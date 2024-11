Meilensteine der ReachCon: Von der Gründung bis zur Carrera Racing Night

Seit ihrer Gründung hat die ReachCon bemerkenswerte Erfolge erzielt, einschließlich der Durchführung von Ereignissen wie der Carrera Racing Night. Das Team hat sich als Dreh- und Angelpunkt in der Welt der Social Media etabliert. Sie verknüpfen kreative Talente mit Marken und schaffen unvergessliche Erlebnisse.

Am letzten Samstag brachte die Hamburger Agentur ReachCon die Reifen in der Carrera World bei Salzburg zum Glühen – und alle, die Lust auf packende Rennfahr-Action hatten, konnten das einmalige Spektakel live von zuhause per YouTube, Twitch & Co. mitverfolgen! Bei der „Carrera Racing Night“ traten 16 der bekanntesten und reichweitenstärksten Social-Media-Stars im Rahmen eines abendfüllenden Livestreams gegeneinander an.

Die Carrera Racing Night war mit knapp 330k Live-Views und einer souveränen zweistelligen Millionenreichweite ein riesiger Erfolg.

Event Host Knossi hatte den Zuschauern spannende Challenges geboten: Von klassischen Carrera-Rennen über ferngesteuerte Fahrzeuge bis hin zu echten Real-Life-Disziplinen, wie Reifen wechseln. Highlight des Abends: Das große Finale auf der neuen Carrera Hybrid Bahn, wo moderne Gaming-Technologie und klassische Renn-Action verschmelzen. Bei der neuen Hybrid Bahn lassen sich die Rennwagen durch Smartphone-Bewegungen steuern.

Das Hybrid-Bahn Rennen gewonnen hat das Team Blau mit den Creators Fabien Tietjen (4 Mio Follower), FitnessOskar (3,7 Mio Follower) und The Franklin (650k Follower).

Die ReachCon konnte mit diesem hochkarätigen Event wieder einmal beweisen, dass sie innovative Kult-Events mit Quoten-Garantie produzieren. Was früher Stefan Raab im linearen TV mit seinen Events war, ist heute die ReachCon im Web. Bei der Carrera Racing Night wurden Sponsoring Integrationen für Aral, DEVK, ADAC, Red Bull und Carrera erfolgreich umgesetzt.

Die Carrera Racing Night war eine Gemeinschaftsproduktion von ReachCon GmbH, Carrera Revell GmbH, pilot Agenturgruppe und den MMD Studios.

Charity Aktion zugunsten der Franz-Beckenbauer-Stiftung

Die Gastgeber freuten sich ganz besonders über zwei der wohl berühmtesten Söhne Deutscher Sportlegenden: Rennfahrer David Schumacher war als Special Guest geladen und kommentierte das Renngeschehen mit großer Begeisterung. Joel Beckenbauer kam als Repräsentant der „Franz-Beckenbauer-Stiftung“, die Partner des Events war. Beide unterstützten die Siegerehrung.

Zugunsten der Franz-Beckenbauer-Stiftung werden noch bis Ende der Woche auf Ebay signierte Rennanzüge und Carrera-Rennautos versteigert. Die Auktionssumme wird von Carrera verdoppelt und kommen dann einem wohltätigen Zweck zugute.

ReachCon GmbH – Growing together!

Die ReachCon GmbH aus Hamburg ist Deutschlands reichweitenstärkste Social Media Agentur mit einem Netzwerk von über 2000 Creators und einer Gesamtreichweite von mehr als 3 Milliarden Followern. Darüber hinaus ist ReachCon offizieller Partner von Meta und TikTok. 2023 startete ihr internationales Pilotprojekt „Battle of the Socials“ (BOTS23), das größte Content Creator-Event der Welt.

Geschäftsführer und Pressesprecher Christian Fuchs: „ReachCon produziert innovative Kult-Events mit Quoten-Garantie. Was früher Stefan Raab im linearen TV mit seinen Events war, ist heute die ReachCon im Web.“

ReachCon wurde 2021 als Full-Service-Agentur mit Schwerpunkt Social Media gegründet und verbindet renommierte Marken mit jungen Zielgruppen. Neben der Verknüpfung der Online- mit der Offline-Welt durch innovative Events, ist die ReachCon auf Kampagnen der Luxusgüter Industrie und auf das ganzheitliche Management für Nischen-Ausnahmetalente, wie z.B. Pflege.Smile spezialisiert.

Seit Anfang 2024 gehört die ReachCon zur ECD International Holding GmbH (ECD) in Stuttgart. ECD ist multidisziplinär, agiert weltweit und arbeitet als Full-Service-Agentur für internationale Topkunden aus dem Premiumsegment. Die ECD initiiert und realisiert integrierte Lösungen, die Teil eines Ganzen und dabei unverwechselbar sind.

Die ReachCon wurde 2024 mit dem BoB-Award in Gold ausgezeichnet.

