Power-Magnet für Profis – Der Lasthebemagnet

Lagertechnik Becker präsentiert den Artikel des Monats Juli: den Lasthebemagneten. Bereit, schwere Lasten spielend leicht zu bewegen? Dann ist dieser Magnet Ihr perfekter Begleiter!

Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Hebezeug, das Ihnen die Arbeit in Ihrem Betrieb erleichtert. Der Lasthebemagnet ist wie ein zuverlässiger Assistent, der Ihnen dabei hilft, schwere Lasten mühelos zu heben und zu transportieren. Mit einer beeindruckenden Tragkraft von 300 kg ist er eine wahre Kraftmaschine. Ob im Lager, in der Werkstatt oder auf der Baustelle – dieser Magnet ist vielseitig einsetzbar und unverzichtbar.

Kompakter Magnet mit hoher Tragkraft

Der Lasthebemagnet besticht nicht nur durch seine beeindruckende Leistung, sondern auch durch seine kompakte Größe. Mit Abmessungen von 152 x 92 x 164 mm (HxBxT) passt er problemlos in jede Arbeitsumgebung. Dank seines robusten Designs und hochwertigen Materials ist er für den anspruchsvollen Einsatz konzipiert und hält auch widrigen Bedingungen stand.

Was macht diesen Magnet so besonders? Die enorme Tragkraft bei nur 10 kg Eigengewicht. Der Lasthebemagnet zieht die zu hebenden Lasten mit beeindruckender Stärke an und hält sie sicher fest. Kein Wackeln, kein Verrutschen – Sie können sich auf den Magnet verlassen. Das gibt Ihnen nicht nur ein Gefühl der Sicherheit, sondern spart auch wertvolle Zeit bei Ihren Hebearbeiten.

Der Lasthebemagnet ist speziell für den Einsatz mit Hebezeugen entwickelt worden. Er lässt sich mühelos an Ihrem Hebezeug befestigen und ermöglicht so ein effizientes und sicheres Arbeiten. Egal, ob Sie Stahlplatten, Metallrohre oder andere ferromagnetische Materialien heben müssen – dieser Magnet erledigt die Aufgabe mit Bravour.

Ein weiterer Vorteil des Lasthebemagneten ist seine einfache Handhabung. Sie benötigen keine komplizierten Einstellungen oder spezielles Fachwissen. Bringen Sie ihn einfach an Ihrem Hebezeug an, aktivieren Sie den Magnetmechanismus, und schon kann es losgehen. So sparen Sie wertvolle Zeit und können sich auf das konzentrieren, was wirklich zählt – Ihre Arbeit.

Der Lasthebemagnet ein absolutes Must-have für Profis ist, die auf eine effiziente und sichere Handhabung von schweren Lasten angewiesen sind. Mit seiner starken Tragkraft, kompakten Größe und einfachen Handhabung ist er der ideale Partner in Ihrer täglichen Arbeit. Verlassen Sie sich auf die magnetische Power dieses fantastischen Helfers und erleben Sie, wie das Heben von Lasten zu einer mühelosen Aufgabe wird.

Hebezeuge uvm.

Bestellen Sie noch heute den Lasthebemagnet und lassen Sie sich von seiner Leistung beeindrucken. Heben Sie Ihr Arbeitsniveau auf ein neues Level und genießen Sie die Vorteile eines effizienten und zuverlässigen Hebezeugs.

Besuchen Sie den Lagertechnik Becker Shop und entdecken Sie das Sortiment rund um das Thema Hebezeuge. Hier finden Sie Seilwinden, Seilzüge, Hubgeräte, Laufkatzen und etliches Zubehör.

👉 Hier klicken, um direkt zum Artikel des Monats zu gelangen.