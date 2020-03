Höchste Arbeitssicherheit mit Lockout-Tagout Lösungen von MAKRO IDENT

Mit Lockout-Tagout Systemen ist höchste Arbeitssicherheit gewährleistet. Diese „LoTo-Lösungen“ sind geplante Sicherheitsmaßnahmen, die das gezielte Abschalten und Absperren gefährlicher Energiequellen, während Wartungs- und Reparaturarbeiten, beinhalten.

Ein gut organisiertes Lockout-Tagout (LOTO) Programm mit klar gekennzeichneten Energiequellen, leicht nachvollziehbaren Verfahren und leicht zugänglichen Absperrvorrichtungen kann die Dauer der Wartungs- und Reparaturarbeiten deutlich reduzieren. Mitarbeiter können zeitraubende Aufgaben, wie die Verfolgung von Rohrleitungen oder Stromkreisen zur Überprüfung der korrekten Energiekontrollpunkte vermeiden. Infolgedessen sind Wartungsarbeiten effizienter, die Ausfallzeiten werden reduziert und die Maschinen laufen weiterhin auf Höchstleistung.

Unfälle haben beträchtliche Auswirkungen auf die Arbeitsplanung und die Produktivität am betroffenen Produktionsort. Eine unerwartete Inbetriebnahme von Maschinen kann zudem große Schäden an den Maschinen selbst verursachen. Durch die Reparaturen und den Austausch – würden ohne Lockout-Tagout – die Gesamtkosten weiter steigen.

Als Brady Premium-Distributor und zertifizierter GOLD-EXPERT Partner verfügt MAKRO IDENT über das gesamte Sortiment an Brady Lockout-Tagout Lösungen. Darunter befindet sich auch das bekannte LOTO-Schulungsprogramm, einzigartige Software zum Erstellen von Verfahrensanweisungen in Wort und Bild, verschiedenste Verriegelungen und Absperrsysteme, eine Vielzahl von Standard- und SafeKey-Sicherheitsschlössern in unterschiedlichen Farben und Schließsystemen und vieles mehr.

Zur Aufbewahrung des ganzen LOTO-Equipments findet sich bei MAKRO IDENT eine Reihe verschiedenster Tafeln, Stationen, Shadowboards, Gruppenverschlusskästen, Safety Boxen und Sets. Die LOTO-Sets sind als Standard-Sets erhältlich oder werden ganz individuell für Kunden konfektioniert. Die erhältlichen Lockout-Taschen werden auch mit dem firmeneigenen Logo des jeweiligen Kunden versehen. Shadowboards werden in Sonderanfertigung in allen Größen nach Wunsch erstellt. Größter Referenzkunde von MAKRO IDENT für die Brady Shadowboards, Lockout-Tagout Lösungen inklusive Link360-Software und Scafftag-Sicherheitskontrollsystemen sind eine Vielzahl von Amazon Niederlassungen im europäischen Raum, darunter Deutschland, die mit den professionellen und effektiven Brady Arbeitssicherheits- und Kennzeichnungslösungen ausgestattet wurden.

Für die gesamte Sicherheits-, Produkt- und Gebäudekennzeichnung im Unternehmen gibt es die professionellen Schilder-Etikettendrucker BBP37 und BBP85. Mit diesen Mehrfarbdruckern können sehr einfach verschiedenste Kennzeichnungen für Rohre, Türen, Maschinen, Geräte, Wände, Regale, Arbeitsplätze, Schalttafeln und Lean-Kennzeichnungen usw. erstellt werden. Mit diesen LOTO-Druckern erstellen viele Unternehmen Lean/5S-Kennzeichnungen, GHS-Etiketten, Lichtbogen-Überschlagshinweise, Energiequellen-Etiketten, Schilder, Chemikalienkennzeichnungen, Rohr- und Bodenmarkierungen, Schutzkennzeichnungen, temporäre Kennzeichnungen, Etiketten für Geräte, Regale und vieles mehr.

Der LOTO-Drucker BBP37 erstellt Kennzeichnungen von 12,7 mm bis 101,5 mm Breite. Mit dem BBP85 sind Etiketten bzw. Schilder in einer Breite bis 254 mm zu erstellen. Dank der integrierten Bannerfunktion können auch bis zu 5 Meter lange Banner erstellt werden. Der BBP37 verfügt zusätzlich über eine Plotfunktion, die es ermöglicht, Schilder, Buchstaben, Zahlen usw. genau an der Druckkante auszuschneiden. Es können somit verschiedenste Formen rundherum ausgeschnitten werden und müssen nicht nachträglich zugeschnitten werden.

Für die Mehrfarbdrucker gibt es eine Vielzahl an Materialien für die unterschiedlichsten Einsätze im Innen- und Außenbereich, klebend auf Edelstahl, Metall, Kunststoff, glatte und raue Untergründe, für Temperaturen bis 80 Grad oder minus 40 Grad, resistent gegen Lösungsmittel, Chemikalien und vieles mehr.

Bei MAKRO IDENT sind auch die bekannten Brady-Scafftag Sicherheitskontrollsysteme erhältlich. Um Leitern, Gerüste, Gabelstapler, Hebevorrichtungen, Fertigungsanlagen, Maschinen, Türme und Masten, begrenzte Räume, Flasche usw. sicher einsetzen zu können, gibt diesen speziellen Kontrollsysteme zum Anhängen für regelmäßige Prüfungen und Inspektionen. Diese Sicherheitskontrollsysteme sind mit einer Halterung und einem Einsteckschild versehen. Auf dem Einsteckschild werden die Inspektionen und Prüfungen eingetragen. Sollte ein Gerät nicht sicher sein, dient die Halterung als optisches Verbotsschild, sobald das Einsteckschild herausgenommen wurde.

Um auslaufgefährdete Bereiche und Arbeitsplätze sicher und sauber zu halten, verfügt MAKRO IDENT über ein umfangreiches Sortiment an Ölbindemitteln, Universal- und Chemikalien-Bindemitteln. Diese Bindemittel sind teils aus organischen Materialien wie z.B. Kokosnussfasern, Baumwolle oder recycelten Materialien, wie auch aus Polypropylen und PVC. Darunter verschiedene Tücher, Kissen, aktive und reaktive Ölsperren, Skimmer, Fassabdeckungen, Flocken für die Filtration, Sicherheits- und Bodenschutzmatten mit saugfähiger Decklage, Wischtücher, Abedeck- und Abdichtmatten für Gullis und vieles mehr.

Weitere Informationen sind zu finden unter https://www.makroident.de/lockout-tagout/lockout-tagout.html

