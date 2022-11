Für die Nautik in Italien ist das Business-Netzwerk der Yachthäfen in Friaul-Julisch Venetien – FVG Marinas Network – eher ungewöhnlich. Seit Juni 2016 arbeiten 20 Marinas der Region eng in Marketing und Vertrieb zusammen und bewahren dabei doch ihre Unabhängigkeit. Bereits einige haben in Italien versucht, den Bootstourismus über Marinakooperationen zu beleben. Auf ein neues Niveau – das darf man im November 2022 sagen – hat indes FVG Marinas die Zusammenarbeit von Sportboothäfen in Friaul-Julisch Venetien gehoben. 20 Marinas mit rund 7.000 Bootsliegeplätzen verteilt über die Küste und die Lagunen Friaul-Julisch Venetiens weist das Netzwerk auf. Im Oktober wurden turnusmäßig seine fünf Geschäftsführer neu gewählt.

Gemeinsames Marketing im internationalen Umfeld

Um im Umfeld des internationalen Marktes zu bestehen, arbeiten die Mitglieder von FVG Marinas mit einer gemeinsamen Marketingstrategie. Dies ermöglicht u.a. die Teilnahme an internationalen wie nationalen Bootsmessen wie der BOOT in Düsseldorf oder der Austrian Boat Show Tulln oder der Bootsmesse in Venedig. Bonusaktionen wie die FVG Marinas Card mit ihren Rabatten der angeschlossenen Marinas sowie übergreifende Marketingaktivitäten verleihen dem Netzwerk ein unverwechselbares Profil.

Die nun turnusmäßig neu gewählten Geschäftsführer setzen sich neben dem Erhalt des fragilen ökologischen Gleichgewichts in den Lagunen von Grado und Marano vor allem für die Belange ihrer Kunden und die Umsetzung übergreifender Themen ein. Dazu gehören die Förderung des Wassersports, der Schutz der Lagune und die Pflege der Wasserwege. Elektromobilität, kostenloser Fahrradverleih, Elektroladestationen, separate Sammlung von Plastik- und anderen Abfällen sowie die Schulung von Kindern und Jugendlichen im Umweltschutzbewusstsein genießen eine hohe Akzeptanz. Nicht umsonst wurden in 2022 elf der 20 Marinas mit dem renommierten Umweltpreis „Blaue Flagge“ ausgezeichnet.

Der hohe Standard mit Pools und Freizeitaktivitäten für Kinder und Erwachsene tut ein Übriges, dass die Marinas im Friaul mit zu den besten Europas gehören. Den internationalen Gästen in den Marinas aus Deutschland und Österreich, aber auch aus anderen europäischen Ländern gefällt dieses Konzept.

Die 5 neuen Geschäftsführer von FVG Marinas

Mit ihren neu gewählten fünf Geschäftsführern Marco Da Re (Raum Lignano Sabbiadoro und Aprilia Marittima), Fortunato Moratto (Region San Giorgio di Nogaro, Laguna di Marano und Fluss Stella), Gennaro Coretti (Region Grado), Matteo Pribaz (Region Monfalcone) sowie Stefano Sponza (Region Triest) wird FVG Marinas weiter den Wassersport als eine Aktivität für die ganze Familie promoten.

In der Zusammenarbeit mit PromoTurismoFVG, dem lokalen Fremdenverkehrsverband, ergibt sich damit eine 360-Grad-Perspektive. „Wir sind keine bloßen Liegeplatzbetreiber, sondern Tourismusmanager“, betont Gennaro Coretti. „Sobald man sein Boot verlässt, betritt man eine kulturell und kulinarisch einzigartige Region: Friaul-Julisch Venetien. Das möchte ich im Bewusstsein unserer Kunden verankern“, schließt er. Dass dies den Betreibern von FVG Marinas auch künftig gelingen wird, steht außer Frage.

Wer ist FVG Marinas?

Mit 20 teilnehmenden Marinas repräsentiert FVG Marinas einen Großteil der Marinas der Region Friaul-Julisch Venetien und weist rund 7.000 mit allem Komfort ausgestattete Bootsliegeplätze aus. Die hochqualifizierten Marina-Werften bieten zudem einen Rundum-Service für Bootsbesitzer vom klassischen Freizeitboot bis zur veritablen Maxiyacht.

Hauptsitz des Netzwerks ist die Darsena San Marco in Grado. Die Kooperation umfasst die folgenden Marinas:

Lignano Sabbiadoro, Aprilia Marittima und Fluss Stella: Porto Turistico Marina Uno Resort, Marina Punta Faro Resort, Marina Resort Punta Gabbiani, Marina Punta Verde, Darsena Porto Vecchio, Aprilia Marittima 2000 Dry Marina, Marina Stella Resort, Dry Marina Punta Gabbiani;

San Giorgio di Nogaro und Lagune von Marano: Portomaran, Shipyard & Marina Sant‘ Andrea, Cantieri Marina San Giorgio, Marina Planais

Grado: Darsena San Marco, Marina Primero, Porto San Vito

Monfalcone: Marina Hannibal e Marina Lepanto Resort

Triest: Portopiccolo, Porto San Rocco Marina Resort, Marina San Giusto

Unterstützt wird das Projekt vom regionalen Tourismusverband PromoTurismoFVG.

FVG Marinas ist zudem Partner der Barcolana – der größten Segelregatta der Welt. Hierfür bietet das Netzwerk Sonderkonditionen.