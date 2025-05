Noctourismus-Abenteuer im Nova Maldives: Leuchtende Strände, klarer Sternenhimmel, fluoreszierendes Schnorcheln & nächtliche Tauchgänge

Laut der aktuellen Reisetrend-Studie von Booking.com erwägen 45 % der deutschen Reisenden, Reiseziele mit dunklem Nachthimmel zu besuchen und gerade 2025 lohnt es sich:´, denn es steht eine beindruckende Vielfalt von Ereignissen an: Von Finsternissen über Planetenoppositionen bis hin zu faszinierenden Bedeckungen und Meteorschauern. Nachthimmel 2025: Astronomische Highlights im Überblick. Die Malediven sind ein perfektes Reiseziel für „Noctourism“ – das nächtliche Erleben von Naturwundern. Sie bieten atemberaubende Sternenhimmel, und in den Sommermonaten lässt sich das faszinierende Schauspiel fluoreszierenden Planktons beobachten. Neben angenehmen Temperaturen und günstigeren Preisen ist das ein weiterer guter Grund, gerade in der sogenannten Nebensaison zu reisen.

Ein magisches Naturschauspiel erleben

Zwischen Juni und November erleben die Gäste auf dem Malediven ein außergewöhnliches Naturwunder: Leuchtendes Plankton lässt die Wellen in der Nacht zum Glitzern und verwandelt den Strand in eine fast unwirkliche Kulisse. Dieses Naturschauspiel entsteht, wenn warmes Wasser und nährstoffreiche Strömungen auf den Monsun treffen – ein unvergessliches Erlebnis für Naturfreunde und Romantiker.

Abtauchen ins nächtliche Schnorchel-Abenteuer

Beim Fluro-Schnorcheln im Nova Maldives entdecken Abenteurer das Hausriff auf eine völlig neue Art. Mit speziellen Lampen leuchten nachts Plankton, Algen, nachtaktive Fische, Garnelen und Krabben in leuchtenden Farben. Auch Korallen zeigen ihre beeindruckenden Strukturen im Licht – ein faszinierender Einblick in eine Unterwasserwelt, die tagsüber oft verborgen bleibt.

Nacht-Tauchen – Die Unterwasserwelt bei Dunkelheit entdecken

Für beeindruckende Tauch-Erlebnisse bietet Nova Maldives aufregende Nachttauchgänge an, bei denen mit einem Tauchguide des Resorts die nachtaktiven Meeresbewohner beobachtet werden: z.B. Oktopusse sind nachts besonders aktiv und zeigen ihr erstaunliches Tarnverhalten. Auch Feuerfische, Muränen und andere Meerestiere kommen aus ihren Verstecken – ein echtes Abenteuer unter der Wasseroberfläche.

Sternenhimmel genießen bei der Sandbank-Erfahrung

Der faszinierende Sternenhimmel lässt sich Abends besonders auf einer abgelegenen Sandbank bewundern. Umgeben von der Stille der Natur und dem sanften Rauschen der Wellen, bietet dieser ruhige Ort die perfekte Kulisse für Entspannung oder einfach, um den atemberaubenden Nachthimmel zu genießen.

Die Sommermonate sind noch Nebensaison auf den Malediven, daher kann man die einzigartigen nächtlichen Erlebnisse im Nova Maldives genießen und gleichzeitig von reduzierten Preisen profitieren. So lassen sich beeindruckende Nachtaktivitäten und die Schönheit der Malediven bei Tag perfekt kombinieren!

Attraktive Angebote unter NOVA MALDIVES

Sunset Beach Villas sind ab 202 € /Nacht buchbar, Wasser-Villen ab 360 €/Nacht für zwei Personen inkl. Frühstück bei Direktbuchungen.

Mehr Infos unter: https://nova-maldives.com/

Über Nova Maldives

Das Nova Maldives, ein „junges“ All-Inclusive-Community-Konzept, ist der perfekte Resort Stern auf den Malediven, um die Seele baumeln zu lassen. Direkt im Süd-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadieses für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisenen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das SPA, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot. Ein weiterer Pluspunkt: im Nova Maldives wird die maledivische Kultur gelebt und ein Eintauchen in die maledivische Lebensweise der Kunst und Kultur ermöglicht.

Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein perfekter Ort, um Körper und Seele in die Balance zu bringen. Denn im Nova Maldives geht es vor allem darum, sich Zeit für das zu nehmen, was die Seele glücklich macht. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.

Über Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels and Resorts ist Dachmarke einer Reihe von innovativen und zeitgenössischen Hotels und Resorts, die auf ihre Kernphilosophie setzen: intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst. Die 2015 gegründete Hotelkette setzt einzigartige Resorts mit erstklassigen Angeboten in einem entspannten Ambiente.