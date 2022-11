Die Lieferzeiten bei Neuwagen und die Rabatte bei Vermittlern wie Carsagentur24 werden täglich aktualisiert und sind stetig in Bewegung.

Schon seit 2020 gibt es sinkende Rabatte und verlängerte Lieferzeiten bei vielen Herstellern wie:

Alfa-Romeo Audi BMW CUPRA Citroen DS Fiat Ford Honda Hyundai Jaguar Kia Land-Rover Lexus Mazda Mercedes-Benz Mini Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Seat Skoda SsangYong Subaru Suzuki Toyota VW Volvo.

Nicht erst seit Februar 2022 kommt es zu Preissteigerungen oder langen Lieferzeiten. Schon 2020 ging es damit los, da durch steigende Energiekosten und fehlende Halbleiter viele Hersteller mit Problemen bei der Verfügbarkeit hatten.

Einer der Hauptgründe für die teilweise saftigen Preissteigerungen bei Neuwagen, sind die Co2 Abgabe, die ständigen Anpassungen der Abgasnormen und die seit Jahren steigenden Energiekosten und natürlich auch Lohnkosten.

Durch diesen Umstand, verteuern sich seit 2020 die Preise für Neuwagen fast täglich, die Carsagentur24 beobachtet diesen Umstand und arbeitet stetig daran, die besten aktuell möglichen Rabatte für Neuwagen aller Marken zu generieren.

Was ist mit den Lieferzeiten? Viele Kunden sind erschrocken, warum es teilweise bis zu 2 Jahren andauert, bis ein Neuwagen ausgeliefert werden kann, die Informationen der Hersteller wie Land-Rover oder Januar (als Beispiel) sind hier leider sehr sparsam, weil auch die Hersteller, oft nicht wissen, wann die erforderlichen Bauteile, für die Fahrzeuge eintreffen. Der Kunde/ Käufer kann das nicht verstehen und vermutet, dass der Händler oder Vermittler wie die Carsagentur24 hier absichtlich verzögern aber dem ist nicht so. Unter normalen Umständen, dauert eine Neuwagen Bestellung, je nach Modell und Hersteller zwischen ca. 3-6 Monate. Aktuell sind die Lieferzeiten überwiegend aber erheblich länger und die Aussagen der Hersteller sind sehr ungenau und unverbindlich.

Wir bekommen nicht selten, Anrufe und Anfragen, von verärgerten Kunden, warum man nach Wochen oder Monaten noch keinen Termin zur Lieferung bekommt, die Kunden können nicht verstehen, wenn der Hersteller teilweise selber nicht weiß, ob und wann alle Teile verfügbar sind, dass es auch keinen Termin gibt, den man dem Kunden nennen kann. Einige erzählen dann, selbstverständlich, ich habe schon oft einen Neuwagen gekauft und immer gab es einen Termin und klare Aussagen. Nun das war eigentlich schon immer so, dass es mit Aussagen zur Lieferzeit etwas schleppend lief aber derzeit ist es aus besagten Gründen noch massiver.

Hier mal eine grobe Übersicht der Lieferzeiten unverbindlich:

Alfa-Romeo 3-6 Monate

Audi ca. 3-12 Monate

BMW ca. 3-12 Monate

CUPRA ca. 8-10 Monate

Citroen ca. 4-12 Monate Transporter meist um die 12 Monate

DS ca. 6-8 Monate

Fiat ca. 4-12 Monate Transporter meist um die 12 Monate

Ford ca. 6-12 Monate einige Modelle nicht verfügbar

Honda ca. 5-7 Monate

Hyundai ca. 6-11 Monate einige Modelle nicht verfügbar

Jaguar ca. 6-12 Monate

Kia ca. 6-8 Monate

Land-Rover ca. 6-12 Monate

Mazda ca. 6-7 Monate

Mitsubishi ca. 6-7 Monate

Nissan ca. 5-13 Monate Transporter meist um die 12 Monate

Opel ca. 6-12 Monate Transporter meist um die 12 Monate

Peugeot ca. 6-12 Monate Transporter meist um die 12 Monate

Porsche teilweise bis 2023 ausverkauft

Renault ca. 6-12 Monate

Seat ca. 6-12 Monate

Skoda ca. 6-9 Monate

Die Angaben sind unverbindlich und können sich kurzfristig ändern. Teilweise kommt es sogar vor, dass die geplante Lieferzeit sogar unterschritten wird. Man muss also aktuell viel Geduld haben und sich auf Wartezeiten einstellen auch ist es möglich, dass im Verlaufe einer Bestellung, einzelne Optionen vom Hersteller gestrichen werden.

