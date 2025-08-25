Eine Klassenfahrt Mailand bietet weit mehr als Shopping und Mode. Die Hauptstadt der Lombardei gehört zu den spannendsten Städten Italiens und überzeugt durch ihre Mischung aus Tradition, Innovation und kulturellem Reichtum. Für Lehrerinnen und Lehrer ist Mailand ein ideales Ziel, um Schülern europäische Geschichte, Kunst und Architektur direkt vor Ort nahezubringen.

Ein Höhepunkt jeder Reise ist der Besuch des weltberühmten Mailänder Doms – eines der größten gotischen Bauwerke Europas. Auch die Galleria Vittorio Emanuele II, eine der ältesten Einkaufspassagen der Welt, fasziniert Jugendliche ebenso wie Erwachsene. Ein weiteres Highlight ist das Letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci, das in Santa Maria delle Grazie zu besichtigen ist – ein Erlebnis, das den Kunst- und Geschichtsunterricht lebendig macht.

Neben den kulturellen Sehenswürdigkeiten bietet Mailand moderne Facetten: das neue Bankenviertel mit futuristischer Architektur, der lebendige Stadtteil Navigli mit seinen Kanälen und studentischem Flair oder das Fußballstadion San Siro, das Sportbegeisterte begeistert.

Für Lehrkräfte bietet eine Klassenfahrt Italien mit dem Schwerpunkt Mailand eine hervorragende Mischung aus Kultur, moderner Großstadt und praxisnaher Wissensvermittlung. Gleichzeitig sorgen eine gute Infrastruktur, kurze Wege und vielfältige Unterkunftsmöglichkeiten für eine stressfreie Organisation.

