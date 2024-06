ITALIENISCHE LEIDENSCHAFTEN IN DORTMUND MIT DEM NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI, VITTORIO GRIGOLO UND BEATRICE VENEZI

Dortmund, 12. Juni 2024 – Unter dem Motto „Verwurzelt in der Zukunft“ präsentiert sich in diesem Jahr Italien als Ehrengast der Frankfurter Buchmesse, die zwischen dem 16. und 20. Oktober viele Literatur- und Kulturinteressierte in die Mainmetropole ziehen wird. Auf dem Weg dorthin macht der Ehrengast auch in Dortmund Station: Den Auftakt des begleitenden Musikprogramms und damit einer der kulturellen Höhepunkte der Ehrengastpräsentation bildet das Konzert des Orchesters Nuova Orchestra Scarlatti aus Neapel unter der Leitung von Maestro Beatrice Venezi am Mittwoch, den 12. Juni 2024 (19:30 Uhr) im Konzerthaus Dortmund.

Italienische Leidenschaften ist die erste in einer Reihe großer musikalischer Veranstaltungen zur Feier der italienischen Kultur anlässlich des Auftritts Italiens als Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2024. Mauro Mazza, Außerordentlicher Beauftragter der Regierung für die Koordinierung der Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Auftritt, erklärte: „Auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert sich Italien vor allem mit Büchern, aber nicht nur. Wir wollen diesen historischen Auftritt feiern, indem wir unsere gesamte Kultur vorstellen. Die Musik dient also als Ouvertüre, und mit dem Konzert Italienische Leidenschaften in Dortmund werden wir dem deutschen und internationalen Appetit auf Italien ein erstes Häppchen servieren.“

Die Veranstaltung fällt außerdem mit der Eröffnung der Casa Azzurri in Iserlohn zusammen, dem nahegelegenen Quartier der italienischen Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland.

Das Dortmunder Publikum erwartet eine bewegende und stimmungsvolle Reise mit Melodien, Leidenschaften und Farben des herausragenden Jahrhunderts des italienischen Melodrams: von Rossini über Puccini – dem anlässlich seines hundertsten Todestages eine große Hommage gewidmet ist – und weiter zu Donizetti, Verdi und Mascagni.

Am Pult des Nuova Orchestra Scarlatti steht die Virtuosin und geschätzte Operninterpretin Beatrice Venezi, die insbesondere für die Interpretation der Werke Puccinis Bekanntheit genießt.

Gaststar des italienischen Arien- und Liederabends ist der 20-jährige Tenor Vittorio Grigolo, der bereits auf eine glänzende internationale Karriere zurückblicken kann. Zu seinen großen Erfolgen gehören die Rolle des Cavaradossi an der New Yorker Metropolitan im Jahr 2017 oder die Verleihung des renommierten Opera News Awards für seinen Beitrag zur Welt der Oper im Jahr 2018. Die New York Times schrieb er habe: „ein äußerst attraktives, feuriges und sensibles Organ“.

Das Programm reicht von seltenen und raffinierten Symphoniearbeiten aus dem Italien des 19. Jahrhunderts bis hin zum klaren Idyll von Eine verstohlene Träne aus Donizettis Liebestrank (1832); von Verdis epischer Symphonie aus der Zeit des Risorgimento über Giovanna d’Arco (1845) bis hin zur zart theatralischen Symphonie Rigoletto (1851); von der hypnotischen Sinnlichkeit der Orchesterversion von Notturno (1901) eines Giuseppe Martucci, des Komponisten neapolitanischer Ausprägung und hochverehrten Pioniers der Wiedergeburt der instrumentalen Musik in Italien, bis hin zur Erneuerungsbewegung der Oper der „Giovine Scuola“: dort empfängt uns Mascagni mit seiner mitreißenden Melodie des Intermezzo aus Amico Fritz (1891), wie sie italienischer nicht sein könnte. Und endlich Giacomo Puccini und die begeisternde Emotion des Intermezzos aus Manon Lescaut (1893), worin das ganze Genie Puccinis offenkundig wird, des zarten und nächtlichen Che gelida manina aus La Bohème (1896) und als idealen Höhepunkt dieses Ausflugs in die Welt des italienischen Melodrams die gesungene Gefühlsflut des Cavaradossi aus Tosca (1900). Ein ausdrucksstarkes und raffiniertes Programm für einen Abend großer italienischer Musik.