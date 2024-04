Hochwertiger Silberschmuck jetzt preiswert im Juwelier Großhandel

Thailands führender Hersteller und Vertreiber von hochwertigem 925 Sterling Silber (hypoallergen und nickelfrei), bietet sein attraktives Lieferprogramm nun auch Händlern in Deutschland an.

Thailand, 06.04.2023 – Neuer Großhändler für Silberschmuck in Juwelier Qualität erobert Deutschland

Phoenix Manufacturing Co. Ltd. ist ein thailändischer Hersteller von Silberschmuck zu günstigen Preisen. Das Unternehmen beliefert vor allem Händler und Juweliere in der EU. Nun will die Firma auch den deutschen Markt erobern. Das Unternehmen überzeugt mit guten Preisen und hoher Qualität.

Silberschmuckhersteller aus Thailand für Deutschland



Der Großhändler für Silberohrringe und anderen, hochwertigen Silberschmuck ist seit vielen Jahren in Thailand etabliert. Für das Unternehmen arbeitet ein engagiertes Team von Produktentwicklern und Designern. Diese sind ständig auf der Suche nach den neuesten Entwicklungen und Trends, um sie in hochwertigen Silberschmuck umzusetzen. Derzeit sind mehr als 15.000 Designs auf der Website erhältlich, die von Silber Ohrringen über Armbänder bis hin zu Halsketten reichen.

Die Kunden können entweder aus dem großen Angebot wählen oder ein spezielles Design in Auftrag geben. Das Support-Team steht den Kundinnen und Kunden jederzeit zur Verfügung.

Gute Qualität zu vergleichsweise günstigen Großhandels-Preisen



Der thailändische Silberschmuck Großhandel zeichnet sich durch eine große Auswahl aus. Durch die Spezialisierung auf Silber Ohrringe, Silber Armbänder, Halsketten und anderen Silberschmuck kann der Großhandel günstige Preise anbieten. So ist beispielsweise ein Ohrstecker in Herzform aus Silber zum Preis von derzeit 1,62 USD erhältlich. Vergleichbare Silber Ohrringe kosten im Handel 20 Dollar und mehr.

Besonders günstige Preise findet man oft in der Kategorie Bestseller. Dort gibt es auch viele Angebote, die deutlich unter 2 Dollar kosten. Hier sind die Gewinnspannen besonders groß. So kostet ein Nasenring aus Silber beim Silberschmuck Großhandel nur 0,30 USD. Die Verkaufspreise liegen hier oft über zehn Dollar. Ein runder Zirkonia-Anhänger aus Silber mit einem Durchmesser von 8 mm wird im Großhandel für Silberohrringe für 1,53 USD angeboten. Händler können diese Anhänger für 15 Euro und mehr verkaufen.

Diese Preisliste ließe sich beliebig fortsetzen. Diese Beispiele sollen genügen, um deutlich zu machen, dass es sich hier um einen Großhändler für Silberohrringe handelt, bei dem günstige Preise mehr als nur eine Floskel sind.

Einfache Bestellung und schnelle Lieferung



Die Bestellung und Lieferung ist auch für Händler, die wenig mit dem Computer arbeiten, kein Problem. Die Silber Ohrringe sind detailliert abgebildet und beschriftet. Einfach das gewünschte Teil und die Anzahl in den Warenkorb legen. Ab einem Bestellwert von 399 Dollar ist der Versand auch in die EU und nach Deutschland kostenlos, der Mindestbestellwert beträgt 199 Dollar. Die Bestellung wird spätestens zwei Tage nach Eingang versandt. Die Lieferung erfolgt mit FedEx oder DHL.

Optimale Erweiterung des Schmuckangebots



Für Schmuckhändler und Juweliere bietet der Großhändler für Silberohrringe eine gute Möglichkeit, das eigene Angebot zu erweitern und den Kunden eine hochwertige Produktpalette anzubieten. Durch die günstigen Preise kann der Wiederverkäufer eine hohe Gewinnspanne erzielen, und gleichzeitig sicher sein, dass die Kunden aufgrund der hohen Qualität der Produkte sehr zufrieden sein werden, und gerne wiederkommen.

Link: https://www.925silverjewelry.com/ (Silberschmuck Großhandel)

https://www.925silverjewelry.com/category/silver-stud-earrings/ (Großhändler für Silberohrringe)

Über das Unternehmen:

Der 925-Silberschmuck Shop ist der führende Online-Shop für Silberschmuck in Thailand und wird von einem der bekanntesten und etabliertesten Silberschmuckhersteller Thailands betrieben, der Phoenix Manufacturing Co., LTD.

Wir sind spezialisiert auf hochwertigen, erschwinglichen und modischen Silberschmuck. Mit unserem hauseigenen Team von Designern und Produktentwicklern können wir die aktuellen Trends lokalisieren und schnell handeln, um sicherzustellen, dass sie auf den Markt gebracht werden, damit unsere Kunden auf die neuesten Trends zugreifen können.

Adresse und Kontaktdaten:

Phoenix Manufacturing Co. LTD, 925 Silver Jewelery, 70/3, 70/4 Moo 15, Poochao Saming Prai Rd, Bang Ya Phraek, Phra Pradaeng District, 1013 Samut Prakan, Thailand

Kontakt:

Telefon: +66-2-116-0308, E-Mail: sales@925silverjewelry.com, Internet: https://www.925silverjewelry.com/

Keywords:

Silberschmuck, Silberschmuck Großhandel, Motivschmuck, Großhändler für Silberohrringe, Silber Ohrringe, Sterling Silberschmuck, Körperschmuck