Lasst uns gemeinsam ein romantisches Frühlings-Date haben Das „Magnolienfest“ in Ji’Nan wird eröffnet

Die Hanfu-Parade im Baihua-Park von Ji’Nan Foto mit freundlicher Genehmigung des Informationsbüros der Volksregierung der Stadt Ji’Nan Es ist mitten im Frühling, und im Baihua-Park findet das lang erwartete „Magnolienfest“ statt.

Am 16. März versammelten sich im Baihua-Park, einem der landschaftlich reizvollen Orte im Zusammenhang mit dem Jinan Flower Festival 2024, Bürger und Touristen unter den Magnolienblüten, um sich an Blumen zu erfreuen, zu vergnügen, den Markt zu besuchen und ein romantisches Frühlingsdate zu haben.

Am Morgen des 16. kamen in Hanfu gekleidete Schauspieler zum Frühlingsfest. Viele Bürger, Touristen und Hanfu-Fans schlossen sich ihnen an, um den Frühling zu begrüßen und ihre Glückwünsche für den Frühling und die Zukunft zu übermitteln.

Auf dem Spielplatz im Baihua-Park werfen Bürger und Touristen mit Töpfen und werfen Reifen… Auf dem Baihua-Markt bieten die Standbesitzer Hanfu-Zubehör, Blumenschmuck, Baihua-Kuchen usw. an. Es gibt auch immaterielles Kulturerbe wie Zuckermalerei, Siegelschneiden und Schattenspiele, die die seit Jahrtausenden überlieferte Lebensästhetik der Qilu zeigen.

Der Blumengroßmarkt Ji’Nan Garden in der Nähe der Magnolia Avenue verfügt über einen Ausstellungs- und Verkaufsbereich für Blumen, wo Fachleute vor Ort einen Rundum-Service für die Identifizierung, den Kauf und den Anbau von Blumen anbieten.

Am Luhua-See trägt der Blumenverkäufer eine Stange und das Blumenmädchen schüttelt ihren Fächer, wie ein wunderschönes Bild, das durch Zeit und Raum reist. Daneben gibt es das aus der Song-Dynastie stammende Lotteriespiel „Guan Pu“ und das Erlebnis „Hairpin Flower“, bei dem Bürger und Touristen in das bunte Leben der damaligen Menschen eintauchen können.

Die Blütezeit der Magnolien im Baihua-Park beginnt Mitte März und dauert im Allgemeinen etwa zwei Wochen. Dann blühen die Blüten von Prunus × blireiana, Echeveria ‚Peach Pride‘ usw. nacheinander bis Mitte/Ende April. Zur gleichen Zeit werden auch die Frühlingsblumen auf dem Berg Thousand Buddha, im Zoo, im Botanischen Garten, im Quancheng-Park und an anderen wichtigen Orten in den Parks nacheinander erscheinen.

Am 23. März, nach der Eröffnung des Jinan Flower Festival 2024 am Ufer des Daming-Sees, werden die zehn großen Parks von Jinan miteinander verbunden, um 40 Aktivitäten wie Bergsteigen, Blumenbesichtigung, „Double Third Festival“ Miaohui, Hanfu-Wettbewerb, Poesie-Kultur und Gartenfeste zu veranstalten. Die übrigen Aktivitäten heben die kulturelle Bedeutung der Stadt Jinan hervor und führen auf eine romantische und elegante Reise durch die Jahrtausende.