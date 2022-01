Manchmal muss es eben der Spezialist richten – Das Kabeltrommelregal

Der Lagertechnik Becker Artikel des Monats Januar

Branchen- oder anwendungsbedingt gibt es Fälle, wo es die universelle Lösung einfach nicht bringt. Dann muss ein Spezialist her. Ein solcher ist nun neuer Artikel des Monats bei Lagertechnik Becker. Freuen Sie sich im Januar auf das Kabeltrommelregal.

Was kann ein Kabeltrommelregal

Der Anwendungsbereich liegt schon im Namen. Kabeltrommelregale dienen der sicheren, platzsparenden Lagerung von Kabeltrommeln, egal ob leer oder befüllt. Das Kabelregal bietet dabei die Möglichkeit, mehrere Kabeltrommeln übereinander zu lagern. Das bringt Übersicht und Komfort beim Umgang mit Ihrem Material. Die Lagerung Ihrer Kabeltrommeln erfolgt auf Trommelwellen, fixiert wird mit Ablaufkonen.

Der Aufbau der Kabeltrommelregale ermöglicht nicht nur die Lagerung von Kabeltrommeln, sondern auch die Anwendung. Bequem können Sie Ihre Kabel manuell abrollen und auf die gewünschte Länge zuschneiden. Achten Sie dabei immer auf eine langsame und gleichmäßige Geschwindigkeit, damit die Kabeltrommel nicht unkontrolliert nachrollt. Weitere Hinweise zum Umgang mit Kabeltrommelregalen finden Sie hier im Glossar von Lagertechnik Becker.

Welches Kabeltrommelregal benötige ich?

Stellen Sie sicher, was die Anforderungen an Ihr Kabeltrommelregal sind. Das Regal muss an die von Ihnen verwendeten Kabeltrommeln angepasst sein. Um Fehlkäufe zu vermeiden, bedarf es also einer guten Planung. Für diese steht Lagertechnik Becker Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Rufen Sie an unter 02151-3610790, damit Sie schnell zu dem für Sie passenden Kabeltrommelregal finden.