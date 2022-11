Innovative 3-Phasen-Technologie für eine gute Nacht – OYONO® unterstützt einen erholsamen Schlaf

Berlin, November 2022 – Schlecht einschlafen, nicht durchschlafen, unruhig schlafen – Schlafprobleme haben viele Gesichter und zahlreiche Ursachen. Ende Oktober sorgte wieder die Zeitumstellung bei vielen Menschen für Schlafprobleme, obwohl die Uhren um eine Stunde zurückgestellt wurden und eine Stunde länger geschlafen werden konnte. Immer mehr Menschen klagen über Einschlaf- und Durchschlafprobleme durch die Zeitumstellung im Frühjahr und Herbst. Denn mit der Zeitumstellung gerät unser Biorhythmus kurzzeitig aus dem Gleichgewicht, ähnlich wie bei einem Mini-Jetlag. In nur kurzer Zeit muss der Körper Stoffwechsel, Hormonproduktion und Gehirntätigkeit umstellen. Dies kann sich auf die Qualität unseres Schlafs auswirken. Aber auch unabhängig von der Zeitumstellung sind Schlafprobleme für viele Betroffene alltägliche Realität. Mangelnde Schlafqualität, unruhiger Schlaf mit häufigen Schlafunterbrechungen sowie Probleme beim Einschlafen sind weit verbreitet. Zur Unterstützung für Ihren Schlaf wurde OYONO® entwickelt[1,2,3].

Zeitversetzte Freisetzung der Inhaltsstoffe

OYONO® ist eine innovative 3-Phasen-Tablette aus den schlaffördernden, pflanzlichen Inhaltsstoffen, Baldrian[1,2,3] Zitronenmelisse[1,2,3] und Passionsblume[2]. Außerdem sind der körpereigene Botenstoff Melatonin, Weißdorn sowie Vitamin B6 enthalten. Außerdem sind der körpereigene Botenstoff Melatonin, Weißdorn sowie Vitamin B6 enthalten. Die 3-Phasen-Technologie machen das Präparat besonders, da die Inhaltsstoffe nach der Einnahme der Tablette nicht alle gleichzeitig, sondern zeitlich versetzt während der Nacht an den Körper abgegeben werden. Zunächst lösen sich in der Sofort-Phase Melatonin, Baldrian, und Vitamin B6 innerhalb von 10 Minuten im Körper auf. Anschließend werden in der Chrono-Phase kontinuierlich Extrakte aus Zitronenmelisse und Weißdorn abgegeben. Die in der Depot-Phase enthaltenen Inhaltstoffe Melatonin und Passionsblume-Extrakt werden dem Körper kontrolliert und verzögert über einen Zeitraum von bis zu 8 Stunden zur Verfügung gestellt. Durch diese zeitlich fein abgestimmte, schnelle und langanhaltende Freisetzung der Inhaltsstoffe kann die 3-Phasen-Tablette beim Einschlafen unterstützen[1], zu einem ruhigen Schlaf beitragen[2] und das Durchschlafen ohne Schlafunterbrechungen begünstigen[3].

Häufige Schlafprobleme nicht ignorieren

Gelegentliche Schlafprobleme sind kein Anlass zur Sorge, sofern sich die Schlafqualität nach einigen Tagen oder wenigen Wochen wieder normalisiert. Halten die Schlafprobleme über einen Zeitraum von mehreren Wochen an, sollten die Ursachen ärztlich abgeklärt werden. Denn dauerhaft schlechter Schlaf hat weitreichenden Einfluss auf die physische und psychische Gesundheit. So führt längerfristiger Schlafmangel bei den Betroffenen unter anderem häufig zu Konzentrationsschwierigkeiten, erhöhter Stressanfälligkeit, fehlender Belastbarkeit und sinkender Leistungsfähigkeit. Darüber hinaus nimmt die Anfälligkeit für Übergewicht sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen zu.

[1] Baldrian und Zitronenmelisse unterstützen das Einschlafen.

[2] Baldrian trägt zur Aufrechterhaltung des Schlafs und zur Entspannung bei. Zitronenmelisse trägt zu einem ruhigen Schlaf und zur Entspannung bei. Passionsblume hat einen beruhigenden Effekt und unterstützt einen ruhigen Schlaf.

[3] Baldrian und Zitronenmelisse unterstützen das Durchschlafen.

