„Hochzeit im Paradies: Kandima Maldives bietet unter und über Wasser Traumhochzeiten für 2 bis 500 Personen!“

Im Kandima Maldives, der „koolen“ Lifestyle-(Desti)-Nation der Malediven, können Paare ihre Hochzeit zu einem unvergesslichen Abenteuer machen. Ob auf einer futuristischen Plattform in der Insellagune, den perlweißen Sandstränden, einer einsamen Insel oder sogar unter Wasser – langweilige und altmodische Hochzeiten gehören hier der Vergangenheit an.

Altbackene Hochzeiten sind im Kandima Schnee von gestern. Die Lifestyle-(Desti)Nation bietet mit einer Plattform mitten in den sanften, azurblauen Wogen der Insellagune eine einzigartige Hochzeitslocation. Dabei werden die Gäste und das Brautpaar ganz exklusiv auf die Lagune gefahren und die Ehe unter einem romantisch verspielten Pavillon geschlossen. Für die Party danach kann ebenfalls unter mehreren Optionen gewählt werden. Eine lässige „koole“ Pool-Party in der Breeze Pool Bar oder eine unvergessliche Nacht mit einem privaten DJ in der „adults only“ Forbidden Bar lassen den besonderen Tag stilvoll ausklingen.

Für die Landratten richtet das Kandima auch gerne das ideale Set-up am schneeweißen Strand an der Spitze der Kandima Insel her, der über und über mit Rosen und Blütenblättern geschmückt ist. Die traditionellen Bodu-Beru-Trommler machen eine tropisch romantische Stimmung. Ein köstliches Gourmetmenü oder BBQ in einem der Restaurants, die exklusiv gebucht werden können, oder direkt am Strand bietet beste Kulinarik für die Hochzeitsgesellschaft bevor z. B. eine Yacht mit Champagner an Bord zum purpurnen Sonnenuntergang in See sticht.

Wer es ganz exklusiv und privat à la Robinson Crusoe mag, kann die Hochzeit auch auf einer einsamen Insel steigen lassen und trotzdem den vollen Service des Kandima in Anspruch nehmen. Auch auf einer malerischen Sandbank im Meer kann mit dem kompletten Komfort geheiratet werden.

Die ultimative Stufe an Intimität bietet eine Hochzeit nur zu zweit. In den USA als „Elopement“ also Durchbrennen schon ein riesiger Trend, der sich auch bei uns langsam durchsetzt. Nach der Traumzeremonie an dem Lieblingsort im Kandima geht es mit der Privatyacht des Resorts zum romantischen Location Dining unter dem funkelnden Sternenhimmel. Mit der wichtigsten Person den schönsten Tag des Lebens verbringen, ganz ohne Ansprüche oder Erwartungen anderer. Im Kandima ist die Traumhochzeit genauso möglich, wie man sie sich immer vorgestellt hat, ohne Kompromisse eingehen zu müssen.

Die wohl ungewöhnlichste Hochzeit der Malediven wird ebenfalls im Kandima angeboten: eine Hochzeit unter Wasser. Umgeben von den farbenprächtigen Korallen und bunten Fischen in einem der weltweit besten Tauchspots können Paare in die Ehe eintauchen. Damit beweist Kandima Maldives erneut, dass es nicht nur das sportlichste, sondern auch das unkonventionellste Resort der Malediven ist.

Apropos Sport: Das Resort bietet alles von Tennis über Volleyball und Badminton, joggen am 3 km langen Sandstrand, Yoga oder Pilates an Land bis Parasailing, Jet Ski, Seekayak, Segeln, Hochseefischen, Kite- und Windsurfen oder Wakeboarden im Wasser an. Der Fokus liegt ganz klar auf Spaß und Spannung für jedermann. Für Brautpaare bietet Kandima ein Programm, das unvergesslich sein wird. Wer am langfristigen Schutz des Unterwasserparadieses teilhaben will, kann sich ideal dafür im „Adopt a Coral“-Programm des Resorts engagieren und wird über die Entwicklung der eigenen Koralle am Laufenden gehalten.

Für das Kandima ist es wichtig, nicht nur romantische Hochzeiten zu ermöglichen, sondern auch ein komfortables Aufenthaltserlebnis für Familie und Freunde des glücklichen Paares zu bieten. Mit geräumigen Familienstudios schafft das Resort die perfekte Umgebung für eine unvergessliche und möglichst stressfreie Hochzeitsfeier. Darüber hinaus bietet das Resort eine Vielzahl von Aktivitäten für Familie und Freunde, um gemeinsame Erinnerungen zu schaffen. Kandima ist ein Ort, der sowohl für Erwachsene als auch für Kinder ideal ist. Es verfügt mit dem Kandiland über den größten Kids-Club der Malediven. Die kleinen Hochzeitsgäste sind also während des Aufenthalts bestens umsorgt.

Trotz des ganzen Spaßes wird das Wesentliche nicht vernachlässigt. Im Hintergrund arbeitet ein persönlicher Hochzeitsplaner daran, den schönsten Tag des Lebens zu gestalten. Das Kandima ist für alles gewappnet, was für eine Traumhochzeit im Paradies gebraucht wird: Wedding Planner, Fotografen, Musiker und Bands, Floristen, Visagisten und Friseure sowie geschulte Trauredner.

Über Kandima Maldives:

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Das drei Kilometer lange Resort ist ein Ort mit einer authentischen maledivischen Seele. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, einer Kletterwand, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig.

Über Pulse Hotels & Resorts:

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.