La Sur Real Filmfestival

Seit über sieben Jahren erarbeitet Kunstrial e. V. Konzepte und Projekte, die dem lateinamerikanischen Kino eine Plattform in Berlin bieten. Dieses Jahr präsentiert der gemeinnützige Verein das Filmfestival La Sur Real, bei welchem Kurzfilme gezeigt werden, die Territorien des Globalen Südens durch eine dekoloniale Linse betrachten, und lokales Wissen und Befreiungskämpfer:innen würdigen. Die ausgewählten filmischen Werke untersuchen kritisch existierende Nord-Süd-Beziehungen, sie hinterfragen weiße, patriarchalische Machtstrukturen, und demontieren normative, westliche Denkmuster. Das selbstorganisierte Festival findet in Kollaboration mit Mobile Kino, der Køpi und Ardiendo / Still Burning statt. Die offizielle Auswahl besteht aus Kurzfilmen aus Kolumbien, Peru, Brasilien, Argentinien, Chile, Mexiko, Serbien, Thailand, Spanien und Deutschland.

Am 10. September um 18:00 Uhr präsentieren wir eine unter dem Motto “Wir waren nie einverstanden” kuratierte Auswahl an Kurzfilmen. Das Programm nimmt das Publikum auf eine kritische Reise mit, von kolonialen Expeditionen nach Abya Yala (Lateinamerika) bis hin zu aktuellen Geschichten, die in hegemonialen Erzählungen totgeschwiegen werden, und welche Alltagsautomatismen, die Globalisierung, den Konsum und die Kommodifizierung der Natur hinterfragen.

Es ist zugleich ein Programm, das Widerstandsbewegungen und kollaborative Perspektiven feiert, das das Publikum zu Taten animiert und dazu, sich über das Beisammensein zu freuen. Die Køpi (Köpenicker Str. 137, 10179 Berlin) bietet den perfekten Ort für das von La Sur Real kuratierte Programm: das seit kurz nach dem Mauerfall besetzte Haus ist seit 1991 ein Wahrzeichen des selbstorganisierten Widerstands und steht weiterhin für den Kampf gegen Gentrifizierung und Kapitalanhäufung.

Vor den Filmvorführungen wird die Cellistin, Sängerin und Komponistin Susana San José Aullet auftreten. Ihre Musik mit ihren tiefen Klängen erfüllt den Raum, getrieben von dem Ruf nach einer neuen Verbindung mit der Vergangenheit und dem Hier und Jetzt.