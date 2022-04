MEDIENINFO: VERANSTALTUNGSTIPP FÜR OSTERSAMSTAG SAMSTAG 16.04. COMIC UND MANGA-CON MÜNSTER – STADTHALLE HILTRUP

VERANSTALTUNGSTIPP FÜR OSTERSAMSTAG SAMSTAG 16.04. COMIC UND MANGA-CON MÜNSTER – STADTHALLE HILTRUP – KOSTENLOSE MANGA ZEICHENWERKSTATT FÜR KINDER

Nach den großen Erfolgen der ersten Veranstaltungen findet erneut die große Comic und Manga Convention Münster am 16.04.2022 in der Stadthalle Münster Hiltrup statt.

Die Comic und Manga Convention Münster am 16.04.2022 beginnt um 11 Uhr. Live-Comiczeichner, Schätzchen für Sammler und Fans von Comics und Manga, und Cosplayer im Outfit von Manga-Helden – hier ist bis 17 Uhr für jeden etwas dabei! Von antiquarischen Comic-Heften über Superhelden-Comics und Merchandise, Figuren, Spielzeug und Original Art bis zu neuen Mangas und japanischen Lifestyle-Artikeln und Büchern: Hier wird alles angeboten, was das Herz der Freund*Innen der Neunten Kunst höherschlagen lässt! Mehr als 60 Comiczeichner, Mangaka, Illustratoren und Grafiker zeigen ihre Kunst und zeichnen live vor Ort. Eine unsere Ehrengäste ist die bekannte deutsche Manga Zeichnerin Alex Völker.

KOSTENLOSE MANGA ZEICHENWERKSTATT FÜR KINDER UND JUGENDLICHE



Als besonderes HIGHLIGHT wird die berühmte deutsche Manga Zeichnerin Alex Völker um 14 Uhr eine kostenlose Zeichenwerkstatt für Kinder und Jugendliche anbieten, bei der jeder mitmachen kann!

Seit ihrem Debut im Jahr 2006 mit „Catwalk“ hat Alex Völker eine große Fangemeinde aufgebaut. Mittlerweile hat sie unter anderem die Mangas „Make a date“, „Paris“, „Dark Magic“ und „Bloody Magic“ veröffentlicht. Ihr Wissen gibt sie regelmäßig in Zeichenworkshops weiter, und wir freuen uns sehr, Alex bei uns zu haben und Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, Alex beim Zeichenworkshop ein paar Tricks abzuschauen und zu lernen, wie man Mangas zeichnen kann.

KÜNSTLERALLEE UND COSPLAYERS WELCOME

Sehr viele Comiczeichner, Mangaka, Illustratoren und Grafiker mit ihren wunderschönen Kunst zeigen ihre Werke und zeichnen live vor Ort

Unser weiterer EHRENGAST Chan hat den erfolgreichen YouTube-Kanal AppleWar Pictures mitgegründet. Ihn lieben die vielen jungen Fans besonders für seine Kult-Serie Die Meeries, die ein Mega-Erfolg ist. Allein bei YouTube folgen dem Künstler Chan fast 300.000 Abonnenten in seine Meerschweinchen-Wunderwelt. Und wie immer gilt: Cosplayers welcome! Denn Cosplayen, das bunte Verkleiden im Anime-Style und schrillen Superhelden-Dress ist sehr gern gesehen.

ECKDATEN ZU VERANSTALTUNG:

Eintritt: nur 6 Euro

Kinder bis 10 JAHREN haben freien Eintritt in Begleitung Ihrer Eltern.

BEGINN: 11 UHR ENDE: 17 UHR

ORT: STADTHALLE HILTRUP

WESTFALENSTR. 197

48165 MÜNSTER

Corona-Regeln: Es gilt nur eine Maskenpflicht vor Ort !

Save the Date ! Cosplayers and Comic-Fans Welcome :-)

Social media links Convention : …

www.bd-events.de

https://twitter.com/BD_comic

https://www.facebook.com/events/1031497667723822

https://www.instagram.com/bd____events/