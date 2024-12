HR im Wandel: Resilienz und Effizienz für die Arbeitswelt von morgen

Nürnberg – Der 13. Nürnberger Unternehmer-Kongress (NUK) mit 21. Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft lädt am 20. Januar 2025 ins NCC Ost der NürnbergMesse ein. Unter dem Motto „Horizonte erweitern“ und der Schirmherrschaft vom Bayerischen Ministerpräsidenten rücken zukunftsrelevante Themen wie künstliche Intelligenz (KI), Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Personalmanagement in den Fokus. Rund 900 Teilnehmer aus der mittelständischen Wirtschaft können sich auf einen Tag voller Impulse, Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten freuen.

Interaktive Gesprächskreise und Top-Keynote-Speaker

Der Nürnberger Unternehmer-Kongress bietet insgesamt sieben Gesprächskreise, die praxisnahe Einblicke in aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen liefern. Die Themen Private Equity, Führungs- und Kulturwechsel, Start-up meets Mittelstand, Magie der KI, Think like a Hacker, Nachhaltigkeit und Finanzierung sowie HR im Flow werden von Geschäftsführern, Inhabern und leitenden Mitarbeitern unterschiedlicher Branchen näher beleuchtet und dem Publikum zur Diskussion angeboten.

Ergänzt wird das Kongress-Programm durch inspirierende Keynotes von renommierten Unternehmern wie Michael Oschmann (Müller Medien), Jens Freiter (HolidayCheck) und Dr. Werner Conrad (Conrad Electronic), die ihre Erfolgsgeschichten und Innovationsstrategien teilen. Der feierliche Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft bietet am Abend Raum für Austausch, Netzwerken und eine besondere Preisverleihung.

Gesprächskreis „HR im Flow“ – Personalmanagement im digitalen Wandel meistern

Der digitale Wandel stellt das Personalwesen vor enorme Herausforderungen. Der Gesprächskreis „HR im Flow“, geleitet von den Experten der Lorenz Personal GmbH & Co. KG, zeigt praxisnahe Wege auf, wie Unternehmen ihre HR-Prozesse an die Anforderungen der digitalen Zukunft anpassen können. Im Zentrum steht die Frage, wie Unternehmen ihre Resilienz stärken und Mitarbeiter optimal durch den Transformationsprozess begleiten.

Die Teilnehmer erhalten wertvolle Impulse, wie veraltete, analoge HR-Prozesse erkannt und durch digitale Strategien optimiert werden können. Gerade in Unternehmen mit angespannten HR-Ressourcen bietet der Gesprächskreis konkrete Handlungsempfehlungen zur strategischen Digitalisierung der HR-Abteilung. Dabei wird aufgezeigt, wie der digitale Wandel genutzt werden kann, um den Mitarbeiterfokus zu schärfen und langfristige Effizienz zu sichern.

Der Gesprächskreis „HR im Flow“ liefert praxisorientierte Lösungen für Personalverantwortliche, die sich den Herausforderungen der modernen Arbeitswelt stellen möchten und ihre HR-Strukturen zukunftsfähig gestalten wollen.

Der Nürnberger Unternehmer-Kongress 2025 bietet eine einzigartige Plattform für Wissenstransfer, Inspiration und Vernetzung. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket für die Tages- und Abendveranstaltung. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie unter www.unternehmer-kongress.de.