Menstruations-Bibel: Der Weg zum schmerzfreien Zyklus und ganzheitlicher Heilung!

Innovatives Wissen, inspiriert von afrikanischer Tradition, um die Verbindung zwischen Ernährung und Schmerzen während der Menstruation zu enthüllen

Entdecke die ganzheitliche Heilkraft der Menstruation und lerne, wie du ein schmerzfreies Leben voller Harmonie und Glück führen kannst.

Der renommierte Autor Dantse Dantse mit über 120 Büchern präsentiert seinen bahnbrechenden Sammelband “Menstruations-Bibel”, der Frauen und Mädchen einen umfassenden Einblick in den weiblichen Körper und die Zusammenhänge der Menstruation bietet. Diese neue, wegweisende Veröffentlichung verspricht Frauen und Mädchen einen umfassenden Ratgeber zur Menstruation und den damit verbundenen hormonellen Zusammenhängen. Mit innovativem Wissen, das auf jahrhundertealten afrikanischen Traditionen basiert, enthüllt der Ratgeber die ganzheitlich heilende und spirituelle Kraft der Menstruation und zeigt auf, wie Frauen durch die richtige Ernährung Regelschmerzen vermeiden können. Zusätzlich wird beleuchtet, warum traditionell afrikanische Frauen weniger Menstruationsschmerzen haben.

Der Sammelband umfasst zwei Bände und bietet einen einzigartigen Leitfaden, um den weiblichen Körper und seine hormonellen Veränderungen während der Menstruation besser zu verstehen.

Band 1 “Feier deinen Körper und seine hormonellen Veränderungen” liefert innovatives Wissen über den Zyklus, die Pubertät und deren ungenutzte Gesundheitsvorteile. Er gibt Einblicke in hormonelle Zusammenhänge und bietet wertvolles Wissen über den weiblichen Körper, um ein glücklicheres Leben zu führen.

“Viele Frauen würden eine normale Menstruation haben mit wenig oder gar keinen Schmerzen, sie würden eine regelmäßige Regel haben, wenn sie nur auf ihre Lebensqualität achten und die Fürsorge in ihren Händen nehmen würden.“ Dantse Dantse

In Band 2 “Lebe endlich ohne Regelschmerzen, ohne unregelmäßige Blutung und im ganzheitlichen Einklang” werden Wege aufgezeigt, wie Frauen ein schmerzfreies und harmonisches Leben führen können. Der Band liefert Informationen über Lebensmittel und einen gesunden Lebensstil, die dazu beitragen, die Funktionen des weiblichen Körpers zu unterstützen und die ganzheitliche Gesundheit zu fördern. Inspiriert von der afrikanischen Kultur, dient der Sammelband als Body-Positive-Leitfaden, um Frauenkörper und ihre Veränderungen zu lieben und zu schützen.

“Die Menstruations-Bibel” ist ein Aufklärungsbuch über den weiblichen Zyklus, Regelschmerzen und andere “Frauen-Probleme”.

Autor Dantse Dantse zeigt überraschendes und hilfreiches Wissen über den Frauenkörper auf und erklärt, wie sich Menstruation, die Gebärmutter-, Vagina- und Darmflora auf verschiedene Aspekte des Frauenlebens auswirken.

Das Buch bietet Lösungsansätze, um Regelschmerzen erfolgreich zu überwinden und hormonelle Funktionen zu stärken und ins Gleichgewicht zu bringen. Es ermöglicht Frauen, sich selbst besser kennenzulernen und viele Bereiche ihres Lebens positiv zu beeinflussen.

„Viele Menschen verbringen ihre Zeit damit, sich mit unnötigen Informationen und Wissenssuche zu beschäftigen, anstatt zu handeln. Du musst nicht an meine Bücher glauben, du musst mir auch nicht vertrauen; frage dich nicht, woher, warum, wieso. Setze einfach mein Wissen um und das wird alle deine Fragen und Sorgen beantworten, indem du deine Probleme gelöst siehst.“ Dantse Dantse

“Die Menstruations-Bibel” ist ein Aufklärungsbuch, das mit falschen Vorstellungen aufräumt. Frauen wird oft vermittelt, dass Menstruationsschmerzen normal sind und sie sich damit abfinden oder auf pharmazeutische Mittel zurückgreifen sollten. Dantse Dantse zeigt jedoch, dass Regelschmerzen nicht hingenommen werden müssen. Das Buch bietet einen ganzheitlichen Ansatz, um den weiblichen Körper besser zu verstehen und viele Bereiche des Lebens positiv zu beeinflussen.

“Die Frau zu würdigen, ist mein Ziel mit diesem Buch. Es passt zu meiner Philosophie und Lehre, den Menschen durch Wissen zu helfen und ihnen zu ermöglichen zu wachsen”, sagt Autor Dantse Dantse. “Die ‘Menstruations-Bibel’ bietet Frauen die Möglichkeit, ihren eigenen Körper besser kennenzulernen und zu verstehen. Dies wird sich auf alle Bereiche ihres Lebens auswirken und ihnen ein Leben in Frieden, Liebe und Freude ermöglichen.”

Bibliographische Angaben

Titel:

Menstruations-Bibel

Ein ultimativer, bahnbrechender Ratgeber und Leitfaden für Frauen und Mädchen zur Periode. Die ganzheitlich heilende und spirituelle Kraft deiner Blutungen – ohne Schmerzen – dank deiner Ernährung. Warum traditionelle afrikanische Frauen weniger Schmerzen haben?

Band 1: Feier deinen Körper und seine hormonellen Veränderungen: Innovatives barrierefreies Wissen über deinen Zyklus und deine Pubertät und ihre ungenutzten Gesundheitsvorteile. – Welche Lebensmittel und Lebensstile fördern Menstruationsschmerzen?

Band 2: Lebe endlich ohne Regelschmerzen: Meistere Schmerzen und unregelmäßige Blutungen durch die Ernährung – Welche Lebensmittel und Lebensstile bekämpfen Menstruationsbeschwerden?

Afrikanisch inspirierter Body-Positive-Leitfaden, um Frauenkörper und ihre Veränderungen zu lieben und zu schützen, nach der Dantselogik

Autor:

Dantse Dantse

ISBN:

978-3-910273-32-0

Seitenanzahl:

ca. 600

Preise:

E-Book: 9,99€

Hardcover: 39,99€

Über den Autor

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.

Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht. Damit hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente. Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm.

„Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf.“

– Dantse Dantse

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter sowie außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt. Hierbei handelt es sich um den ersten deutschsprachigen Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft.

Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: Von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Gesundheit, Krebs und Ernährung, Erotik, Liebe, Erziehung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder– und Jugendbüchern.