierte Einkaufserlebnisse jedem Kunden anzubieten

In Zusammenarbeit mit der prämierten Digital-Commerce-Agentur Overdose Digital bringt Nosto seine Commerce Experience Plattform über ein neu eingeführtes Plugin auf den App-Marktplatz „Shopware Store“. Durch diese Integration können Shopware 6 Händler ab jetzt ganz einfach personalisierte Einkaufserlebnisse anbieten.

Berlin, 7 Dezember 2022—Die führende Commerce Experience Plattform (CXP) Nosto hat ihre Partnerschaft mit Shopware, der globalen E-Commerce-Plattform, durch die Veröffentlichung eines Plugins auf dem App-Marktplatz „Shopware Store“ erweitert, sodass Händler mit einem Klick von einer Fülle von Commerce Experience-Modulen profitieren können, die ihnen bei der Skalierung und dem Wachstum ihrer Online-Shops helfen.

Das neue Nosto CXP Plugin steht ab sofort im Shopware Store zum Download bereit und bietet Händlern mit Shopware 6 Zugriff auf die wichtigsten Personalisierungsmodule von Nosto an: Segmentierung und Insights, A/B-Testing und Optimierung, Catalog Explorer, Merchandising, Produktempfehlungen, Dynamische Bundles, Content-Personalisierung und Pop-Ups.

Shopware 6 ist im Nu implementiert und bietet Händlern Zugang zu Personalisierungs- und Merchandising-Lösungen auf Unternehmensniveau an, die relevantere und authentischere Online-Einkaufserlebnisse schaffen und so die Kundenbindung, das Engagement und den Umsatz steigern.

„Die Kooperation mit wichtigen Akteuren im E-Commerce-Ökosystem wie Nosto sorgt dafür, dass Händler mit Shopware 6 Zugang zu Spitzentechnologien haben, die ihnen helfen, relevantere, personalisierte Online-Shopping-Erlebnisse für ihre Besucher zu schaffen“, sagt Ben Marks, Director of Global Market Development bei Shopware.

„Wir wollen Menschen und Unternehmen weltweit ansprechen und miteinander verbinden. Es geht immer mehr darum, den Kunden dort abzuholen, wo er sich befindet und nahtlos und sinnvoll einkaufbare Momente zu schaffen. Händler verdienen es, die volle Kontrolle über das Kundenerlebnis und die Daten zu haben, die zur Schaffung dieser Erlebnisse verwendet werden. Partnerschaften wie diese mit Nosto bedeuten, dass Händler dazu die Möglichkeit bekommen, ihre Kunden zu personalisieren, wann immer sie da sind und sicherzustellen, dass sie in diesen Momenten das beste Erlebnis haben.

Das in Zusammenarbeit mit der Digital-Commerce-Agentur Overdose Digital entwickelte CXP-Plugin auf Shopware 6 bedeutet, dass es keine Grenzen für die Erstellung von umsatzsteigernden Commerce-Erlebnissen in großem Umfang gibt. Eine leistungsstarke Intelligenzebene, bestehend aus Dashboard & Analytik um die Leistung des Shops zu verstehen, indem wichtige E-Commerce-Wachstumsmetriken an einem einzigen Ort gesammelt werden, Segmentierung & Insights um Ihre Kunden anhand ihres Verhaltens gezielt anzusprechen, Catalog Explorer um einen vollständigen 360°-Blick auf Ihre Produkt- und Katalogleistung zu erhalten, sowie A/B Testing & Optimierungum die Erfahrungen in Ihrem Shop kontinuierlich zu verbessern, sind sofort einsatzbereit.

„Während sich das technische Ökosystem weiter entwickelt, ist Overdose fest in der Open-Source-Bewegung verwurzelt und betrachtet Shopware als Vorreiter und dominierenden Akteur auf den Märkten für mittlere bis große Unternehmen in der DACH-Region und mit einer wachsenden globalen Reichweite. Seit mehr als fünf Jahren arbeiten wir mit Nosto zusammen, und zwar über mehrere Technologien und Regionen hinweg. Die Ergebnisse der Händler, die mit der erweiterten Commerce Experience Plattform von Nosto erzielt werden, übertreffen weiterhin den Markt. Diese beiden Technologien zusammenzubringen war eine natürliche Verbindung und wir freuen uns darauf, die Produktintegration und -funktionen zusammen mit der Akzeptanz durch die Händler zu erweitern“, sagt Todd Welling, Gründer von Overdose Digital.

Zusätzliche Module stehen zur Verfügung, um das Online-Einkaufserlebnis weiter zu verbessern und zu personalisieren, darunter Personalisierte E-Mails (um in jeder E-Mail gezielte Produktempfehlungen zu geben), Pop-Ups (für die Anzeige relevanter Angebote an jedem Kontaktpunkt), Dynamische Bundles (um ähnliche Artikel vorzuschlagen und mit ‚Kauf den Look‘ für Upselling zu sorgen), Content Personalisierung (jedes Inhaltselement der Website individuell zu gestalten), Category Merchandising (um Kategorieseiten anzupassen und dem Verhalten und der Affinität von Käufern zu entsprechen) und Nutzergenerierter Inhalte (um authentische Inhalte nach dem Kauf zur Verwendung auf und außerhalb der Website zu präsentieren).

„Das Wachstum und die globale Expansion von Shopware war in den letzten Jahren sehr interessant zu beobachten und noch besser, daran teilzuhaben“, sagt Frank Zimmermann, Global Head of Partnerships von Nosto. „Die erweiterte strategische Partnerschaft zwischen Shopware und Nosto wird unseren gemeinsamen Kunden weiterhin helfen, sich abzuheben und außergewöhnliche 1:1-Commerce-Erlebnisse zu liefern.“

Schnelligkeit und einfache Implementierung machen Nostos CXP zur ersten Wahl für Händler, die Shopware 6 einsetzen und schnell vollständig personalisierte, integrierte Commerce-Erlebnisse in großem Umfang bereitstellen möchten. Ein einheitliches Erlebnis bedeutet mehr Engagement, mehr Konversionen und mehr Umsatz für jeden neuen und wiederkehrenden Besucher.