Ligurien: Wo das Dolce Vita Italiens besonders zum Ausdruck kommt.

Ligurien, die sichelformige Region im Nordwesten Italiens erfreut sich einer immer größer werdenden Beliebtheit. Nicht zuletzt, weil dort sehenswerte Anziehungspunkte wie Portofino und die Cinque Terre auf Besucher warten.

Cinque Terre – das farbenfrohe Paradies Italiens

Wie die Mutter von Forrest Gump einmal verlauten ließ: „Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt.“ Wenn man dieser Sage glauben schenkt, dann sind die Cinque Terre eine riesige Schachtel farbig verpackter Pralinen, die nur darauf warten, genossen zu werden. Als fünf Länder wörtlich übersetzt sind die Cinque Terre ein zwölf kilometerlange Küstenstreifen, der sich an der italienischen Riviera befindet. Dabei stellen die Cinque Terre fünf kleine Dörfer dar, die auf dem senkrechten Felsen über dem azurblauen Meer ragen: Manarola, Vernazza, Corniglia, Riomaggiore und Monterosso. Beim Anblick zahlreicher Bilder bekommt man den Eindruck, eine Fotomontage zu sehen – bis man tatsächlich dort war. Denn die Bilder sind wahrhaftig echt.

Vernazza – ein Touristenmagnet der Cinque Terre

Für viele ist Vernazza der Inbegriff der Cinque Terre. Daher ist es kaum verwunderlich, dass ca. 2,5 Millionen Touristen jährlich die Dörfer der Cinque Terre besuchen. In der Vergangenheit waren sie lediglich durch Küstenpfade oder Boote erreichbar, gilt das Gebiet auch noch heute als nahezu autofrei. Einzig die seit dem 19. Jahrhundert eingerichtete Bahnverbindung und die Erklärung zum UNESCO Weltkulturerbe sorgen dafür, dass die Cinque Terre jedes Jahr sehr überlaufen sind.

Küstenwanderung durch die Natur der Cinque Terre

Nichtsdestotrotz lässt sich die Schönheit der Cinque Terre – selbst in der Hochsaison – in vollen Zügen genießen. Dabei gehört der auf Karten blau eingezeichnete Küstenwanderweg Nr. 2 zu den bekanntesten Wanderpfaden Italien. Schließlich verläuft dieser bei einer Länge von zwölf Kilometern durch Olivenhaine und Weinterrassen entlang der Küste. Hinter jeder Abbiegung verbirgt sich eine neues malerisches Bild, welches vom tiefblauem Meer umrahmt wird.

Ruhiges Schlendern von Vernazza nach Corniglia

Eine gern genommene Strecke ist der Pfad von Vernazza nach Corniglia. Nach einem erfrischenden Regenschauer wird man von dem Duft unterschiedlicher Obstsorten und Gewürze eingefangen, wie zum Beispiel Thymian, Zitronen und Feigen. Während der Wanderung begegnet man fast keiner Menschenseele, sodass ein ruhiges Schlendern vorprogrammiert ist. Deutlich mehr Ruhe und Stille tritt ein, wenn sich die ersten Tagestouristen auf dem Heimweg machen. Dabei laden Spaziergänge durch die pastellfarbenen Hauslabyrinthe

Entspannung pur in Corniglia

So nah aneinander gereiht, verzaubert jedes einzelne Dorf der Cinque Terre auf seinen eigene Art und Weise. Auf einem Felsen gelegen, ist Corniglia, das einzige Örtchen, welches nicht per Boot erreicht werden kann. Im Gegenteil zu dem Dorf Manarola, das ganz nah am Wasser erbaut wurde. Jedoch gelten die Dörfer Riomaggiore und Vernazza als die Schönheiten der Cinque Terre. Weitaus mondäner gestaltet sich das Bild, wenn man sich in den Westen zum Dorf Monterosso al Mare begibt. Es überzeugt mit großen Flaniermeilen, Sandstränden und palmenumsäumten Villen.

Portofino – das ligurische Urlaubsziel der Schönen und Reichen

Ein weitaus eleganteres Abbild Liguriens präsentiert sich oberhalb der Küste auf dem Weg nach Portofino. Es gilt als der Hotspot, wo Stars aus aller Welt hinkamen, um zu entspannen und zu feiern. Dadurch erlangte Portofino eine größere Bekanntheit, sodass die Universal Studios Florida das ligurische Fischerdorf nachbauten. Wer in Portofino günstig wohnen möchte, mietet sich bestenfalls im benachbarten Ort Santa Margherita Ligure ein. Möchte man hingegen an einen schönen Sandstrand sollte das Ziel das Abtei von San Fruttuoso sein. Mit Segeln kann dort ein schöner Tag in einer glasklaren Bucht verbracht werden.

