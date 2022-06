Jeder Scrum Master bzw. Product Owner kennt die Situation: In einem agilen Event, wie dem Backlog Refinement oder Scrum Sprint Planning taucht eine neue User Stories auf und die spontane Reaktion des Development-Teams lautet: „Die sind aber viel zu gross, das schaffen wir so nicht!“. Jetzt ist die Fähigkeit des „Story-Splittings“ oder „Schneiden von User Stories“ gefragt, mit der Teams schnell aus einer zu großen User Stories mehrere kleinere User Stories erstellt, die dann über mehrere Sprints/Iterationen realisiert werden.

Was sich in der Theorie einfach anhört, ist je nach realem Umfeld nicht ganz so trivial.

Um dabei Scrum Master, Product Ownern und agilen Teams etwas mehr Handwerkszeug zu geben, hat der erfahrene Scrum Master und Agile Coach Manuel Marsch anhand von 15 verschiedene gängigen Schneidepatterns beschrieben, wie man echte Anforderungen bzw. User Stories in andere splittet.

Dabei werden in diesem Buch 3 konkrete Szenarien aus der Praxis betrachtet (eine mobile App, eine interne Schnittstelle, ein angepasstes Standard-Softwareprodukt) und in diesen Kontexten immer eine User Story nach allen 15 Schneide-Patterns in kleinere User Stories aufgeteilt. Damit lernt der interessierte Leser schnell die Vor- bzw. Nachteile sowie die unterschiedlichen Zielrichtungen bei der Anwendung der 15 verschiedenen Schneide-Patterns.

Hier legt das Buch sehr viel Wert auf Praxis und Anwendung und erklärt die zugehörige Theorie nur kurz, zumal es schon eine Menge an guten Scrum und Agilen Grundlagen-Büchern gibt, die aber das Schneiden als Fähigkeit oft nur kurz erwähnen.

Es ist also ein Buch von einem echten Praktiker mit über 12 Jahren agiler Erfahrung für anderen Praktiker vom Newbee bis zum erfahrenen Scrum-Anwender, der noch etwas mehr über das „Schneiden wissen möchte.“

Das Buch „Und, wie schneide ich eine User Story wirklich klein?: Zahlreiche Tipps und Techniken zum Splitten von agilen User Stories für Product Owner, Scrum Master und Agilen Teams in der Praxis“ ist als gedrucktes Taschenbuch sowie ebook bei amazon.de erhältlich: https://amzn.to/3m8XPdW

Hochheim, 02.06.2022

Über Manuel Marsch:

Manuel Marsch ist Unternehmensberater und Coach und beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit Projektmanagement und agilen Methoden (Scrum, Kanban, SAFe®), berät Unternehmen bei Agilen Transformationen und coacht Teams und Unternehmen in unterschiedlichen Größen von 5 bis 5000 Personen.

Er ist zertifizierter Scrum Master, Scrum Product Owner, Scaled Agile Programm Consultant (SPC) und 9Levels®-Berater.

Neben dem Wissen über eine Methode ist es ihm wichtig, dass eine Methode auch zur gestellten Aufgabe und dem Unternehmen und den Mitarbeitern passt, daher sammelt er fleißig Kenntnisse und Erfahrungen über verschiedene Frameworks und Methoden, um immer das richtige Werkzeug für ein neue Herausforderung dabei zu haben und lernt immer viel in Projekten von Kunden für Kunden in anderen Projekten.

Nebenbei ist er begeisterter Erfindern und Produktentwickler.