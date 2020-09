IN:: BigB-Warnwesten sorgen für beste Kinder-Sichtbarkeit in Beckum ::

Beckum, 01.09.2020 – Die Pflegekinder der Tagesmutter Susann Rinke staunten am heutigen Morgen nicht schlecht, als plötzlich eine kleine Delegation des BigB-Teams in Ihren Räumen erschien und etwas mitbrachten, das sofort das Interesse der Kinder weckte. Jedes Kind – und auch die Tagesmutter persönlich – erhielten eine leuchtend gelbe Warnweste überreicht, jeweils personalisiert mit dem eigenen Namen und einem großen BigB-Emblem auf der Rückseite. Außerdem erhielt jedes Kind einen BigB-Turnbeutel, der ebenfalls das Gesicht des gelben Erpels aus Beckum trägt. Damit es nicht nur praktisch bleibt, sondern auch Spaß macht, fanden die Kinder reichlich BigB-Luftballons in ihren neuen Turnbeuteln.

Susann Rinke ist Tagesmutter aus echter Leidenschaft. Seit nunmehr 10 Jahren übernimmt sie die stundenweise Betreuung von aktuell drei Kindern und steht Eltern mit ihrer Dienstleistung zwischen 6:00 Uhr und 15 Uhr zur Verfügung. Ganz genau nimmt es Susann Rinke mit den Zeiten allerdings nicht, denn die Mutter von vier Kindern weiß, dass ein Familienleben nicht immer nach der Uhr planbar ist.

Die Betreuung der Kinder findet fast wie zu Hause statt. In einem sehr familiären Umfeld basteln oder spielen die Tagesmutter und die Kinder. Natürlich stehen auch Ausflüge auf dem Programm, sodass die Warnwesten gerade für die anstehenden dunklen Monate ausgesprochen gelegen kommen.

Eine ähnliche Aktion gab es bereits im Dezember 2019. Damals erhielten die Kinder einer Kindertagesstätte in Hamm einen Satz der Warnwesten. Aufgrund der überragend positiven Resonanz war für die Initiatorin und Inhaberin der BigB oHG, Miriam Schrader, klar, dass eine solche Aktion wiederholt werden musste.

BigB-Warnwesten kann übrigens jeder bekommen. Entweder im Onlineshop unter www.bigbird.biz oder offline im Big-Store auf der Nordstraße 48 in Beckum. Natürlich gibt es von BigB nicht nur Warnwesten und Turnbeutel, sondern mittlerweile ein großes Sortiment an Produkten, das immer mehr Fans findet.

