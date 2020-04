Mit der Roadshow Promotion zum Erfolg

Die Roadshow ist eine Promotion, welche sehr häufig von den verschiedensten Unternehmen eingesetzt wird. Nicht selten sieht man sie in Kombination mit einer Verkostungsaktion oder einem Getränke-Tasting.

Natürlich ist der Einsatz einer erfahrenen Promotion Agentur grundsätzlich sehr empfehlenswert – jedenfalls dann, wenn Sie mit der Roadshow den maximal möglichen Erfolg erzielen möchten. Eine professionelle Agentur weiß genau, worauf es bei der Planung sowie Umsetzung ankommt und kann Ihnen das Personal bereitstellen, welches wirklich perfekt für die Aufgabe geeignet ist.

Schließlich sind es die Promoter, welche im direkten Kontakt zum Kunden Ihr Unternehmen vertreten sowie Ihre Produkte und Dienstleistungen bewerben. Dabei ist es mehr als empfehlenswert, Personal einzusetzen, welches Ihr Unternehmen wirklich angemessen vertreten kann.

Denken Sie daran – der Promoter ist die Stimme Ihres Unternehmens.

Ihr Ansprechpartner für die perfekte Promotion

Wir können Ihnen für die einwandfreie Planung der Promotion das Unternehmen ST-PROMOTIONS empfehlen. Die Agentur darf seit mehr als 30 Jahren die verschiedensten Unternehmen im Marketing sowie bei der Optimierung diverser Unternehmensprozesse unterstützen. Gerne steht Ihnen das Team für eine unverbindliche Beratung zur Verfügung – selbstverständlich können Sie sich zuvor auch die Referenzen der Agentur etwas genauer ansehen – Sie werden feststellen, dass neben der deutschen Spitzenklasse auch Unternehmen, welche international tätig sind, auf die Expertise der Agentur vertrauen.

Das beginnt bei dem Hersteller der Marke Bifi und reicht über die allseits bekannte Frankfurter Allgemeine Zeitung bis hin zum weltweit tätigen Internet-Unternehmen Google. Die Liste an zufriedenen Kunden ließe sich lange weiterführen. Am besten sehen Sie sich die Referenzen einfach selbst einmal an, um sich wirklich von der Arbeit des Teams zu überzeugen und schon bald können auch Sie von der Expertise der Agentur profitieren.

Katia Blöcker

ST-PROMOTIONS oHG

Feldstraße 66

20359 Hamburg

Deutschland

Tel: +49 40 38 6082 – 16

Web: https://www.st-promotions.de

Email: katia.bloecker@st-promotions.de

Als bundesweit tätige Promotionagentur liegt der Fokus unserer Tätigkeit auf dem Erfolg unserer Kunden; wir sorgen für herausragenden und messbaren Mehrwert.

Die von uns genutzte Kommunikationsform des Face-to-Face Marketings lässt sich nicht ausblenden oder wegzappen.

So kreieren wir werbliche Kontakte, die unter qualitativen Gesichtspunkten kaum zu überbieten sind.

Mit unserer Erfahrung von über 30 Jahren und unserer Präsenz in allen großen Städten Deutschlands können wir auch kurzfristig auf die Wünsche unserer Kunden reagieren.