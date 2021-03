Jubiläums-Triple: 23 Jahre Ricarda M., 20 Jahre CHANNEL21 und 5 Jahre gemeinsame Kooperation

Gleich mehrere Gründe zum Feiern hat die Marke Ricarda M.: 23jähriges Markenjubiläum von Ricarda M., 20jähriges Bestehen des Senders CHANNEL21 und fünfjährige Kooperation zwischen Ricarda M. und CHANNEL 21. Mit vielfältigen Produkten aus den Bereichen Kosmetik und Schmuck feiert die Kosmetikexpertin und Designerin Ricarda M. ab dem 10. April 2021 die Erfolgsgeschichte ihres Lifestyle-Labels im Teleshopping. Die Sendetermine für April zum Geburtstag von CHANNEL21 und im Mai zum Geburtstag der Marke Ricarda M. werden ab sofort unter http://www.ricardam.com/ricarda-m-live.html bekannt gegeben.

Ricarda M. – Designerin und Teleshopping-Pionierin

Ricarda M. gründete Ihre Firma 1998 mit einem hochwertigen Nagelset, der Ruby Crystal Hand- und Nagelpflege. Im Anschluss daran entwickelte sich die Ricarda M.-Markenwelt schnell zum erfolgreichsten Lifestyle-Label des damals noch jungen Teleshoppings: Die vor 19 Jahren lancierte MSC Basic 24 Hour Face Cream wurde bis heute millionenfach verkauft. Ricarda Manuela Hofmann gilt als Frau der ersten Stunde des Televerkaufsmarktes. Für viele nachfolgende Prominente und deren Produkte leistete sie wahre Pionierarbeit.

Bis Ende 2013 generierte das Unternehmen den Großteil seiner Umsätze über die Televerkaufssender HSE24 (von 1998 bis 2006 und 2011 bis 2013) und QVC (von 2006 bis 2011) sowie Sendefenster bei den TV-Kanälen SAT 1 und Kabel 1. 2013 eröffnete Ricarda M. dann ihren eigenen Online Shop. Seit 2016 tritt Ricarda M. nach einer kurzen Fernsehpause wieder im TV bei dem Sender CHANNEL21 auf, der über 36 Millionen Haushalte via Kabel, Satellit und DVB-T erreicht. 2016 schloss Ricarda M. eine Kooperation mit dem Sender Shopping Live in Moskau und ist seitdem dort zur erfolgreichsten Beauty-Marke im Teleshopping avanciert.

23 Jahre höchste Qualitätsstandards – dermatologisch “sehr gut” und vegan

Ricarda M. setzte bei der Entwicklung ihrer Kosmetik von Anfang an auf Innovationen, die auf einem ständig erweiterten, internationalen Wissen und einem stetigen Dialog mit den Kunden gründen. Nahezu alle Kosmetikprodukte von Ricarda M. haben pharmazeutische Standards und sind inzwischen vegan und frei von belastenden Inhaltsstoffen wie PEGs, Parabene, Mineralöle und Silikone. Die Kosmetik von Ricarda M. hat hohe Qualitätsstandards: Entwicklung unter neuesten technologischen Bedingungen; Langfristige Stabilitätstests in deutschen Laboratorien, Tests an großen Probandenkollektiven, Wirksamkeitsstudien durch führende dermatologische Testinstitute, Einsatz modernster Mess- und Diagnosetechnik, Herstellung und Produktion unter GLP-/GMP-Bedingungen, Herstellbetrieb unterliegt Pharma-Qualitätsmaßstab (AMG), Produktion ausschließlich in Deutschland. Alle Produkte wurden dermatologisch mit „sehr gut“ getestet.

Premieren sind die SOB HyaluronXpert 925 Sterling Silver All Over Youth Full Power Spray und die Wiederauflage des Duftes Sweet Lady im April, im Mai das Produkt 24 Hour Power Face, Body & Hair Oil aus der mit CBD/Hanf ausgestatteten Erfolgslinie Magic Skin Care Basic dar, die von den Kunden besonders gut aufgenommen wurde, sowie das Duft-Duo N°1 + N°1 Night. Aus der Linie MSC Basic gibt es einen neuen MSC Basic Wonder Sister Opal Face Roller aus echtem Opal für angenehme Gesichtsmassagen.

Unzählige Premieren und noch mehr Grund zum Feiern

Seit Anbeginn bleibt Ricarda M. sich ihrem Motto: „Designed in Heaven – Made in Paradise“ treu. Das gilt auch für die hochwertige Schmuckkollektion „Paradise Jewelry“, die traditionell Schönheit mit Funktionalität vereint. Je Sendung werden inzwischen auserlesene ein bis zwei Premieren präsentiert. Viele dieser avancieren zu Bestsellern. Drei davon feiern zeitgleich zum diesjährigen Jubiläums-Triple Geburtstag: Die Kosmetiklinie Magic Skin Care Basic und die 24 Hour Face Cream zählen seit genau 19 Jahren zu den Publikumsfavoriten, die Secrets of Beauty HyaluronXpert Linie mit niosomal verkapseltem Hyaluron wurde vor drei Jahren erstmals präsentiert.

Über Ricarda M. Designer World

Ricarda M. Designer World wurde 1998 als Ricarda M. Vertriebs GmbH von der Designerin Ricarda Manuela Hofmann gegründet. Bis heute hat das Unternehmen eine facettenreiche Markenwelt hervorgebracht, die diverse Kosmetik-, Duft- und Nagelpflegeserien, Designerschmuck, Mode, Taschen- und Accessoires-Kollektionen sowie Home-Accessoires umfasst. Bis Ende 2013 generierte das Unternehmen den Großteil seiner Umsätze über die Televerkaufs-Sender HSE24 (von 1998 bis 2006 und 2011 bis 2013) und QVC (von 2006 bis 2011) sowie Sendefenster bei den TV-Kanälen SAT 1 und Kabel 1. Die Ricarda M.-Markenwelt entwickelte sich schnell zum erfolgreichsten Lifestyle-Label des Teleshoppings; die Produkte wurden millionenfach verkauft.

Ricarda Manuela Hofmann gilt als Frau der ersten Stunde des Televerkaufsmarktes – einem Sektor, in dem sie wahre Pionierarbeit leistete und den Vertriebsweg Teleshopping für viele nachfolgende Prominente und deren Produkte ebnete.

Als erfolgreichste Beauty und Lifestyle Expertin im Teleshopping hat Ricarda Manuela Hofmann Ende September 2013 HSE24 und vorerst die Teleshopping-Branche verlassen, um eigene Wege im Direktvertrieb zu gehen. Unter www.ricardam.com eröffnete die Unternehmerin ihren ersten Online-Shop für Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Shop ist direkt in die Ricarda M.-Erlebniswelt eingebettet und verspricht ein einzigartiges Kauferlebnis mit digitalen Live Shows sowie Informations- und Unterhaltungsangeboten. Unter einer kostenlosen Hotline steht das große Serviceteam der Ricarda M. Designer World Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung: Für Kunden aus Deutschland Tel.: 0800-77 88 888. Für Kunden aus Österreich und der Schweiz Tel.: 00800 5555 6666.

Ab 30.04.2016 tritt Ricarda M. wieder live im TV bei Channel 21 auf. Channel 21 ist ein deutschsprachiger Teleshopping-Sender mit knapp 6 Millionen Kunden, der professionelle Produktpräsentationen gestaltet und diese in über 36 Millionen Haushalte via Kabel, Satellit und DVB-T verbreitet. Die Unternehmerin präsentiert ihre Produkte einmal im Monat in mehrstündigen Shows.