MIA Aesthetics stellt sich mit Vierfach-Power den Zeichen der Zeit entgegen

Mit fourtec® hält neues Anti-Aging Treatment im Institut für ästhetische Kosmetik Einzug

MIA Aesthetics, das Institut für ästhetische Kosmetik in Wetzlar, begeistert seine Kundinnen und Kunden seit Jahren mit effektiven Anti-Aging-Behandlungen. Nun bereichert ein neues Treatment das Portfolio: Die fourtec® Lightboost-Technologie bekämpft mit Vierfach-Power die ersten Spuren des Älterwerdens, die mit etwa 40 Jahren einsetzen. Geschäftsführerin Mia Chramas erläutert: „Umso früher man der Erschlaffung der Haut auf natürliche Weise entgegenwirkt, desto langsamer ihr Alterungsprozess.“

MIA Aesthetics wartet mit einer Vielzahl an Anti-Aging-Behandlungen auf – und das hat seinen Grund: Entscheidende Auswahlkriterien für das passende Treatment sind das Stadium des Hautalterungsprozesses und die zu behandelnde Stelle. Hier die richtige Empfehlung zu geben, zeichnet Inhaberin Mia Chramas aus. Beratung ist deshalb das A und O im Institut für ästhetische Kosmetik und Voraussetzung für Behandlungen dieser Art.

Wie entstehen eigentlich Falten?

Um besser zu verstehen, in welcher Art und Weise fourtec® wirkt, werfen wir einen Blick in die Dermis, die hauptverantwortlich für die Hautalterung zeichnet. Diese Hautschicht besteht vor allem aus Bindegewebszellen, den sogenannten Fibroblasten, sowie Bindegewebsfasern aus Kollagen und Elastin. Die Bindegewebszellen bilden mit der Zeit immer weniger neues Kollagen, wodurch nicht mehr ausreichend Feuchtigkeit in der Haut gespeichert wird. Zusätzlich verliert die Haut an Stabilität, weil unsere stützende Gesichtsmuskulatur mit zunehmendem Alter immer weiter erschlafft.

So bekämpft die Lightboost-Technologie erschlaffende Haut

Die LightBoost-Technologie fourtec® kombiniert die nachweislich wirksamen Technologien Radiofrequenz, energetisches Licht (LED) und Hochvolt (Care Current) in einem Gerät. Durch den gleichzeitigen Einsatz werden die Wirkungen der verschiedenen Verfahren kombiniert, sodass langanhaltende Ergebnisse erzielt werden. Als vierte Kraft wirkt die Applikationsmaske mit perkutaner Flow-Technologie: Sie überträgt verschiedene Ströme über ein Transfergewebe – angereichert mit Wirkstoffkomplexen – auf die Gesichtshaut.

WIRKUNGSWEISEN

Energetisches Licht (LED)

• regt die Energieproduktion der Zelle an

• aktiviert die Kollagensynthese aktivieren

• reaktiviert Elastinfastern

• wirkt Inflamm-Aging (vermehrte Freisetzung entzündungsfördernder Botenstoffe) entgegen

• „düngt“ das Gewebe



Care Current (Strom)

• strafft und festigt die Gesichtskonturen

• aktiviert den Stoffwechsel

• aktiviert den Lymphfluss (verantwortlich für den Abtransport von eingelagertem Wasser und Schlacken)

• stimuliert die Zellen

• aktiviert die zelluläre Physiologie

Perkutane Flow-Technologie mit Applikationsmaske (Strom)

• steigert den Wirkstofftransfer

• erhöht die Durchfeuchtung der Haut

• stimuliert die Zellen

• steigert den Lymphfluss

• aktiviert die Gesichtsmuskulatur

Radiofrequenz

• verbessert die Durchblutung

• aktiviert den Stoffwechsel

• stimuliert die Kollagensynthese

• erhöht die Zellaktivität

• strafft und festigt Gewebestrukturen

Schonend, aber hochwirksam

Sie wünschen sich ein Lifting für die Haut ganz ohne Narkose und Skalpell? Das Lightboost Infusion Lifting ist schmerzfrei und nicht-invasiv, also ohne Schnitte oder andere Verletzungen. Es erzielt ein sofort sichtbares Ergebnis und verursacht keine Ausfallzeiten. Darüber hinaus schenkt die fourtec®-Technologie der Haut mehr Volumen, Elastizität und Feuchtigkeit, reduziert die Falten und verkleinert die Poren. Auch erhöht sie die Hautfestigkeit und verbessert die dermale Dichte. Um ein langanhaltendes Ergebnis zu erzielen, empfiehlt MIA Aesthetics-Gescäftsführerin Mia Chramas – je nach Befund – bis zu sechs Behandlungen.

