Kolonialverbrechen Frankreichs: Vorsicht vor dem Bericht der Macron-Kommission

Hier tritt Dantse Dantse auf den Plan

In seinem monumentalen Werk „ Kamerun im Blutregen: Die verheimlichten Kolonialverbrechen und ihr erbarmungsloser Tribut von 1884 bis heute “ geht Dantse weit über die engen Grenzen des französischen Berichts hinaus. Die Buch-Reihe zu Kamerun wurde letztes Jahr auf Deutsch veröffentlicht und wird derzeit in Französisch, Englisch und Spanisch übersetzt.

Die Wahrheit jenseits der Grenzen des französischen Berichts

Eine Warnung an das kamerunische Volk

Eine Pflicht zur Wachsamkeit

Ein Aufruf zu lesen und zum Handeln

Über Dantse Dantse

Heute erwartet Kamerun gespannt die offizielle Präsentation des von Frankreich in Auftrag gegebenen Berichts. Dem Bericht über seine Kolonialverbrechen zwischen 1945 und 1971. „Kolonialverbrechen: Paul Biya erhält diesen Dienstag den Bericht der Erinnerungskommission über die Rolle Frankreichs“, so lauten die Schlagzeilen in den Medien. Doch während diese Initiative den Anschein erweckt, eine Tür zur Wahrheit zu öffnen, stellt sich eine grundlegende Frage. Kann man wirklich erwarten, dass der Täter selbst der Beste ist, um das volle Ausmaß seiner Verbrechen offenzulegen?Der erfolgreichste schwarze Schriftsteller und einer der meistgelesenen Bestseller-Autoren Deutschlands, zudem ein angesehener Verleger. Lange bevor Frankreich unter internationalem Druck beschloss, diese Kommission ins Leben zu rufen, widmete Dantse Dantse über 30 Jahre intensiver und unabhängiger Recherche, um die Kolonialverbrechen Frankreichs, Englands und Deutschlands in Kamerun zu dokumentieren. Während der Bericht lediglich die Jahre von 1945 bis 1971 abdeckt, beleuchtet sein Buch die gesamte Geschichte der Kolonialverbrechen seit 1884. Einschließlich Völkermord, Enteignungen, Zwangsumsiedlungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die oft verschwiegen oder bewusst vertuscht wurden.Für Dantse Dantse ist es eine manipulative Intellektualisierung, die Anerkennung der Kolonialverbrechen auf die Zeit nach 1945 zu beschränken. Die Massaker vor 1945 – wie die Völkermorde an den Duala, Bassa, Fulbe, Bakweri, Bamiléké und Beti – gehören zu den schlimmsten Gräueltaten, die je auf kamerunischem Boden verübt wurden, und doch werden sie kaum erwähnt oder dokumentiert. Diese Ereignisse auszuklammern bedeutet, das Andenken an die Opfer und ganze Gemeinschaften auszulöschen. Dantse Dantse prangert auch die systematische Fälschung kolonialer Archive an. Während seiner Recherchen entdeckte er, dass Frankreich historische Dokumente manipulierte. Damit minimierte das Land das Ausmaß seiner Verbrechen und stellte sich gelegentlich sogar als zivilisatorische Kraft dar. Diese Fälschungen, so warnt er, könnten auch in dem Bericht der Kommission auftauchen. Selbst wenn Kameruner an dessen Erstellung beteiligt waren.Dantse Dantse fordert die Kameruner auf, diesen Bericht mit Vorsicht und Skepsis zu betrachten. Denn dieser basiert höchstwahrscheinlich auf bereits manipulierten Archiven. Auch wenn Experten aus Kamerun am Prozess beteiligt waren, könnten sie auf Grundlage unvollständiger oder verfälschter Dokumente gearbeitet haben. Der Schriftsteller erinnert daran, dass die schlimmsten Gräueltaten der Franzosen, Engländer und Deutschen in Kamerun weit vor 1945 begangen wurden. Sie geschahen oft hinter verschlossenen Türen, ohne das Licht der Kameras und Journalisten. Diese Verbrechen, die Dantse in „ Kamerun im Blutregen “ und seinem Werk „ Teufelswerke über Afrika “ aufdeckt, basieren auf vielfältigen Quellen. Darunter vertrauliche Aussagen von Franzosen, die die Wahrheit enthüllen wollten.Für Dantse Dantse kann die koloniale Geschichte nicht von den Tätern selbst geschrieben werden. Auch wenn die Anerkennung von Kolonialverbrechen ein wichtiger Schritt ist. Dies darf nicht als Mittel dienen, um Frankreich die Kontrolle über die Erzählung oder die vollständige Verantwortung zu überlassen. Kamerun, so schließt er, wird sich weder mit seinen Ahnen versöhnen noch von seinen Wunden heilen können. Solange nicht die ganze Wahrheit, unverfälscht und frei von Manipulation, ans Licht kommt. „Nur die Wahrheit wird die Seele des Landes befreien und es mit seinen Ahnen versöhnen“, betont er in seinem Buch.Anstatt sich ausschließlich auf diesen Bericht zu verlassen, lädt Dantse Dantse die Kameruner ein, sich mit seinen Werken auseinanderzusetzen. Werke, die eine detaillierte und unabhängige Perspektive auf die Kolonialverbrechen bieten. Diese Arbeit ist nicht nur ein wesentlicher Beitrag zur Geschichte Kameruns. Sie ist auch ein Werkzeug, um die vom Kolonialismus hinterlassenen Traumata zu verstehen, anzuprangern und zu überwinden. „Kamerun im Blutregen" ist kein gewöhnliches Buch – es ist eine Waffe gegen das Vergessen und eine Stimme für die Millionen Opfer ohne Grabstätte. Dantse Dantse stammt aus Kamerun. Er ist Wissenslehrer, Wissenscoach, Unternehmer und mehrfacher Bestsellerautor mit über 150 Büchern auf Deutsch und in weiteren Weltsprachen. Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten in einer Anlage zusammen. Da bekommen Werte wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld und Verständnis andere Akzente, als in einer sogenannten normalen Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coachingerfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein. Als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln. Die Bücher von Dantse Dantse, die alle afrikanisch inspiriert sind, verändern das Leben. Sie sollen helfen beim Nach- und Umdenken, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zusammenzubringen und Afrika zu ehren. Abgesehen davon ist er auch Gründer des Online-Portals KLICKLAC, einer Online-Plattform für den An- und Verkauf von digitalen Ratgebern (http://www.klicklac.de). Dieser Online-Marktplatz ermöglicht es Autor:innen und Beratenden sowie Menschen anderer Berufsgruppen weltweit, ihr Wissen oder auch ihre Bücher kapitelweise in Text-, Audio- oder Videoform zu verkaufen. Die User:innen sollen ebenfalls davon profitieren. Sie können für wenig Geld den Rat kaufen, den sie wirklich brauchen und müssen nicht das ganze Buch erwerben.Sein unverwechselbarer Schreibstil, geprägt von seiner afrikanischen Muttersprache, ist sein Erkennungsmerkmal und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert. Seine Bücher werden nun in vielen Sprachen der Welt übersetzt und veröffentlicht, damit mehr Menschen von seinem Wissensschatz profitieren können.