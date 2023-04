Nachteile von elektronischen Schließzylindern

Mittlerweile etablieren sich die elektronischen Schließzylinder in Deutschland und sollen Einbrecher und andere unerwünschte Personen fernhalten. Dabei sind nicht nur Vorteile mit dieser Variante verbunden. Wichtige Punkte sollten vor der Einwechslung dringend beachtet werden. So auch die ständige Stromversorgung, die Angriffe durch Hacker oder auch die Störanfälligkeit. All dies sind Punkte, die unbedingt beachtet werden sollten vor einem Erwerb. Klassische Modelle können mitunter mehr Sicherheit bieten als die neue Technik.

Die Stromversorgung von elektronischen Schließzylindern kann zu einem echten Problem werden

Bedacht werden muss vor der Anschaffung eines elektronischen Schließzylinders, dass ständig Strom erforderlich ist. Ansonsten funktioniert das Schloss nicht. Wenn kein Strom da ist, funktioniert es auch nicht. Das kann immer dann zu einem echten Problem führen, wenn ein Stromausfall im Haus vorliegt. So sollte zumindest ein Schloss mit zusätzlicher Batterie erworben werden, um dieses Problem aus der Welt schaffen zu könne. Es kann zudem passieren, dass der Nutzer selbst nicht mehr in seine Wohnung gelangen kann. Ist das Akku vom Smartphone leer, kann auch die Steuerung über die App nicht mehr funktionieren.

Angriffe durch Hacker können das Schloss manipulieren

Ein elektronisches Schloss ist auch manipulierbar. Hacker haben mitunter sehr leichtes Spiel und können einsehen, wann der Nutzer da ist. Auch aus diesem Grund sollte ein vertrauenswürdiger Anbieter gefunden werden, der ein hohes Maß an Sicherheit bereit hält. So kann auch die Challenge Response Authentifizierung helfen. Es wird hierbei eine zufällige Kombination aus Zahlen per Nachricht an das Handy zugesandt. Auf diese Weise lässt sich die Tür öffnen. Das kann mitunter sehr aufwendig sein. Einbrecher können die Zahlen jedoch nicht verwenden. Genutzt werden können zudem Bluetooth-Verbindungen, die als recht sicher gelten.

Wohl überlegt sollte die Anschaffung sein

Nicht jede Technologie ist ausgereift in Sachen elektronisches Schloss. Der Aufwand kann mitunter recht hoch sein, der Nutzen hingegen kann sehr gering ausfallen. Wohl überlegt sollte der Kauf also in einem solchen Fall sein. Mittlerweile haben viele Anbieter auch nachgerüstet und bieten gute Lösungen, die jedoch mit etwas Aufwand verbunden sein können. Aus diesem Grund kann das klassische Türschloss noch immer die bessere Wahl sein.