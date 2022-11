„Klezmer & more“ – Konzert „Klezmer Sisters“

36. Jüdische Kulturtage München

19. November – 19. Dezember 2022

Seit 36 Jahren setzen die jüdischen Kulturtage München ein vielbeachtetes Highlight im Münchner Kulturherbst und geben Einblicke in die jüdische Kultur und Tradition. Für das Programm 2022, das bereits im Sommer mit einer fulminanten „Summernight“ einen Akzent setzte, konnte die Gesellschaft zur Förderung jüdischer Kultur und Tradition e.V. München unter der Ägide der Vorsitzenden Judith Epstein renommierte Vertreter der jüdischen Kulturszene für einen Beitrag zu diesem Fest jüdischen Lebens gewinnen. Kollaborationen mit der Max Beckmann Ausstellung in der Pinakothek der Moderne, dem Festival „Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart“ der Münchner Kammerspiele und dem „Antisemitismus bekämpfen“ – Symposium der Evangelischen Akademie Tutzing setzen weiter Programmhighlights.

Das Programm:

19. November 2022 20:00 Uhr, Isarphilharmonie, Hans-Prießinger-Str. 8 in 81379 München

Die „Klezmer Sisters“ – Pianistin Inna Surzhenko und Sängerin Svea Zhidetskaya – bewegen sich mit virtuoser Leichtigkeit in allen Stillrichtungen – ob Jazz, Musical oder jüdische Folklore. Die aus der Ukraine stammenden Künstlerinnen begeisterten bei internationalen Konzerten zusammen mit namhaften Künstlern wie Bonnie Taylor oder auch Anna Maria Kaufmann. Bei ihrem Konzert begeistern sie mit einem beschwingten und besinnlichen Potpourri von beseelten Klezmer Songs bis hin zu mitreißenden Musical Evergreens.

Preise: 9,- € / 3.- € ermäßigt für Schüler, Studenten, Rentner und Inhaber des München Pass.