MÄC-GEIZ senkt Preise für mehr als 500 Artikel

Spürbare Entlastung für den Geldbeutel: Der Discounter MÄC-GEIZ hat für einen Großteil seines Sortiments dauerhaft die Preise gesenkt. Bei Verbrauchsartikel, Haushaltswaren, Tiernahrung und anderen Produkten sparen die KundInnen ab sofort durchschnittlich 19 Prozent. Diesem Schritt vorausgegangen waren unter anderem umfangreiche Nachverhandlungen mit Lieferanten.

„Obwohl die Inflationsrate in der ersten Jahreshälfte etwas zurückging, bewegen sich die Verbraucherpreise weiterhin auf hohem Niveau“, sagt Kay Linke, CEO von MÄC-GEIZ. „Die Kaufkraft der Menschen hat erheblich gelitten. Bei den täglichen Ausgaben muss jeder Euro zweimal umgedreht werden. An dieser Situation wird sich vorerst auch nichts ändern. Deshalb wollen wir nun ein Zeichen gegen die sich immer weiter drehende Kostenspirale setzen. Schließlich gehört es zu unserer Philosophie, auch für den kleinen Geldbeutel ein breites Angebot zu haben.“

Der Discounter begegnet der Teuerung mit umfangreichen Preissenkungen auf mehrere Hundert in den Filialen erhältliche Artikel. MÄC-GEIZ durchleuchtet in regelmäßigen Abständen das gesamte Sortiment und prüft, ob potenzielle Preisvorteile an die Verbraucher weitergegeben werden können. So konnten zuletzt bei den Lieferanten Verträge zu günstigeren Konditionen ausgehandelt werden. Hinzu kommen optimierte Lieferketten und Logistikprozesse sowie vereinzelt sinkende Einkaufspreise, von denen die Kunden ebenfalls profitieren.

Bei nahezu allen der reduzierten Artikel konnten Preiseinsparungen im zweistelligen Prozentbereich erzielt werden. Am höchsten sind die Einsparungen bei Tiernahrung. Hundefutter ist ab sofort bis zu 33 Prozent, Katzenfutter sogar teils um 50 Prozent im Preis herabgesetzt. Die reduzierten Produkte sind in den Filialen jeweils am Regal grün gekennzeichnet. Auf der Website und in der MÄC-GEIZ-App sind sie für die Verbraucher in einer eigenen Rubrik aufgelistet.

„Als Nahversorger stehen wir für einen engen Kontakt zu unseren Kunden und kurze Einkaufswege“, so Linke. „In den Gesprächen mit den Verbrauchern klingt oftmals durch, wie sehr die Inflation ihre Ausgaben für Waren des täglichen Bedarfs einschränkt. Wir sehen uns daher mehr denn je in der Verantwortung, den Alltag der Menschen wieder etwas preiswerter zu gestalten, die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten und ihnen dadurch ein Stück Lebensqualität zurückzugeben.“

Über Mäc-Geiz

Mäc-Geiz ist einer der größten Non-Food Discounter in Deutschland und insbesondere in den neuen Bundesländern mit derzeit über 270 Filialen vertreten. Das Sortiment in den Mäc-Geiz Märkten umfasst Produkte rund um Haushalt & Reinigung, Schreibwaren, Spielwaren, Drogeriebedarf, Garten, Heimwerken, Kosmetik, Dekoartikel, Kleintextilien und Tiernahrung. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Landsberg beschäftigt insgesamt mehr als 1.750 Mitarbeiter. Mäc-Geiz ist eine Tochtergesellschaft der österreichischen Handelsgruppe MTH Retail Group, zu der auch die Einzelhandelsketten Pfennigpfeiffer, Libro und Pagro gehören.

www.mac-geiz.de