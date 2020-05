Kubernetes Webinar am 28.05. – RSaaS, RDaaS, RXaaS

in ihrem Kubernetes Webinar am Donnerstag, den 28.05.2020 werden Alexander und Arash von den Kubernauts zeigen, wie sie RSaaS und RDaaS, den Rancher Shared and Dedicated as a Service Solution mit Auto Fleet Spotting auf EKS mit Terraform und einigen einfachen, aber leistungsfähigen Shell-Skripten aufbauen und wie sie in einem groß angelegten, realen Projekt auf AWS EKS die Kosten für Kubernetes um bis zu 90% senken konnten!

Tagesordnung:

– Über Auto Fleet Spotting (AFS) mit benutzerdefinierten Metriken

– Die Macht von Terraform, Code Walk through

– Kostensenkung um 90% in einem realen Projekt

– Überwachen und Verändern mit dem Prom Promoter bei EKS. Typische Probleme und Fehler

– EFS- und ElastiCache-Automatisierung

– Wechsel zu OpenEBS auf EKS, Vorstellung von MayaStor

– Live-Demo

– Erstellen Sie Ihre eigene KaaS-Lösung

– Erhalten Sie in Sekundenschnelle sofortigen Zugang zu RSaaS – für immer kostenlos!

– Probieren Sie RXaaS aus, um cloudless zu werden!

Die Kubernauts GmbH hilft Ihren Kunden, die Kosten für IT-Infrastruktur in der Cloud um 80 -90% zu senken. Interessierte können sich für das Webinar am 28.05. registrieren, bei dem die Kubernauts Ihre Erfahrung anhand von Real Life Produktiv Umgebungen demonstrieren und die Implementation ihrer AWS EKS Autospotting Instanz vorführt.

Jetzt registrieren unter:

https://www.meetup.com/de-DE/kubernauts/events/270750866/

https://kubernauts.zoom.us/meeting/register/tJ0qduypqz4rEt3lSGGUV0hnT8shzwXKYjrj

Rancher Shared as a Service – RSaaS – bietet sofortigen Zugriff auf einen gemeinsam genutzten Rancher Management Server, der auf Kubernetes in der AWS Cloud läuft. RDaaS wurde entwickelt, um jedem zu helfen, für immer freien Zugang zu Rancher zu erhalten und mit der Bereitstellung eines neuen oder dem Import eines bestehenden Kubernetes-Clusters in der Cloud oder On-Prem für PoC zu beginnen oder sich über die Möglichkeiten des Rancher-Servers zu informieren.

Kubernetes Cluster-Zugriff für Tests

B2B-Kunden und aktive Community-Mitglieder können sich Zugang zu einem Rancher Kubernetes Engine Cluster auf unseren eigenen Bare Metal Servern oder Zugang zu einer dedizierten Rancher Server-Umgebung beantragen, um unser Rancher Dedicated as a Service – RDaaS – Angebot zu testen.

RSaaS vs. gehosteter Rancher von Rancher Inc.

RSaaS wurde eingeführt, um Einzelpersonen und KMUs zu helfen, mit einem einzigen Klick mit dem Rancher Management Server zu beginnen, und ist KEINE Alternative zum Hosted Rancher Service-Angebot von Rancher Inc.

Für Unternehmenskunden empfehlen wir dringend, das Rancher Hosted Service-Angebot zu wählen, das von einem erstklassigen Team von Rancher-Außendiensttechnikern und einem Support-Team unterstützt wird!

Weitere Kubernetes Trainings

Durch ihre Schulungen tragen die Kubernauts dazu bei, die Einführung von Kubernetes und Kube-Native Thinking und Technology zu fördern und voranzutreiben, damit DevOps-Teams produktiver und erfolgreicher werden können.

Die Kubernauts Schulungen zum Selbststudium und unter Anleitung bieten einen klaren, strukturierten Weg, der, wenn er richtig beschritten wird, dem Lernenden hilft, die Grundlagen und fortgeschrittenen Themen von Kubernetes und des Kube-Native Kosmos zu verstehen.

Um mehr die Aktivitäten und Angebote der Kubernauts zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Hauptseite ...

Alle Kurse unter https://trainings.kubernauts.sh/course/view.php

Über die Kubernauts

Kubernauts – als gemeinnützige Initiative – unterstützt eine weltweite Gemeinschaft und ein Netzwerk von Cloud-Native Thinkern und Praktikern, die durch ihr Wissen, ihre Ideen und ihre realen Implementierungen von Cloud-Native Apps und Plattformen für jede Branche die Welt ein kleines bisschen besser machen wollen,

die ihren Geist und ihre IT-Strategie durch die Anwendung des Reaktiven Manifests (http://www.reactivemanifesto.org/), DevOps und SRE-Prinzipien in ihrer täglichen Entwicklung und ihrem Betrieb neu gestalten muss.

Die Kubernauts sind der Meinung, dass es an Talenten und Werkzeugen fehlt, die Fachkompetenz mit cloud-nativem Denken und Strategien kombinieren können, um cloud-fähige Anwendungen auf der Grundlage von Mikrodienstarchitekturen zu entwickeln.

Jeder Cloud-Native Thinker kann unserem Netzwerk beitreten, um sein Wissen und seine Fähigkeiten durch unsere kostenlosen Online-Schulungsprogramme zu erweitern oder zu teilen ...

Wir planen, über unsere Mentoren und Ausbilder weltweit kostenlose Online-Schulungen für Kubernetes-, Container-, Serverless– und andere Cloud-bezogene Technologien wie OpenStack und Cloud Foundry anzubieten.

Dabei unterstützen die Kubernauts ganz im Sinne der Open Source Bewegung ausdrücklich auch die kommerzielle Auswertung dieser Grundlagen im Sinne von Dienstleistungen und Services

Die Kubernauts GmbH aus Köln ist Teil der Kubernauts Initiative und bietet mit Diensten & Services wie den Kubernauts Kubernetes Services und etwa Rancher dedicated as a Service erprobte Plattformen, die vielen Unternehmen eine Verbesserung der digitalen Infrastruktur bei gleichzeitiger Kostensenkung bringen.

Die Kubernauts GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht Ihre Kunden nicht nur im Betrieb und Setup on Kubernetes Clustern zu unterstützen, sondern diese auch auf das nächste CloudLess Level zu heben. Neben Umfangreichen DevOps Projekten arbeitet die Kubernauts GmbH an automatisierten Setup Systemen für den Multi- und Hybrid Cloud Betrieb, die OpenSource zur Verfügung stehen oder als “As a Service” gemanaged genutzt werden könne. Zudem bildet die Kubernauts GmbH in der eigenen Akademie Fachkräfte weiter und lebt dabei nach der OpenSource Mentalität, so dass sie zahlreiche Informationen, Tools und Lehrmaterialien kostenlos und frei zur Verfügung stellt.

Kontakt

Kubernauts GmbH

Im Klapperhof 33b

50670 Cologne

Web: https://kubernauts.de

Phone: +49 221 960 28 202

Email: support@kubernauts.de

Follow

https://facebook.com/kubernauts

https://www.instagram.com/kubernauts/

https://twitter.com/kubernauts/

https://www.youtube.com/c/kubernautsio

https://github.com/kubernauts