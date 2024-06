Instavalo revolutioniert Fahrzeugbewertungen: Neue Ära dank Tchek-Technologie

Durch die Übernahme der fortschrittlichen Scanner-Technologie von Tchek setzt Instavalo neue Maßstäbe in der Fahrzeugbewertung. Die innovative Lösung ermöglicht eine präzisere und effizientere Inspektion von Fahrzeugen.

Willich – Instavalo, ein Joint Venture der Hüsges-Gruppe in Willich und der MCON-Group in München, übernimmt ab sofort die Fahrzeug-Scanner-Technologie vom französischen Hersteller Tchek. Im Rahmen einer langjährigen Lizenzvereinbarung erwirbt Instavalo die Rechte für die Weiterentwicklung, Produktion und den Vertrieb von Fahrzeug- und Unterboden-Scannern unter eigenem Namen powered by Tchek. Darüber hinaus übernimmt Instavalo auch die Betreuung der Bestandskunden von Tchek im Bereich der Fahrzeug-Scanner.

Instavalo beschreitet damit konsequent den Weg zur vollständigen Automatisierung von Fahrzeugzustandsbewertungen. In Zeiten von zunehmend digitalen Geschäftsprozessen ist eine automatisierte Zustandsbewertung ein essenzieller Baustein in der Customer-Journey. Die Zustandsbewertung von Instavalo kann mittels eines fest verbauten Fahrzeug-Scanners und additiv für den Innenraum mit einer integrierten Mobile-App durchgeführt werden. Damit können Gefahrenübergänge, z.B. bei Neuwagenanlieferung, Gebrauchtwagenankauf, Probefahrten, Mietwagen bis hin zur Dialog-Annahme einfach, schnell und bequem erfasst werden. Auf Wunsch liefert das System auch einen qualifizierten Zustandsbericht oder ein zertifiziertes Gutachten inklusive Reparaturkostenkalkulation. Die KI-basierte CARDESS-Software von MCON bildet das Rückgrat der digitalen Anwendungen von Instavalo.

Digitale Zustandsbewertung für Autohändler, Leasing- und Flottengesellschaften

Instavalo bietet Autohändlern, Leasing- und Flottengesellschaften einen sehr großen Mehrwert durch seine hochmodernen Fahrzeugscanner und KI-basierten digitalen Lösungen. Der Fahrzeug-Scanner von Instavalo erfasst in Sekundenschnelle den Fahrzeugzustand wie auch den Reifen- und Unterbodenzustand und erstellt in wenigen Minuten einen Zustandsbericht, ein Minderwertgutachten oder einen Reparaturkostenbericht.

Dadurch können Fahrzeugbewertungsprozesse vollständig automatisiert und digitalisiert werden. Deutlich schneller, mit höherer Qualität und Genauigkeit durch einen vollautomatisierten und digitalisierten Prozess. Zudem ist es eine hervorragende Lösung gegen den Fachkräftemangel.

Autohändler können somit jährlich sechsstellige Beträge in Euro sparen und ihre Ertragssituation optimieren

Instavalo Software und „Quick-Checker“

Die Instavalo Software kann nahtlos in beliebige Bestandsprozesse integriert werden. Schadengutachten, Ankaufangebote, Zustandsdokumentation, automatische Plausibilitätsprüfung von Reparaturrechnungen – die Anwendungsgebiete unserer Technologie sind so vielfältig, wie unsere Lösung modular ist. Darüber hinaus sorgen sogenannte „Quick-Checker“, das sind ausgebildete Gutachter im Backoffice, für die Qualitätssicherung. Nach der Begutachtung der von der KI bereitgestellten Bilder erstellen die „Quick-Checker“ ein gerichtsfestes Fahrzeug-Gutachten mit dem Stempel einer zertifizierten Sachverständigenorganisation.

Partnerschaft im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) mit Tchek

Tchek konzentriert sich in Zukunft ausschließlich auf Software und künstliche Intelligenz im Bereich der digitalisierten Fahrzeuginspektion. Vor diesem Hintergrund haben Instavalo und Tchek eine Partnerschaft vereinbart, dass die KI von Tchek in der Standardkonfiguration der Instavalo Scanner enthalten ist.

Weitere Informationen über Instavalo finden Sie auf www.instavalo.com.

Über Instavalo

Instavalo ist ein Joint Venture der Hüsges-Gruppe und der MCON-Group, und ermöglicht die vollständige Digitalisierung von Fahrzeuginspektionen und -bewertungen mit Hilfe von Fahrzeug-Scannern, Apps und digitalen Strecken.

Über Tchek

Tchek ist ein französisches Software-KI-Unternehmen, das hochmoderne KI-gestützte Fahrzeuginspektionslösungen für die Automobil-, Versicherungs- und Mobilitätsmärkte entwickelt und anbietet. Tchek vereinfacht die Inspektion und Wiedervermarktung von Fahrzeugen, indem es seine eigenen Bildgebungs- und KI-Technologien einsetzt. DeepTech entwickelt Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Automobil-, Mobilitäts- und Versicherungsexperten zugeschnitten sind. Dazu gehört die KI-gestützte Fahrzeuginspektion, die Schäden und deren Schweregrad erkennt, die Reparaturkosten abschätzt und einen vollständigen Bericht erstellt. Eine Technologie, die über eine API oder eine White-Label-Webanwendung zugänglich ist, um KI-gestützte Inspektionen aus der Ferne oder vor Ort durchzuführen. Tchek Remote Inspection via Self-Inspection hat eine Benutzerzufriedenheit von mehr als 95% und eine Erkennungsrate von bis zu 95%. Heute ist die ALTO AI-Technologie von Tchek in mehr als 10 Ländern verfügbar, was das Unternehmen zum europäischen Maßstab für die KI-gestützte digitale Ferninspektion macht.

Über die Hüsges Gruppe

Die Hüsges Gruppe steht für eine mehr als 60-jährige Erfolgsgeschichte und verlässliche Gutachter-Kompetenz in der mittlerweile dritten Generation. Als Familienunternehmen mit Tradition verfügen wir über ein Netzwerk von mehr als 500 Gutachtern an mehr als 170 Standorten bundesweit.

Über die MCON-Group

Die MCON-Group ist seit über 20 Jahren im Automobil-IT- & Marketing-Bereich tätig – sowohl national auch international, mit Standorten in Deutschland, Tschechien, Schweiz, China, Korea, Japan und Mexiko. CARDESS®, entwickelt von MCON in München und Prag, ist ein Baukastensystem: modulare SaaS-Produkte, die die Bereiche CRM, Leadgenerierung & -konvertierung, Ankauf und Service umfassen, um somit die Customer Journey in Vertrieb und Service zu digitalisieren.

Pressekontakt:

Christoph Hölzlwimmer

CEO

instavalo GmbH

Gießerallee 23

47877 Willich

Office: +49 (0) 2154 9534 0

Mobil: +49 (0) 171 6274179

E-Mail: christoph.hoelzlwimmer@instavalo.com

Web: www.instavalo.com

