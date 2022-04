Malaria Week 2022 – Benefizveranstaltung für ein malariafreies Kamerun!

Die Hope Foundation lädt alle Interessierten herzlich ein, durch ihre Teilnahme an der Malaria-Week 2022 einen Beitrag zu einem malariafreien Kamerun zu leisten.

Der Welt-Malaria-Tag (25. April) steht wieder vor der Tür und erinnert uns an die Gefahren, die mit dieser Infektionskrankheit verbunden sind. Nach den Fortschritten bei der Malariabekämpfung zwischen 2016 und 2019 hat die Covid-19-Pandmie zu einem erneuten Anstieg der Malariafälle im Jahr 2020 geführt (WHO Stand 2021). Da Malaria vermeidbar und heilbar ist, organisiert die Hope Foundation auch in diesem Jahr wieder die Malaria-Week in den Städten Berlin und Bertoua (Kamerun), um auf die Situation aufmerksam zu machen und die Menschen in Kamerun mit einfachen, aber wirksamen Maßnahmen zu unterstützen. Dafür organisieren wir eine Reihe von Veranstaltungen.

Eine davon ist der Malarathon (Malaria+Marathon). Ein Benefizlauf bei dem der Erlös (15 EUR) pro Teilnahme, dem Malaria Free Cameroon Projekt zugute kommt, das kostenlose Mückennetze an Kinder und deren Familien in Malaria Risikogebieten verteilt und Präventionsarbeit leistet.

Wann: 24. April 2022, 10 – 12 uhr Wo: Tempelhofer Feld in Berlin (Eingang Columbiadamm)

Der Lauf bietet die Gelegenheit die eigene Ausdauer zu testen. Sie haben die Wahl zwischen einer Strecke von 3, 5 oder 10km, sowie der 500m langen Bambini-Strecke für Kinder. Ob groß oder klein, Hochleistungssportler*inn oder Hobbyläufer*inn, für jeden ist etwas dabei. Registrierung unter: https://bit.ly/3tpIfh9

Für alle Wissbegierigen bietet die digitale Podiumsdiskussion “Can the malaria vaccine reduce cases and deaths? A global approach“ am 25. April die Gelegenheit mit vier internationalen Experten und Expertinnen aus den Bereichen Biochemie, Tropenforschung und Humanwissenschaft zu sprechen. Sie klären über die heilbare Krankheit auf und teilen detaillierte Informationen über die Nutzung und den Nutzen der Malariaimpfung, sowie mögliche Auswirkungen.

Die Hope Foundation hofft auf Ihre Unterstützung.

Together we run and discuss for a good cause.