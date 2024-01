Jubiläumsshow in Nürnberg: Atemberaubende Artistik und eine Hommage an die Vielfalt

© Flic Flac NB GmbH | Alle Künstler zusammen auf der Bühne beim Grande Finale

In diesem Winter präsentiert Flic Flac Nürnberg eine gewohnt spektakuläre Show mit artistischer Höchstleistung. Ein Element der aktuellen Showproduktion ist jedoch völlig neu: Eine riesige LED-Leinwand, die als visuelle Begleitung der Artisten dient. Diese liefert im schwarzgelben Zelt immer wieder Video-Einspieler, die veraltete Rollenbilder hinterfragen und die Vielfalt feiern.

Ein Kaleidoskop der Kulturen und Talente

Die diesjährige Flic Flac X-Mas-Show in Nürnberg bietet ein Ensemble internationaler Artisten, die die Vielfalt perfekt zum Ausdruck bringen. Von der kraftvollen Akrobatik des ukrainischen Quartetts „White Gothic“ bis hin zur komplexen XXL-Schaukel-Nummer der chinesischen Akrobatikgruppe, spiegelt jede Darbietung die Internationalität von Flic Flac wider. Insgesamt neun Länder werden in 13 aufregenden Acts repräsentiert: Argentinien, China, Ukraine, England, USA, Italien, Finnland, Australien und Tschechien.

So binden die „Revolution Queens“ den Malambo, einen argentinischen Volkstanz, in ihre Performance ein und kombinieren diesen mit modernen Klängen und einer energiegeladenen Choreografie. Das „Football Freestyle“-Duo, bestehend aus Emmi und Laura, bringt nicht nur Finnland und Argentinien auf die Flic Flac Bühne, sondern auch eine wichtige Botschaft für den Frauenfußball: Während die beiden Damen beeindruckende Fußballtricks präsentieren, erscheinen auf der LED-Leinwand mehrmals Video-Einspieler aus dem letzten Jahrhundert – dabei äußern sich Fußballgrößen wie Franz Beckenbauer zum Frauenfußball.

Frauen im Rampenlicht

Besonders auffällig ist in dieser Saison die geballte Frauenpower auf der Flic Flac Bühne. Direktorin Larissa Kastein engagierte für Flic Flac neben „Revolution Queens“ und den beiden Damen von „Football Freestyle“ auch die Handstand-Virtuosin Valeria Davidenko, die schwebende Schwertschluckerin Lucky Hell sowie die Meisterin der Hula-Hoop-Artistik Daria Davidenko. Auch im Ensemble der chinesischen XXL-Schaukel-Akrobaten sind mehrere Artistinnen vertreten, die zum Teil die schwierigsten und waghalsigsten Sprünge ausführen.

Ein Moment der Besinnung: Chaplins Worte als Inspiration

Die Show erreicht einen emotionalen Höhepunkt, wenn Auszüge aus Charlie Chaplins berühmter Rede aus „The Great Dictator“ auf der LED-Leinwand erscheinen – kombiniert mit ausdrucksstarken Bildern der aktuellen Künstler bei Flic Flac Nürnberg. Diese Sequenzen sind eine wirkungsvolle Erinnerung an die Bedeutung der Menschlichkeit, des Zusammenhalts und des gegenseitigen Respekts in einer Welt, in der es immer noch Krieg und Hass gibt.

Emotionen, Nervenkitzel und viel Humor

Die gesamte Show ist eine perfekte Mischung aus humorvoller Unterhaltung, Adrenalin und dem emotionalen Finale. Begleitet von den Comedians Andy Snatch aus England und Tyler West aus den USA, die durch das gesamte Programm führen und die Hochspannung zwischendurch in Entspannung verwandeln. Ihre skurrilen und charmanten Darbietungen bringen eine Leichtigkeit in die Show, die beim Nürnberger Publikum hervorragend ankommt. So mancher Besucher wird sogar zum Teil der Show.

Der Besucheransturm war diese Saison so groß, dass die Veranstalter sich dazu entschieden, drei Zusatztermine anzubieten – für 28.12., 29.12. und 05.01.

Ausführliche Informationen zum Programm und zu den Ticket-Optionen sind auf www.flicflac-nuernberg.de zu finden.

Flic Flac wurde 1989 von den Brüdern Lothar und Benno Kastein gegründet und ist Deutschlands größter Veranstalter für Action- & Akrobatikshows. Die Shows zeichnen sich aus durch rasante Artistik, atemberaubende Stunts und Weltklasse-Akrobaten auf der Bühne im schwarz-gelben Zelt. Flic Flac bietet an sechs Standorten in ganz Deutschland sechs individuelle Shows, die jedes Jahr neu konzipiert und choreographiert werden.

Die Acts 2023/2024:

Andy Snatch Comedy Daria Davidenko Hula Hoop Duo Rings Römische Ringe Emmi & Laura Football Freestyle Hermanos Segura Ikarische Spiele Lucky Hell Schwertschlucken Revolution Queens Rola Bola Tyler West Comedy Valeria Davidenko Handstand Vioris Zoppis Strapaten White Gothic Hand auf Hand China Acrobatic Group XXL-Schaukel Freestyle FMX Mad Flying Bikes

