Motorrad führerschein: Das Verfahren

Das Autofahren in Deutschland ist sehr stark systematisiert. Es gibt keinen allgemeinen Führerschein, sondern mehrere Klassen für verschiedene Arten von Fahrzeugen, einschließlich verschiedener Arten von Motorrädern. Es gibt den AM, A1, A2 und A Motorrad führerschein in Deutschland. In einigen Fällen kann man seinen Führerschein auch in einen deutschen Führerschein umwandeln. Lassen Sie uns einige nützliche Informationen über die Anforderungen für die verschiedenen Motorrad führerscheine in Deutschland nachschlagen.

Die Kosten:

Theoretischer Unterricht: ~150€ (hängt von der Fahrschule ab) Theoretische Prüfung: 22,49€ Sehtest: ~6€ Der praktische Unterricht, allgemein: 45€ für 45 Minuten (je nach Bedarf) Praktische Prüfung: ~150€ für die Fahrschule + 121,38€ für den TÜV/Dekra

Der Prozess:

Umtausch eines ausländischen Motorrad führerscheins: Man darf seinen ausländischen Führerschein mit einer führerschein test umtauschen, muss aber in manchen Fällen auch gar keine Fahrprüfung ablegen. Auch wenn man einen ausländischen PKW-Führerschein hat, kann man seinen Führerschein umtauschen und eine Motorradschulung machen. (Informationen mit freundlicher Genehmigung: Easy Quizz)

2. Auswahl der Fahrschule: Man muss die Fahrschulen sehr sorgfÀltig auswÀhlen, denn nicht alle Fahrlehrer sind treu. Es kann sogar sein, dass sie dich dazu drängen, mehr Unterricht als nötig zu nehmen. Wenn man einen Pkw-Führerschein hat, kann man den theoretischen Unterricht überspringen, aber man muss den praktischen Unterricht und die Übungsstunden auf dem Motorrad auf der Autobahn und in der Stadt absolvieren, sowohl bei Tag als auch bei Nacht.

3. Erste-Hilfe-Kurs und Sehtest: Zu Beginn muss man einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren und einen Sehtest bestehen. Er wird am Computer durchgeführt und ist in mehreren Sprachen verfügbar, auch in Englisch. Man muss versuchen, den Sehtest ohne Brille zu bestehen, sonst muss man beim Fahren eine Brille tragen.

Theoretische Prüfung: Die theoretische Prüfung wird in elf Sprachen, darunter Englisch, abgelegt. Es werden 10 allgemeine Fahrfragen und 10 motorradbezogene Fragen aus einem Satz von über 950 Fragen gestellt. Man darf nur zwei Fragen falsch beantworten, sonst ist die Prüfung nicht bestanden.

Praktische Prüfung: Die praktische Prüfung ähnelt der praktischen Prüfung und umfasst das Fahren im Stadtverkehr, das Fahren auf der Autobahn und einige technische Vorgänge.

Erlangung des Führerscheins: Gleich nach bestandener praktischer Prüfung erhält man einen vorläufigen Führerschein. Dieser ist für 3 Monate gültig und muss immer mit einem gültigen Ausweis mitgeführt werden. Auch der aktuelle Führerschein wird zurückgegeben, aber nicht vor Ablauf der nächsten 4 Wochen.

Dies ist ein zusammengefasster, aber dennoch detaillierter Leitfaden für einen einfachen Weg zum Erwerb eines Führerscheins in Deutschland. Es ist unnötig zu sagen, dass es in Deutschland einige strenge Regeln gibt, aber wenn man sie genau befolgt, kann man das Fahren ohne Hindernisse genießen.