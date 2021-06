Jetzt bei EVENTLOCATIONS: 7 neue Streaming-Locations, Messe- & Eventservice-News

Baldham, 16.06.2021. Der aktuelle Newsletter EVENTLOCATIONS stellt neue Streaming Studios in Top-Locations in ganz Deutschland vor. Ergänzend werden zeitgemäße Ideen, Lösungen und Termine rund um die Durchführung von B2B Live- und Hybrid-Events präsentiert. In eigener Sache stellt sich zudem der Neue Chefredakteur des Magazins EVENTLOCATIONS mit den Themen der Juli-Ausgabe vor.

Hybride Locations im Fokus

Live, Präsenz oder hybrid: Immer mehr professionell geführte Locations ermöglichen Firmen die Durchführung hybrider und rein digitaler Events. Die jeweilige Location nutzt dabei ihr jeweils einzigartiges Ambiente als Bühne für Events, die aus der Masse herausstechen. Ob mit einer Live-Zuschaltung am Wasser, dem Bick auf ein UNESCO-Weltkulturerbe, mitten im Museum, in einem der bekanntesten Freizeitparks oder mit Rundum-Sorglos-Paketen für Veranstalter: Durch die Kombination von Lage, Ambiente und zeitgemäßer Übertragungs-Technik schaffen die Streaming-Locations Erlebniswelten, die Firmenevents auch online zu Veranstaltungen machen, an die sich teilnehmenden gerne erinnern.

Wissenstool für Veranstalter

Durch News und Lösungen aus dem Bereich Eventservices, präsentiert der Newsletter zudem innovative Konzepte, die die Planung und Durchführung von Veranstaltungen leichter machen. Termin-Updates für Messen und aktuelle Weiterbildungsangebote für Eventmanager*innen und IHK-Veranstaltungsfachwirte runden den umfänglichen Serviceteil ab.

Zeitersparnis für Planer

Die direkte Verlinkung aller Newsletter-Meldungen zu den jeweiligen Anbietern im EVENTLOCATIONS Portal erleichtert die Eventkonzeption sowie die Kontaktaufnahme. Vertiefende Infos aus der Branche liefert die Juli-Ausgabe des Magazins EVENTLOCATIONS. Erstmalig unter der Leitung des Location- und Event-Insiders Michael Sinn beschäftigt sich die Juli-Ausgabe unter anderem mit den Topics

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Digitalisierung

hybride und virtuelle Events

Streaming-Studios

aktuellen Branchenstudien Meeting- und Eventbarometer

der degefest TrendAnalyse

Nachhaltigkeit.

Unternehmen:

Seit 2000 erscheint einmal im Jahr das Handbuch EVENTLOCATIONS. Perfekt ergänzt wird das Hochglanzmedium durch den gleichnamigen eKatalog sowie durch ein spezielles Online B2B-Portal. Veranstalter können hier auf der Suche nach einer passenden Eventlocation exakt nach Ort, Region, Raumgrößen, Raumeignung und Kapazitäten filtern und das Ergebnis als kompaktes Fact Sheet downloaden.

Die Firma BTA Verlag- und Medienservice ist Entwickler und Herausgeber des jährlich erscheinenden Locationguides wie auch des Location-Such-Portals für Eventverantwortliche, Firmen und Veranstalter. News aus der Eventszene werden zudem in dem bis zu fünfmal jährlich erscheinenden Newsletter EVENTLOCATIONS online veröffentlicht und als E-Mailing versendet.

Die Hauptausgabe EVENTLOCATIONS kann beim BTA Verlag- und Medienservice, 85598 Baldham bei München, Telefon 08106-37948-0, Fax: 08106-30680-4, E-Mail info@eventlocations.info, kostenlos bestellt werden. Interessenten, die ihre Location oder ihren Service in EVENTLOCATIONS präsentieren möchten, wenden sich bitte ebenfalls an BTA.