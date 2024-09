Malen auf den Malediven: Im Kandima Maldives nur einen Pinselstrich vom Himmel entfernt

Das KULA Art Studio der koolen Lifestyle (Desti-)Nation bietet vielseitige Möglichkeiten der Kreativität freien Lauf zu lassen und bietet auch Anfängern die Chance, ihre ersten Schritte auf der Leinwand zu gehen.

Die Essenz des Malens liegt darin seinen Gefühlen und Eindrücken Ausdruck zu verleihen. Malerisch lassen sich Erlebnisse auf die wohl individuellste Art festhalten und etwas erschaffen, das wirklich bleibt. Oft ist Malen ein guter Weg, um sich entspannen und sein Inneres zur Ruhe kommen zu lassen. Normalerweise ist das Kandima Maldives als das sportlichste Resort der Malediven bekannt und überzeugt durch sein actiongeladenes Aktivitätenprogramm. Aber das Kandima Maldives kann auch anders. Im KULA Art Studio bietet das Kandima die ideale Möglichkeit, auch kreativ zu werden und den Pinsel zu schwingen. Egal ob frei von der Leber weg oder in einem von Kunstpädagogen geleiteten Kurs, das KULA Art Studio bietet einen künstlerischen Freiraum für jeden. Damit ist das KULA Art Studio der perfekte Anlaufpunkt für alle, die im Kandima weniger auf sportliche, sondern auf geistige Aktivitäten stehen, oder für alle, die Ihre einzigartigen Erlebnisse im Kandima dauerhaft festhalten wollen.

Dazu ist das KULA Art Studio ein Kunstatelier und Ausstellungsfläche für lokale maledivische Künstler, die als „Artists in Residence“ auf der Resortinsel kreativ aktiv sind. Neben ihrer eigenen Kunst helfen sie den Gästen mit Inspiration und Maltechniken. Denn in jedem schlummert Kreativität und künstlerisches Talent. Relaxt im Urlaub lässt sich in der Malerei der eigene Stil entwickeln oder verfeinern und ein persönlicher Ausdruck finden. Egal ob Stillleben, Porträts oder Landschaftsmalerei: Unter professioneller Anleitung lassen mit Farben und Materialien Techniken ausprobieren und ausdrucksstarke Bilder kreieren. Und welches Souvenir ist persönlicher als ein selbst gemaltes Bild? Dazu sind die erworbenen Fähigkeiten an der Leinwand ein Mitbringsel, von dem man selbst jahrelang etwas hat.

„Kula“ ist Dhivehi, also die Landessprache der Malediven und beutet „Farben“. Um die maledivischen Künstlerinnen und Künstler bestmöglich zu unterstützen, wurde die KULA Art Initiative gegründet. Dazu wurde ein gemeinnütziger Fonds gegründet, um auch lokale Schulen, Künstler, bezahlte Praktika und die Unterstützung weiterer Bildungsangebote auf den Malediven zu unterstützen.

Weitere Informationen zu Kandima Maledives unter: https://kandima.com/