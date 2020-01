Mit Angela de Papillon angstfrei durchs Leben

Angela de Papillon hat schon viel erlebt. Das Schicksal meinte es nicht immer gut mit ihr und doch ist sie lebensfroh, eine Kämpferin und sagt laut »Ja« zu allen Widrigkeiten, die ihr das Leben aufbürdet – denn sie weiß, sie kann es schaffen.

2007 wurde bei der Autorin »unheilbarer«

Lungenkrebs diagnostiziert; ein Jahr zuvor verstarb ihre Tochter plötzlich und unerwartet.

Wie soll ein Mensch das alles ertragen?Sie beginnt, den Krebs zu beschimpfen, entwickelt einen unglaublichen Hass gegen dieses ›Gespenst‹, das sich in ihrem Körper eingenistet hat. Und irgendwie schafft sie es und wird wieder gesund.Kraft zieht sie vor allem auch aus dem Schreiben, denn ihre Mitmenschen sind ihr nicht immer wohlgesonnen. Sich zurückzuziehen und ihre Gedanken aufzuschreiben hat ihr geholfen. Entstanden ist dabei »Die wundersame Heilung meiner Freundin Beatrix« – ein sehr persönliches Buch, in dem die Autorin ihr Schicksal ungeschönt mit uns teilt, was sich streckenweise so grausam zeigt, dass es wirklich schwer zu ertragen ist. Sie traut sich, Schwäche zu zeigen – das gehört eben auch mit dazu. Ein Jahr lang hat sie für ihr zweites Buchprojekt »Angstfrei durchs Leben« recherchiert, um die Vielseitigkeit von Ängsten und Phobien zu ergründen. Sie will uns zeigen, wie man mit diesen Übeln umgeht und von ihnen auch loskommen kann.So vielseitig wie das Leben, sind auch die Geschichten der Autorin – und das kommt an: Leserstimmen:

»Dieses Buch gibt allen Menschen, die Schicksalsschläge erleiden müssen, die Hoffnung, dass alles wieder gut werden kann. Man darf nie aufgeben. Ich kann das Buch sehr empfehlen!« »Ein fein erzählter Lesestoff für positive Menschen, die stets an Wunder glauben. Intensiv und anregend für eigene Gedanken; regt zum Nachdenken an.« Wir laden Sie ein, die Autorin und ihr Leben kennenzulernen. Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses Rezensionsexemplar!