Rabatte und Preise:

Die Rabatte sind in den letzten Monaten teilweise erheblich gesunken, da man als Hersteller scheinbar der Ansicht ist, man braucht keine vernünftigen Rabatte zu geben. Oft werden Grundmodelle nicht mehr angeboten und nur die teuren Varianten zum Verkauf angeboten, was die Sache noch mal teurer macht. Die Hersteller haben berechtigte Gründe, wie Steuern, Co2 Abgabe und Energiekosten aber vieles ist auch bewusst gewollt. Man kann aufgrund vieler Umstände nicht mehr soviel produzieren und will dann scheinbar mit weniger, den selben Erlös erzielen.

Aus Sicht der Hersteller eventuell verständlich, aus Sicht der Carsagentur24 und der Kunden nicht verständlich.

Die Zulassungszahlen gehen zurück, es werden tatsächlich weniger Fahrzeuge verkauft, die Kunden sind aus verständlichen Gründen zurückhaltend aber selbst die Gebrauchtwagen, sind keine Alternative, da auch hier die Preise stark angezogen haben. Trotz aller Umstände, wer Zeit hat und nicht dringend auf ein neues Fahrzeug angewiesen ist und warten kann, steht sich beim Kauf eines Neuwagen über die Carsagentur24, noch immer günstiger, als wenn man einen Gebrauchtwagen kauft.

Derzeit liest man vereinzelnd, dass die Rabatte auf Neuwagen wieder steigen, das können wir aktuell nicht bestätigen, wir fragen uns immer, woher diese Medien ihr Wissen haben, sind wir von der Carsagentur24 doch an der Quelle und sehen die Entwicklung als Profi mit 16 Jahren Erfahrung.

Trotz aller Umstände, sind die Rabatte noch immer sehr hoch und akzeptabel und Schwankungen sind in kleinen Schritten nach oben oder unten immer möglich. Große Sprünge sind aber derzeit nicht zu erwarten. Tatsächlich, gibt es Hersteller, die Ihre Rabatte stark nach unten reduziert haben, dazu gehören, z.B. VW, Hyundai, BMW und bei einigen Transportern. Wenngleich wir auch hier, oft spezielle Konditionen aushandeln konnten, die teilweise sogar besser sind als zuvor.

Ab 2035 sollen keine Verbrenner mehr zugelassen werden! Nun, wir denken, bis dahin wird wieder die Vernunft, die Ideologie besiegen und es ein Mix aus Verbrennern wie Diesel, Benzin, Eco Fuel, Strom und Wasserstoff geben müssen. Alles Andere ist schlich völliger Unsinn. Die Personen, die sowas entschieden haben, (sorry) haben schlicht null Ahnung. Europa will nur noch mit Strom fahren aber der große Rest der Welt fährt Verbrenner. Wenn in allen Ländern der Welt Atomkraftwerke gebaut werden so wie Kohlekraftwerke, will Deutschland in die Steinzeit zurück.

Sollte also tatsächlich 2035 der Verbrenner nicht mehr erlaubt sein, was ich nicht glaube und hoffe, werden wir, wie in Kuba, unsere Fahrzeuge ewig fahren müssen.

Fazit:

Die Langen Lieferzeiten liegen an den Lieferketten, die eingebrochen sind, fehlende Halbleiter, Zulieferer die Insolvent sind, Transportkosten sind erheblich gestiegen und aus Übersee kommen Container noch immer schleppend.

Die Preise der Hersteller seigen weiter, die Rabatte, sind aktuell eher stabil aber leichte Schwankungen sind möglich.

Hauptgründe für die Verteuerungen sind die extremen Energiepreise, Halbleiter Mangel und teure Anschaffung, sowie extrem gestiegene Transportkosten. Die komplett Irre (sorry) Klimapolitik mit ihren Abgaben und Steuern sowie Strafzahlungen, wenn Hersteller ein Co2 Ziel nicht einhalten.

Dennoch, wer ein neues Fahrzeug kaufen will oder muss, kann derzeit noch immer akzeptable Rabatte beim Neuwagen Kauf erzielen.

Auch wenn es schwer fällt, als Kunde muss man Geduldig sein, muss damit leben, dass Lieferinformationen nur spärlich kommen und auch ständiges Nachfragen, die Lieferung nicht beschleunigen kann.

